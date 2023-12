M. Zelenskiy a insisté sur la rapidité et l'efficacité de la construction des défenses dans une déclaration vidéo diffusée sur Telegram après une réunion avec les principaux responsables militaires et de sécurité mardi soir. Il a encouragé les communautés locales à participer et s'est engagé à mettre des fonds à disposition pour cet effort.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a appelé à un renforcement plus rapide des principales lignes de défense, alors que la contre-offensive de Kiev est dans l'impasse et que l'on craint que la Russie ne tente de s'emparer de nouveaux territoires.

L'Ukraine commence enfin à construire des lignes de défense Article originel : Ukraine Finally Starts To Build Defense Lines Moon of Alabama, 01.12.23

Selon Zelensky, il a tenu une réunion sur la fortification dans toutes les directions principales - tout d'abord sur Avdiivka et Maryinsky, ainsi que sur Kupyansk et sur la ligne Kupyansk - Liman, dans les régions de Zaporozhye et Kherson.

Commentaires Strana (traduction automatique) :

C'est une déclaration qui fait date. Elle ressemble à l'annonce de la construction de lignes défensives à grande échelle, semblables à celles que la Russie a construites dans le sud.

Plus largement, on peut y voir une transition vers une stratégie défensive, dont on a commencé à parler de plus en plus souvent après l'arrêt de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes et le passage des Russes eux-mêmes à des attaques de grande envergure.

Mais officiellement, les autorités ne parlent pas de la transition vers la défense, et la thèse principale reste que l'APU se prépare à attaquer, et qu'il n'y a pas d'impasse (que même le commandant en chef Valery Zaluzhny a écrit) sur le front.



Zelenski a demandé que les nouvelles fortifications soient construites par des entreprises privées. Dans le contexte de l'Ukraine, cela signifie plus de corruption - beaucoup de corruption - car les fonctionnaires du gouvernement demanderont des pots-de-vin pour tout contrat qu'ils pourraient signer. Les précédentes tentatives de construction de lignes de défense par des entreprises privées se sont soldées par des fossés trop peu profonds et peu utiles. Du béton a été coulé, mais aux mauvais endroits et dans les mauvaises formes.