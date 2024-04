Des cables qui ont fuité montrent que la Maison-Blanche s’oppose à la création d'un État palestinien (The Intercept)

Une salle vide du Conseil de sécurité des Nations Unies avant une réunion sur la situation au Moyen-Orient, à New York le 14 avril 2024. Photo : Charly Triballeau/AFP via Getty Images

Avant que le Conseil de sécurité des Nations Unies n’examine la demande de l’Autorité palestinienne de devenir membre à part entière de l’organe international, les États-Unis font pression sur les pays pour qu’ils rejettent cette adhésion, dans l’espoir d’éviter un « veto » manifeste de Washington. L’effort de lobbying, révélé dans des copies de câbles non classifiés du département d’État obtenus par The Intercept, est en contradiction avec la promesse de l’administration Biden de soutenir pleinement une solution à deux États.

En 2012, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution accordant à la Palestine le statut d’État observateur non membre.

Les câbles diplomatiques détaillent les pressions exercées sur les membres du Conseil de sécurité, y compris Malte, le président en rotation du Conseil ce mois-ci. L’Équateur en particulier est invité à faire pression sur Malte et d’autres pays, dont la France, pour s’opposer à la reconnaissance de l’ONU. La justification du département d’État est que la normalisation des relations entre Israël et les États arabes est le moyen le plus rapide et le plus efficace de parvenir à un État durable et productif...

