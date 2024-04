L'armée israélienne impliquée dans le meurtre d'une famille palestinienne. Les ambulanciers palestiniens ont déclaré qu’Israël leur avait donné un passage sûr pour sauver une fille à Gaza. Ils ont tous été tués (Washington Post)

Les ambulanciers palestiniens ont déclaré qu’Israël leur avait donné un passage sûr pour sauver une fille à Gaza. Ils ont tous été tués.

Article originel : Palestinian paramedics said Israel gave them safe passage to save a girl in Gaza. They were all killed.

Washington Post, 15.04.24





Pendant trois heures et demie le 29 janvier, le téléphone portable dans les mains de Hind Rajab, 6 ans, était la chose la plus proche d’une bouée de sauvetage. Seule sur le siège arrière d’une voiture à l’extérieur d’une station-service de la ville de Gaza, elle dérivait dans et hors de sa conscience, entourée de corps, comme elle a dit aux répartiteurs d’urgence et que les chars israéliens grondaient à proximité.

Depuis la salle des opérations de la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS), située à environ 90kms de là, dans la ville de Ramallah, l’équipe en service avait fait de son mieux pour sauver l’enfant. Les ambulanciers étaient en route, les répartiteurs lui ont dit : Attend.

Les ambulanciers ont conduit jusqu’à leur mort.

Douze jours plus tard, quand une équipe de la défense civile palestinienne a finalement atteint la zone, ils ont trouvé le corps de Hind dans une voiture criblée de balles, selon son oncle, Samir Hamada, qui est également arrivé sur les lieux tôt ce matin-là. L’ambulance était carbonisée à environ 50 mètres (environ 164 pieds) de la voiture, sa destruction compatible avec l’utilisation de munitions tirées par des chars israéliens, selon six experts en munitions.

Dans un communiqué, les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’elles avaient mené une enquête préliminaire et que leurs forces n’étaient « pas présentes à proximité du véhicule ou à portée de tir » de la voiture familiale Hamada. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient pas non plus été tenus de fournir l’autorisation d’ambulance pour entrer dans la zone. Le département d’État a déclaré qu’il avait soulevé le cas à plusieurs reprises avec les Israéliens. « Les Israéliens nous ont dit qu’il y avait eu, en fait, des unités de Tsahal dans la région, mais que Tsahal n’avait aucune connaissance ou implication dans le type de frappe décrit », a déclaré le porte-parole Matt Miller.

Une enquête du Washington Post a révélé que des véhicules blindés israéliens étaient présents dans la région dans l’après-midi, et que les coups de feu entendus lorsque Hind et son cousin Layan ont supplié de l’aide, ainsi que les dommages importants causés à l’ambulance, sont compatibles avec les armes israéliennes. L’analyse est basée sur des images satellites, des enregistrements de répartiteurs contemporains, des photos et des vidéos des suites, des entretiens avec 13 répartiteurs, des membres de la famille et des secouristes, et plus d’une douzaine d’experts militaires, satellites, munitions et audio qui ont examiné les preuves, ainsi que les propres déclarations de Tsahal.

Le PRCS ainsi que des représentants d’Euro-Med Monitor et de la Défense civile qui ont visité la scène le 10 février ont fourni des visuels à The Post, qu’il a vérifiés en confirmant indépendamment l’emplacement à l’aide d’images satellites, de cartes open source et d’entrevues avec des témoins oculaires...



