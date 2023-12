Des charniers, des questions graves : Le rôle secret de la Grande-Bretagne à Srebrenica ainsi que de la France et des USA dans le cadre de l'OTAN (The GrayZone)

Des charniers, des questions graves : Le rôle secret de la Grande-Bretagne à Srebrenica

Par Kit Klarenberg

Des rapports officiels largement ignorés et des dossiers déclassifiés inédits suggèrent que d'obscurs agents des forces spéciales britanniques ont joué un rôle crucial dans l'un des massacres les plus célèbres et les plus controversés du XXe siècle.

En juillet 2023, peu d'observateurs des médias ont remarqué qu'Alicia Kearns, influente agente du renseignement britannique devenue législatrice, a lancé un appel public en faveur d'une intervention occidentale sur le terrain dans l'ex-Yougoslavie. S'adressant à une session bondée de la Chambre des communes, la présidente de la commission des affaires étrangères, Alicia Kearns, a lancé un appel alarmant : "Je... demande instamment au gouvernement : rejoignons l'EUFOR, engageons des soldats de la paix de l'OTAN dans le district de Brčko, assurons la transition vers une mission de maintien de la paix dirigée par l'OTAN en Bosnie-Herzégovine." Ces propos incendiaires ont été tenus lors d'un débat parlementaire sur la semaine de commémoration de Srebrenica, qui commémore le massacre d'hommes et de garçons musulmans à Srebrenica par l'Armée de la Republika Srpska (VRS), en juillet 1995.

Des crimes graves y ont été commis par la suite, dont beaucoup restent impunis. Pourtant, trois décennies plus tard, les détails de ce qui s'est passé ce mois fatidique, notamment le nombre total de personnes tuées et la nature exacte de leur mort, restent incertains. La question de savoir si l'horreur a constitué un génocide reste également un point de désaccord entre les juristes. Néanmoins, les dirigeants occidentaux ont souvent invoqué cet événement pour justifier des interventions militaires illégales. Les campagnes de bombardement ciblant les pays du Sud qui posent problème sont souvent présentées comme des actions vertueuses, destinées à éviter un "autre Srebrenica". Pour Samantha Power, administratrice de l'USAID, cet objectif est devenu la pierre angulaire d'une forme insidieuse d'interventionnisme libéral, connue sous le nom de "responsabilité de protéger". Mais l'exploitation de Srebrenica pour justifier la poursuite de la guerre ne se limite pas à Washington. Les responsables britanniques sont des promoteurs particulièrement enthousiastes de cet argument, le dernier exemple en date étant celui d'Alicia Kearns, un agent de renseignement faucon devenu parlementaire. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est le seul pays autre que la Bosnie-Herzégovine à commémorer officiellement les massacres comme un acte de génocide. Depuis la fin des années 1990, Londres a également accueilli de nombreuses ONG qui ont défendu l'idée que Srebrenica constituait un acte de génocide.

Cependant, malgré toute la commémoration des événements tragiques de juillet 1995 par les journalistes, les experts et les politiciens britanniques, la présence du SAS dans la région à l'époque est obstinément restée un secret ouvert et inexploré. Les dossiers déclassifiés du ministère britannique de la défense examinés par The Grayzone soulèvent des questions troublantes sur le rôle clandestin de Londres à Srebrenica, notamment comment et pourquoi le MI6 savait qu'une attaque contre l'enclave était imminente avant même que la VRS ne la planifie. Aujourd'hui, les citoyens britanniques et les habitants de la Bosnie exigent toujours des réponses.

Les SAS en Bosnie "pourraient provoquer la troisième guerre mondiale". Sept ans plus tard, le gouvernement néerlandais a publié son enquête officielle sur l'incapacité de sa force de maintien de la paix à protéger Srebrenica, enquête réalisée par l'Institut néerlandais de documentation sur la guerre (NIOD). Six jours après la publication des conclusions, le Premier ministre Wim Kok a démissionné. Les Pays-Bas ont finalement accepté une responsabilité politique partielle pour le massacre après que la Cour suprême du pays a déclaré que le gouvernement néerlandais portait 10 % de la responsabilité de l'incident. Tout au long du rapport, des passages remarquables font référence à la présence d'une "unité britannique opérant secrètement" à Srebrenica. Le personnel des forces spéciales britanniques intégré au QG du Dutchbat a été décrit comme des "observateurs de la commission mixte" (JCO), mais le rapport du NIOD note qu'"en réalité, il s'agissait d'unités des Special Air Services (SAS) et des Special Boat Service (SBS)", qui menaient des "missions de reconnaissance" et des "affectations spéciales" sur ordre du général Michael Rose, qui dirigeait la force britannique de maintien de la paix de l'ONU en Bosnie pendant la guerre.

