La guerre d’Ukraine est perdue, mais Hollywood et Washington DC ne le savent pas (Fox News)

La guerre d’Ukraine est perdue, mais Hollywood et Washington DC ne le savent pas

Article originel : The Ukraine war is lost, but Hollywood and DC don’t know it

Fox News, 21.04.24



Hollywood et DC ignorent le fait que l’armée russe est plus grande que lorsque la guerre a commencé et que l’Ukraine ne peut pas suivre.

Le 10 avril, des vedettes hollywoodiennes se sont jointes aux politiciens de D.C. pour demander au Congrès de se saisir d’un projet de loi d’aide à la guerre autorisant 60 milliards de dollars en nouvelle aide à l’Ukraine.

Mais ils ont tous tort. La guerre est perdue. En fait, 90 p. 100 des Européens croient que c’est vrai.

Si c’est une surprise, ça ne devrait pas. À la fin de février, le Times of London a publié les résultats d’un sondage qui posait aux habitants de tout le continent une question très simple :



L’Ukraine peut-elle gagner la guerre contre la Russie ? Seulement 10% ont dit oui. ...

