[Vidéos] Des missiles iraniens ont frappé Israël. Deux bases militaires israéliennes touchées dans le Neguev (MoA)

Des missiles iraniens ont frappé Israël

Article originel : Iranian Missiles Hit Israel

Moon of Alabama, 14.04.24



L’Iran a tiré plusieurs centaines de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques vers Israël.

Avec l’aide des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Jordanie, la plupart des articles entrants ont été interceptés.

La dépense de plusieurs centaines de missiles de défense aérienne, à un coût de plus de 1 milliard de dollars, était importante car ils sont actuellement difficiles à obtenir. De telles attaques épuiseraient bientôt ceux qui restent.

Les missiles de l’Iran, pour lesquels les drones se sont cachés, ont touché leurs cibles. La base aérienne de Nevatim (vidéo) et la base aérienne de Ramon (vidéo), toutes deux situées dans le désert du Néguev, ont subi des impacts.

L’ampleur des dégâts ne peut être notée qu’après l’arrivée de nouvelles images satellites.

C’est une bonne occasion pour les deux parties de déclarer la victoire.

L’Iran peut affirmer qu’il a réussi à pénétrer dans la défense aérienne d’Israël et à frapper des cibles appropriées pour se venger de l’attaque israélienne contre l’ambassade d’Iran à Damas.

Israël peut prétendre avoir défendu avec succès ses actifs.

Israël pourrait vouloir frapper l’Iran. Ce serait stupide de le faire.





Ajout : D’un analyste fiable de l’axe de résistance :

Amal Saad @amalsaad_lb - 11:06 UTC Avr 14, 2024

FIL : La région entre en territoire inconnu où le précédent paradigme stratégique et les règles d’engagement ne s’appliquent plus. Désormais, toute action israélienne sera accueillie par une réponse directe et collective de l’Axe. 1/

Quoi qu’Israël fasse ensuite, il n’y a pas de retour au statu quo antérieur. Ce n’est plus seulement l’Iran qui soutient les mouvements de résistance avec des armes et de la formation. C’est l’Iran qui s’engage directement dans des frappes contre Israël. 2/

Il s’agit d’une nouvelle phase proactive de la stratégie de "défense offensive" de l’axe de la Résistance, qui a été officiellement lancée le 8 octobre lorsque le Hezbollah et d’autres alliés de l’axe de la Résistance sont intervenus directement dans le conflit contre Israël. 3/

Les États-Unis et d’autres alliés occidentaux et arabes ont également pris la mesure sans précédent de défendre directement Israël. Hier soir cela a prouvé que l’autosuffisance d’Israël en matière de sécurité et de défense est limitée. Israël ne combattra aucune de ses guerres futures indépendamment. 4/