Les relations des agents britanniques avec le Dutchbat n'étaient "pas bonnes", a conclu le NIOD. Le Dutchbat n'était apparemment pas au courant des activités des JCOs, dont les opérations à Srebrenica étaient si secrètes que même le Centre de gestion des crises de la défense des Pays-Bas, qui supervisait les opérations du pays en Bosnie, "ne connaissait pas la présence des JCOs dans l'enclave". Mais les Néerlandais soupçonnaient les JCO britanniques d'avoir pour principale mission de les espionner. "Le principal objectif sous-jacent des JCO à Srebrenica était de recueillir des renseignements sur le Dutchbat et de découvrir si quelque chose d'illégal se passait entre les troupes néerlandaises et les forces musulmanes", note le rapport. Les agents du SAS étaient postés dans des zones de Srebrenica supervisées par des soldats de la paix scandinaves, qui n'étaient pas autorisés à donner des ordres à leurs homologues britanniques. Les Scandinaves ont également été tenus dans l'ignorance de la nature des activités du JOC et n'ont été autorisés à connaître les lieux de leurs mouvements qu'après négociation. Le colonel norvégien qui supervisait le bataillon a déclaré que les soldats d'élite britanniques se déplaçaient "ici et là" dans l'est de la Bosnie en toute impunité, et qu'ils "étaient parfois pris dans des escarmouches" en cours de route, selon le NIOD. Si les détails des opérations spécifiques des SAS sont rares, l'un des rares exemples concrets d'activités des JCO cités par les enquêteurs néerlandais montre clairement que leur mission en Bosnie s'étendait bien au-delà de la simple collecte de renseignements. À un moment donné, notent les auteurs du rapport, il y a eu une "opération spéciale des SAS impliquant des ambulances qui transportaient du matériel de communication au lieu de civières". Ces "ambulances" avaient été données à la Bosnie par les autorités sanitaires britanniques pour des raisons humanitaires, mais elles apparaissaient souvent soudainement dans les endroits les plus surprenants", note le rapport. En vertu des conventions de Genève, l'utilisation de véhicules portant des marques médicales à des fins militaires constitue un crime de guerre. Mais une telle tromperie est normale pour le Special Air Service, dont le nom lui-même est un produit direct d'un plan de l'époque de la Seconde Guerre mondiale visant à faire croire aux puissances de l'Axe que le Royaume-Uni disposait d'un régiment complet de parachutistes dans la région. Et rien n'indique que l'organisation militaire ait changé ses habitudes depuis lors. En 2015, des rapports ont fait état de l'organisation par le SAS de raids dans les territoires occupés par l'EI en Irak et en Syrie, déguisés en combattants du groupe.

Deux ans plus tard, des membres armés de l'aile de guerre contre-révolutionnaire du SAS auraient été postés dans les rues britanniques, se faisant passer pour des balayeurs et des vagabonds dans le but ostensible d'éviter des attaques terroristes. Tout au long de l'occupation de l'Afghanistan par l'OTAN, les escadrons de la mort du SAS ont régulièrement exécuté des civils innocents et non armés, puis ont falsifié des preuves pour faire accuser à tort leurs victimes d'être des insurgés armés. En Bosnie, selon un soldat de la paix néerlandais anonyme consulté par le NIOD, les membres du Dutchbat "avaient peur des Britanniques et craignaient qu'ils ne provoquent la troisième guerre mondiale". Si les JCOs étaient uniquement préoccupés par la collecte de renseignements, cette appréciation semble assez singulière.

Forces britanniques du SAS en Bosnie, au milieu des années 1990, vêtues d'uniformes de soldats de la paix de l'ONU

