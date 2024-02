L'Égypte va-t-elle vendre les Palestiniens pour obtenir un prêt de 10 milliards de dollars ? Les chefs des services secrets israéliens, étatsuniens et égyptiens se sont réunis à Paris pour mettre la dernière main à un plan d'expulsion des Palestiniens de Gaza (UnzReview)

L'Égypte va-t-elle vendre les Palestiniens pour obtenir un prêt de 10 milliards de dollars Article originel : Will Egypt Sells Out Palestinians for $10 Billion Loan Package? Par Mike Whitney Unz Review, 24.02.24

Samedi, des agences de presse occidentales ont rapporté que des négociations à huis clos avaient eu lieu à Paris dans le but de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Selon Reuters, ces négociations représentaient "l'effort le plus sérieux depuis des semaines pour faire cesser les combats dans l'enclave palestinienne meurtrie et pour obtenir la libération des otages israéliens et étrangers". Malheureusement, les informations en provenance de Paris n'étaient en grande partie qu'une supercherie orchestrée par les médias pour détourner l'attention du véritable objectif de la conférence. Il ne faut pas oublier que les principaux participants à cette réunion n'étaient pas des diplomates de haut niveau ou des négociateurs expérimentés, mais les directeurs des services de renseignement, notamment le chef du Mossad israélien, David Barnea, le chef des espions égyptiens, Abbas Kamel, et le directeur de la CIA, William Burns. Ce ne sont pas des hommes que l'on choisirait pour négocier un échange d'otages ou un accord de cessez-le-feu, mais pour mettre en œuvre des opérations de surveillance électronique, d'espionnage ou des opérations secrètes. Il est donc extrêmement improbable qu'ils se soient rencontrés à Paris pour convenir d'un plan de cessation des hostilités. L'explication la plus probable est que les chefs espions respectifs mettent la dernière main à un plan de collaboration visant à percer le mur frontalier égyptien afin qu'un million et demi de Palestiniens gravement traumatisés puissent fuir vers l'Égypte sans rencontrer d'opposition sérieuse de la part de l'armée égyptienne.

Une telle opération nécessiterait une coordination considérable afin de minimiser le nombre de victimes tout en atteignant son objectif global. Naturellement, toute brèche devrait être imputée au Hamas, qui sera sans aucun doute le bouc émissaire idéal pour faire exploser une section du mur, créant ainsi une ouverture pour des milliers de Palestiniens en furie. De cette manière, Israël pourrait qualifier l'expulsion massive de "migration volontaire", ce qui est le sobriquet sioniste à la sonorité joyeuse pour désigner le nettoyage ethnique. Quoi qu'il en soit, la majeure partie de la population musulmane de Gaza aura été expulsée de sa patrie historique et contrainte de s'installer dans des camps de réfugiés disséminés dans le désert du Sinaï. C'est l'objectif de Netanyahou, qui peut intervenir à tout moment.

On peut se demander si le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi collaborrera avec Israël et autorisera les Palestiniens à entrer en masse en Égypte, mais ces doutes reposent sur des spéculations et non sur des faits. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus, il existe une piste financière claire qui relie le président égyptien douteux à un changement de politique qui fera plus que répondre à l'ambitieux plan de nettoyage ethnique de Netanyahou. En d'autres termes, le coup est déjà joué. Ceci est tiré de Reuters :

Les pourparlers avec l'Égypte en vue de renforcer son programme de prêt du Fonds monétaire international (FMI) progressent très bien, a déclaré le FMI jeudi, affirmant que l'Égypte a besoin d'un "programme de soutien très complet" pour faire face aux défis économiques, y compris les pressions exercées par la guerre à Gaza.....



Interrogé sur l'impact des défis posés par l'entrée attendue des réfugiés de Gaza en Égypte sur les pourparlers, M. Kozack a déclaré : "Il est nécessaire d'avoir un programme de soutien très complet pour l'Égypte : "Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités égyptiennes et leurs partenaires pour veiller à ce que l'Égypte n'ait pas de besoins de financement résiduels et que le programme soit en mesure de garantir la stabilité macroéconomique et financière en Égypte. IMF sees progress on Egypt loan program amid Gaza pressures (Le FMI voit des progrès dans le programme de prêt de l'Egypte), Reuters



Je répète : "pour veiller à ce que l'Égypte n'ait pas de besoins de financement résiduels" ??

