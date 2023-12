Le "piège" de Srebrenica prévu par Washington et Sarajevo (Vidéo)

Le massacre à caractère génocidaire de Srebrenica a-t-il été prévu par les forces de l'OTAN en alliance avec les autorités bosniaques dans la volonté de légitimer une action militaire contre les Serbes par l'alliance transatlantique ? C'est ce que laisse entendre le journaliste Kit Klarenberg qui s'appuie notamment sur des documents secrets déclassifiés évoquant le rôle troubles des forces spéciales britaniques (SAS) dans l'enclave de Srebrenica avant le massacre ainsi que sur les déclarations du général français Morillon, du président bosniaque de l'époque, Alija Izetbegovic, soutenu par l'Occident,et un rapport du Tribunal Pénal international sur l'ex-Yougoslavie, Une volonté occidentale de lutter contre le caractère multi-ethnique de la région ? Source : - The GrayZone, Mass graves, grave questions: Britain’s secret Srebrenica role (Traduction française par SLT : Des charniers, des questions graves : Le rôle secret de la Grande-Bretagne à Srebrenica ainsi que de la France et des USA dans le cadre de l'OTAN )

Extrait :

...Le "piège" de Srebrenica Lorsque Srebrenica a été désignée comme "zone de sécurité" par l'ONU en avril 1993, les dirigeants musulmans ont prévenu que sa population était "menacée d'extinction" et que "des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées" seraient massacrés si la VRS s'emparait de l'enclave. Curieusement, le gouvernement de Sarajevo et les forces militaires musulmanes locales ont bloqué à plusieurs reprises les tentatives d'évacuation de la zone par l'ONU. Ce mois-là, des combattants armés ont encerclé un imposant convoi de l'ONU destiné à transporter des milliers d'habitants de Srebrenica en lieu sûr, ce qui a incité le commandant musulman Naser Oric à le refouler. Il a affirmé que le sauvetage ne pouvait être autorisé, car il conduirait à l'occupation de l'enclave par la VRS. Le général Philippe Morillon, qui a commandé les forces de maintien de la paix de l'ONU en Bosnie en 1992/93, a avancé un raisonnement assez différent. Il a affirmé que le président de Sarajevo, Alija Izetbegovic, soutenu par l'Occident, a saboté les efforts d'évacuation car il "n'était pas en mesure de gagner stratégiquement une bataille" : "L'objectif de la présidence de la Bosnie, dès le départ, était d'assurer l'intervention des forces internationales dans son propre intérêt... c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a jamais été enclin à entamer des pourparlers.

En 1993, Morillon a déclaré qu'il prévoyait que "quelque chose de terrible" se produirait à Srebrenica en raison de l'utilisation de l'enclave par Oric pour attaquer le territoire des Serbes de Bosnie. Prenant souvent pour cible des villages non défendus et ne faisant pas de prisonniers, y compris lors des fêtes religieuses, les militants de l'Oric avaient la redoutable réputation de torturer, de mutiler et d'assassiner brutalement leurs victimes. Bien qu'il ait allègrement montré à des journalistes occidentaux des images vidéo de ce travail à glacer le sang, il n'a jamais été poursuivi ni puni pour ses crimes. Ces tactiques ont plongé les Musulmans et les Serbes de Bosnie dans un cycle de violence "infernal", affirme Morillon, ce qui signifie que lorsque la VRS a pris Srebrenica, "ils voulaient se venger de tout ce qu'ils attribuaient à Naser Oric". Dans les semaines qui ont précédé l'assaut, les forces de Naser Oric ont échappé aux forces de maintien de la paix de l'ONU pour attaquer à plusieurs reprises les zones civiles serbes de Bosnie près de l'enclave, rasant les maisons, volant le bétail, tuant les résidents et laissant les survivants sans abri.