Les SAS ont "fait semblant" de demander des frappes aériennes Lors de la chute de Srebrenica, le 11 juillet, le rapport du NIOD note que deux sous-officiers se sont présentés tôt le matin au quartier général des observateurs militaires de l'ONU. Ils ont prétendu être une "équipe de contact avec les avions", chargée d'identifier les endroits où les frappes aériennes de l'OTAN pourraient avoir lieu, ce qui empêcherait la VRS de s'emparer de la région. Un officier de liaison de l'armée musulmane a dûment guidé les agents du SAS vers un point d'observation situé sur une colline offrant une vue dégagée sur Srebrenica, ce qui, selon eux, garantirait "un excellent contact avec l'avion". L'agent de liaison a déclaré au NIOD que les JCOs "étaient en contact permanent avec quelqu'un" pendant tout ce temps. Environ une demi-heure après leur arrivée sur la colline, ils "ont vu un soulagement évident sur les visages des Britanniques", pour des raisons qui ne sont pas claires. Les hommes du SAS auraient alors prétendu qu'ils ne pouvaient finalement pas demander de frappes aériennes, car leurs téléphones satellites n'avaient plus de batterie. Lorsque leur position a été la cible de tirs de la VRS, les sous-officiers se sont abrités dans des tranchées voisines occupées par des soldats musulmans, "qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient là". Selon le rapport, les Britanniques se sont néanmoins "sentis en sécurité et détendus", retirant leurs casques et leurs gilets pare-balles une fois à l'intérieur. Curieusement, leur agent de liaison se souvient qu'ils "ont fait semblant [c'est nous qui soulignons] d'établir un contact radio, mais sont restés assis et n'ont pas semblé planifier d'autres actions".

Les Britanniques avaient de nombreuses raisons de penser qu'un assaut sur Srebrenica était imminent dans les semaines précédentes. Comme le souligne le rapport du NIOD, le 8 juin, des représentants musulmans ont rencontré les JCOs, leur fournissant des "plans détaillés d'une attaque imminente" sur l'enclave. Cependant, "cela n'a pas déclenché d'alarme", apparemment en raison de la fréquence des rumeurs infondées d'une invasion imminente de Srebrenica par la VRS qui avaient circulé au cours des trois années précédentes. Le rapport du NIOD note que les JCOs ont également douté d'une "attaque imminente", car ils "n'ont reçu aucune preuve confirmant le plan". Les responsables néerlandais affirment que cela indique que "les services de renseignement britanniques n'avaient pas connaissance de tels plans". Pourtant, les JCOs ont estimé que cette information était suffisamment importante pour qu'ils en informent la direction du Dutchbat. De plus, des dossiers déclassifiés du ministère britannique de la Défense examinés par The Grayzone indiquent que les services de renseignement du MI6 pensaient à l'époque que "les Serbes allaient attaquer Srebrenica". Il ne s'agit pas des mêmes informations que celles fournies par les Musulmans aux JCO. Les dossiers déclassifiés montrent que le MI6 a partagé ses renseignements avec Amsterdam, et le NIOD a dûment demandé l'autorisation de les citer dans son rapport sur Srebrenica. Mais Londres a refusé, invoquant de prétendues préoccupations liées à la protection des sources et à la prévention de l'utilisation de son "matériel" dans des "procédures publiques/juridiques non britanniques".

Les mêmes documents avertissaient que les fonctionnaires britanniques témoignant dans le cadre d'une enquête de l'ONU sur Srebrenica, alors en cours, devaient garder le silence sur ce qu'ils savaient. "S'ils sont interrogés sur l'existence de renseignements relatifs aux événements de Srebrenica, ils doivent simplement répondre qu'ils ne sont pas autorisés à discuter de ces questions", indiquent les dossiers.

Laisser tomber Srebrenica ? Sur la base d'innombrables heures de témoignages et d'une multitude de preuves de première main, les enquêteurs du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), créé et financé par l'OTAN, ont conclu que la planification de l'assaut de Srebrenica n'avait commencé que le 30 juin, soit une semaine avant son exécution. Cela soulève la question évidente de savoir comment le MI6 et les forces musulmanes ont pu savoir indépendamment l'un de l'autre, au début du mois, qu'une attaque était imminente, et ce qu'ils prévoyaient exactement. Selon le TPIY, la VRS avait initialement l'intention de chasser les unités militaires musulmanes opérant autour de Srebrenica, puis de l'encercler pour empêcher toute nouvelle attaque sur le territoire des Serbes de Bosnie. Il n'était pas question de frapper l'enclave elle-même.