WTF ? Le FMI apporte donc désormais un soutien financier à l'épuration ethnique ?

C'est en tout cas ce qu'il semble. Le FMI veut s'assurer qu'El-Sisi dispose de suffisamment d'argent pour couvrir les coûts de l'alimentation et du logement d'un million et demi de réfugiés. Mais ces milliards de dollars iront-ils vraiment aux Palestiniens affamés qui ont perdu leur maison et tous leurs biens matériels, ou s'évanouiront-ils sur les comptes offshore de politiciens égyptiens corrompus, comme cela a été le cas en Ukraine ? Nous avons tous vu ce film à maintes reprises et il ne se termine pas bien. Voici un complément d'information du Financial Times :

Mme Georgieva a clairement indiqué que la guerre à Gaza était la principale raison pour laquelle le FMI allait de l'avant avec un accord de prêt élargi, malgré l'arrêt des décaissements d'un prêt antérieur de 3 milliards de dollars (.....).



Selon les analystes, les discussions entre l'Egypte et le FMI se sont concentrées sur un paquet d'au moins 10 milliards de dollars, dont une partie proviendrait du prêteur et le reste d'autres donateurs, parmi lesquels la Banque mondiale. IMF ‘very close’ to fresh Egypt loan deal, Kristalina Georgieva says, Financial Times (en anglais).



Soyons clairs : Le FMI a interrompu le versement d'un prêt de 3 milliards de dollars à l'Égypte, mais il est maintenant prêt à remettre 10 milliards de dollars à un pays criblé de dettes, présentant un risque de crédit, dont la monnaie a subi une dévaluation de 40 % l'année dernière et dont l'économie est actuellement au plus bas ? Cela a-t-il un sens ? Bien sûr que non. Voici ce qu'en dit The Cradle :

Le Fonds monétaire international (FMI) déclare que les pourparlers avec l'Égypte sur un programme de prêt visant à "aider" le pays à surmonter ses difficultés financières et à faire face au déluge potentiel de réfugiés palestiniens qu'Israël cherche à expulser de Gaza pour des raisons ethniques, ont progressé de façon remarquable.



Quelqu'un a enfin le courage de dire ce que tout le monde sait déjà être vrai, à savoir que le FMI finance le nettoyage ethnique de Gaza. Voici d'autres extraits du même article :

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré en novembre que l'agence "envisageait sérieusement" une éventuelle augmentation du programme de prêt de l'Égypte en raison des "difficultés économiques posées par la guerre entre Israël et Gaza".

"Le prêt pourrait atteindre 10 milliards de dollars pour aider l'économie égyptienne à survivre face à des facteurs locaux et externes, notamment l'assaut israélien sur la bande de Gaza voisine et les tensions dans la mer Rouge...

Cela a coïncidé avec le début des travaux de construction d'une "zone de sécurité isolée" dans l'est du désert du Sinaï, à la frontière avec la bande de Gaza, dont beaucoup pensent qu'elle servira de zone tampon pour les Palestiniens déplacés.

"Les travaux de construction observés dans le Sinaï le long de la frontière avec Gaza - l'établissement d'un périmètre de sécurité renforcé autour d'une zone de terrain spécifique et ouverte - sont des signes sérieux que l'Égypte pourrait se préparer à accepter et à permettre le déplacement des habitants de Gaza vers le Sinaï, en coordination avec Israël et les États-Unis. IMF vows to support Egypt as nation braces for mass displacement of Gazans, (Le FMI s'engage à soutenir l'Égypte alors que le pays se prépare à un déplacement massif des habitants de Gaza), The Cradle.



Il convient de noter qu'en acceptant le prêt de 10 milliards de dollars du FMI, M. el-Sisi a accepté de rattacher la monnaie égyptienne aux taux du marché noir, ce qui signifie que sa valeur sera réduite de moitié le jour où l'accord sera conclu. Les travailleurs égyptiens - dont la moitié vit déjà sous le seuil de pauvreté - seront gravement touchés par le plan de sauvetage, mais pas autant que les Palestiniens qui seront laissés à l'abandon dans des villes de tentes dans le désert.