Avec seulement 2 000 soldats de la VRS impliqués dans l'opération, et environ 6 000 soldats musulmans qui les attendaient à Srebrenica et dans les environs, la victoire ne s'annonçait pas facile. La décision d'envahir l'enclave a été prise le 9 ou le 10 juillet, après que la VRS n'ait rencontré pratiquement aucune opposition en cours de route. Une note du ministère britannique de la Défense datée du 11 juillet indique que "la récente attaque de l'ASB [Armée serbe de Bosnie] contre Srebrenica a été déclenchée par des attaques [musulmanes] constantes au cours des trois mois précédents contre la route de ravitaillement de l'ASB au sud de l'enclave". "L'action de l'ASB est une réponse directe à la pression [musulmane] exercée sur une ligne de communication de l'ASB et l'ASB a réagi en forçant [les musulmans] à reculer vers Srebrenica... Les Serbes ont constaté qu'il y avait peu de résistance et ils ont donc pu aller plus loin que leur objectif initial.

Cette absence de résistance a apparemment laissé le Dutchbat stupéfait. Le 6 juillet, il a informé les forces musulmanes que si la VRS entrait dans Srebrenica, il leur remettrait le contenu d'un point de collecte d'armes de l'ONU dans la région, qui contenait un arsenal considérable, y compris des armes lourdes. Mais lorsque la VRS est arrivée, les Musulmans "n'ont pas profité de cette opportunité", selon un compte rendu du Dutchbat.

"Sur le plan militaire, les défenseurs semblent avoir eu l'avantage de tenir au moins un peu plus longtemps et d'infliger aux [VRS] des pertes plus importantes qu'on ne le pensait", conclut un autre rapport de l'observateur militaire de l'ONU. Cependant, "les dirigeants [musulmans] semblent avoir agi contre leurs propres intérêts pour mener à bien une défense réussie, avec peu de coordination [...] et sans tenter de s'emparer des armes lourdes détenues par l'ONU".

Le Dutchbat a été autorisé à demander des frappes aériennes de l'OTAN, ce qu'il a fait de façon de plus en plus urgente à mesure que la VRS submergeait Srebrenica. Pourtant, l'intervention n'a été approuvée par l'alliance que tard dans la journée du 11 juillet, lorsque la prise totale de l'enclave était achevée. Geoffrey Nice, un avocat britannique controversé qui a mené plusieurs poursuites devant le TPIY, a mis au jour un accord secret conclu en mai 1995 entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, selon lequel il n'y aurait pas de campagne de bombardement pour défendre la région.

Opérations secrètes du SAS pendant le massacre Cet accord pourrait également expliquer le comportement étrange des JCO lors de la chute de Srebrenica. De toute évidence, les forces musulmanes locales s'attendaient à des frappes aériennes de l'OTAN après l'arrivée de la VRS, et les Britanniques leur ont apparemment donné de bonnes raisons de croire qu'elles se produiraient. Ces fausses promesses peuvent expliquer le manque de résistance des musulmans face aux incursions de la VRS. Une fois que la VRS a pris le contrôle total de Srebrenica, elle a évacué les femmes et les enfants musulmans, tout en rassemblant les hommes en âge de servir dans l'armée, bien que certains de leurs captifs aient été considérablement plus jeunes ou plus âgés. Leur but était d'identifier les individus responsables d'attaques contre les zones serbes. La NIOD rapporte qu'à cette époque, un haut responsable militaire néerlandais "a tenté à plusieurs reprises" de vérifier les allégations de "crimes de guerre" dans l'enclave, notamment en ordonnant à "quelqu'un" de demander aux JCO s'ils avaient découvert des preuves à cet effet. Les agents du SAS n'auraient fait que très peu de rapports, malgré des absences prolongées et régulières du QG du Dutchbat pendant et après la prise de Srebrenica par la VRS. La NIOD note que "peu après la chute" de l'enclave, un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son interprète ont vu l'un des soldats britanniques rentrer à la base tard dans la nuit, "complètement trempé dans la boue "comme s'il n'avait fait que ramper"".

Cette activité est d'autant plus suspecte que les JCOs ont apparemment "par mesure de précaution, détruit leur équipement de communication spécial" le 11 ou le 12 juillet. Cela aurait entraîné une "rupture de communication" entre eux et le responsable militaire néerlandais investigateur pendant un certain temps, c'est-à-dire exactement au moment où le massacre de la population masculine de Srebrenica aurait commencé. Les autorités britanniques ayant interdit au NIOD de parler aux agents du SAS, on ne dispose d'aucune information sur leurs activités au cours de cette période, ni sur la façon dont ils ont pu recevoir des ordres. Un autre responsable militaire néerlandais qui a tenté de retrouver les agents du SAS par l'intermédiaire de la mission diplomatique britannique à La Haye a essuyé une fin de non-recevoir, une décision qu'il soupçonne d'être due à "la sensibilité politique de la présence des Britanniques à Srebrenica à l'époque de la chute". Le NIOD a appris que trois des sous-officiers avaient reçu des honneurs militaires britanniques pour leur service à Srebrenica, quel qu'il soit. Depuis leur poste d'observation du 11 juillet, les SAS pouvaient suivre de près la situation sur le terrain et informer leurs contrôleurs lorsque la prise de contrôle de l'enclave était terminée. S'assurer que cela se produise était-il leur véritable mission ? Se sont-ils sentis "soulagés" en ce sinistre matin parce qu'ils avaient reçu la confirmation que les frappes aériennes ordonnées par le Dutchbat ne se concrétiseraient pas avant qu'il ne soit trop tard ?

Le "piège" de Srebrenica Lorsque Srebrenica a été désignée comme "zone de sécurité" par l'ONU en avril 1993, les dirigeants musulmans ont prévenu que sa population était "menacée d'extinction" et que "des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées" seraient massacrés si la VRS s'emparait de l'enclave. Curieusement, le gouvernement de Sarajevo et les forces militaires musulmanes locales ont bloqué à plusieurs reprises les tentatives d'évacuation de la zone par l'ONU. Ce mois-là, des combattants armés ont encerclé un imposant convoi de l'ONU destiné à transporter des milliers d'habitants de Srebrenica en lieu sûr, ce qui a incité le commandant musulman Naser Oric à le refouler. Il a affirmé que le sauvetage ne pouvait être autorisé, car il conduirait à l'occupation de l'enclave par la VRS. Le général Philippe Morillon, qui a commandé les forces de maintien de la paix de l'ONU en Bosnie en 1992/93, a avancé un raisonnement assez différent. Il a affirmé que le président de Sarajevo, Alija Izetbegovic, soutenu par l'Occident, a saboté les efforts d'évacuation car il "n'était pas en mesure de gagner stratégiquement une bataille" : "L'objectif de la présidence de la Bosnie, dès le départ, était d'assurer l'intervention des forces internationales dans son propre intérêt... c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a jamais été enclin à entamer des pourparlers.

En 1993, Morillon a déclaré qu'il prévoyait que "quelque chose de terrible" se produirait à Srebrenica en raison de l'utilisation de l'enclave par Oric pour attaquer le territoire des Serbes de Bosnie. Prenant souvent pour cible des villages non défendus et ne faisant pas de prisonniers, y compris lors des fêtes religieuses, les militants de l'Oric avaient la redoutable réputation de torturer, de mutiler et d'assassiner brutalement leurs victimes. Bien qu'il ait allègrement montré à des journalistes occidentaux des images vidéo de ce travail à glacer le sang, il n'a jamais été poursuivi ni puni pour ses crimes. Ces tactiques ont plongé les Musulmans et les Serbes de Bosnie dans un cycle de violence "infernal", affirme Morillon, ce qui signifie que lorsque la VRS a pris Srebrenica, "ils voulaient se venger de tout ce qu'ils attribuaient à Naser Oric". Dans les semaines qui ont précédé l'assaut, les forces de Naser Oric ont échappé aux forces de maintien de la paix de l'ONU pour attaquer à plusieurs reprises les zones civiles serbes de Bosnie près de l'enclave, rasant les maisons, volant le bétail, tuant les résidents et laissant les survivants sans abri.

La reconnaissance du fait que de telles actions provoqueraient inévitablement des représailles brutales pourrait expliquer pourquoi l'armée musulmane a averti le Dutchbat qu'une attaque sur Srebrenica était imminente. Selon Morillon, le massacre qui s'est prétendument déroulé était exactement ce que les forces occidentales et les dirigeants musulmans voulaient. La VRS est "tombée dans une embuscade à Srebrenica, un piège en fait", et la population a été "victime d'un intérêt supérieur [...] situé à Sarajevo et à New York", explique-t-il. Entre-temps, le chef de la police de Srebrenica pendant la guerre a affirmé à plusieurs reprises qu'Izetbegovic lui avait dit que si la VRS envahissait l'enclave et massacrait 5 000 musulmans, cela conduirait directement à une intervention de l'OTAN.

Srebrenica Planned in Washington and Sarajevo / Srebrenica prévue à Washington et Sarajevo Extrait d’un documentaire de la télévision néerlandaise sur Srebrenica. Entretien avec Hakija Mehovic, chef de la police musulmane de Srebrenica pendant la guerre.

Ce récit est corroboré par le rapport du secrétaire général des Nations unies sur la prise de Srebrenica. Il note que les membres d'une délégation musulmane envoyée à bord d'un navire de guerre britannique pour des pourparlers de paix en septembre 1993 ont été ouvertement informés par Izetbegovic : "L'intervention de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine était possible, mais elle ne pourrait avoir lieu que si les Serbes pénétraient dans Srebrenica et tuaient au moins 5 000 de ses habitants."

Que cachent les Britanniques ? Comme Izetbegovic l'avait apparemment prévu, l'OTAN est finalement intervenue à la fin du mois d'août 1995, sous la forme d'une campagne de bombardements d'un mois visant la VRS, qui a tué jusqu'à 2 000 civils. Trois mois plus tard, les accords de Dayton sont signés et la guerre prend fin. Plusieurs dirigeants des Serbes de Bosnie ont ensuite été condamnés pour génocide par le TPIY, qui les a accusés d'avoir participé à une "entreprise criminelle commune" en s'emparant de Srebrenica. En vertu de cette doctrine juridique extraordinaire et très controversée, un accusé peut être reconnu coupable de crimes qu'il n'a pas personnellement commis, qu'il n'a pas approuvés et dont il n'avait même pas connaissance au moment où ils ont été commis. Aucun des procès n'a apporté la preuve qu'un ordre avait été donné à un quelconque niveau de commandement de massacrer la population masculine de Srebrenica. Lorsque le TPIY a condamné le général Radislav Krstic pour génocide, le tribunal a admis que le commandant du corps multiethnique de la VRS qui s'est emparé de Srebrenica n'était non seulement pas au courant des crimes de guerre présumés ni impliqué dans ceux-ci, mais qu'il avait explicitement ordonné à ses soldats de ne pas s'en prendre aux civils.

Une seule personne a été condamnée par le TPIY pour sa participation directe à Srebrenica : un soldat Drazen Erdemovic, atteint du syndrome de stress post-traumatique. En échange de son témoignage dans de multiples procès du Tribunal - bien que les experts l'aient jugé mentalement inapte à être jugé lui-même - il n'a purgé que trois ans et demi de prison, puis est entré dans un programme de protection des témoins. Lors de ses nombreuses comparutions devant le Tribunal, sa mémoire lui a fait défaut sur de nombreux faits essentiels, notamment son propre grade militaire, le nombre de personnes qu'il a personnellement exécutées, le nombre total de personnes tuées par son unité, la date du massacre et l'identité de la personne qui a donné l'ordre de le perpétrer. Erdemovic a finalement opté pour le scénario invraisemblable selon lequel un soldat de rang inférieur de son unité lui aurait transmis les instructions génocidaires au nom d'un lieutenant-colonel, dont il a affirmé ne pas connaître l'identité et qui n'a jamais été vérifiée. Tout aussi invraisemblable, il a affirmé que son unité avait massacré jusqu'à 1 200 personnes, par groupes de dix, en seulement cinq heures. Bien qu'il ait impliqué huit autres soldats dans son témoignage, ceux-ci n'ont jamais été poursuivis, ni même interrogés en tant que témoins par le TPIY.

Les services de renseignement britanniques ont joué un rôle important dans la collecte de preuves de crimes de guerre en Yougoslavie pour le TPIY. Des juges et des avocats britanniques bien informés ont joué un rôle central tout au long des procédures, qui se sont étalées sur 23 ans. Les autorités britanniques - y compris le SAS - ont pris l'initiative de capturer les Serbes bosniaques inculpés par le Tribunal. L'un des génocidaires condamnés, Radovan Karadzic, est actuellement emprisonné en Grande-Bretagne. Pourtant, à aucun moment au cours des procès, l'unité secrète du SAS opérant à Srebrenica n'a été mentionnée, et encore moins appelée à témoigner. Il est difficile de déterminer si cela signifie que leur témoignage aurait pu poser des problèmes aux procureurs du TPIY ou s'ils ont quelque chose de profondément sinistre à cacher. Mais il est incontestable que les responsables britanniques ont constamment bloqué les propositions visant à annuler l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes aux forces musulmanes pendant la guerre, apparemment en raison de ce que le président étatsunien de l'époque, Bill Clinton, aurait décrit comme le désir de Londres d'une "restauration douloureuse mais réaliste de l'Europe chrétienne". Malgré la mort de milliers de Musulmans, ce souhait n'a pas été exaucé. Pour ceux qui espéraient balkaniser le dernier grand État multiethnique du continent, la guerre a toutefois été un succès incontestable.