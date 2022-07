Le faux drapeau de Poutine (Off Guardian)

Le faux drapeau de Poutine

Article originel : Putin’s False Flag

https://off-guardian.org/2022/07/05/putins-false-flag/

Par Iain Davis*

Off Guardian, 5.07.22

La guerre en Ukraine et le plaidoyer de la Russie et de la Chine en faveur d’un nouvel ordre mondial multipolaire, prétendument fondé sur la souveraineté nationale, ont amené certains à voir Vladimir Poutine, en particulier, comme une sorte de sauveur.

Quelques commentateurs ont suggéré que, motivé par son amour pour le peuple russe et sa culture, Poutine est déterminé à s’opposer à l’assaut contre l’humanité incarnée par la soi-disant Grande Réinitialisation. Malheureusement, ce n’est rien de plus que des voeux pieux. Poutine ne se soucie pas du peuple russe, ni d’aucun autre d’ailleurs. Il se soucie de l’État russe parce que c’est la source de son pouvoir et de son autorité et un ordre mondial multipolaire, apparemment contrôlé par la Russie, la Chine et les BRICS, n’est pas mieux que l’alternative unipolaire dirigée par le G7. En fait, il est difficile de faire la distinction entre les deux. Le problème est qu’une petite classe de parasites considère qu’elle a le droit d’établir une gouvernance mondiale sur la population de la Terre. Le mode de mise en oeuvre n’est pratiquement pas pertinent. Qui se soucie de la couleur des murs de la prison?

Le 25 juillet 1998, Vladimir Poutine, ancien officier du KGB, a été nommé directeur du Service fédéral de sécurité (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti – FSB), par le président russe de l’époque, Boris Eltsine. Il a occupé ce poste pendant un peu plus d’un an et a quitté le 9 août 1999. Il a quitté le FSB pour prendre sa nouvelle nomination en tant que Premier ministre russe et a été bientôt nommé par Eltsine comme son successeur. Malgré sa haute position, peu de gens considéraient Poutine comme capable de remporter une élection présidentielle. Il n’a pratiquement aucun soutien populaire et fait face à une coalition opposée alignée contre lui à la Douma d’Etat (Parlement russe.)

Une série d’attaques terroristes horribles et présumées a considérablement changé la situation politique de Poutine. Sa rhétorique ferme et son soutien indéfectible aux représailles militaires en réponse aux attentats à la bombe perpétrés contre des appartements russes ont transformé son image d’un inconnu politique relativement obscur en celle d’un grand chef de crise. En décembre 1999, quelques mois après le dernier attentat, Eltsine a démissionné de façon inattendue. Conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, Poutine est automatiquement devenu président. Il a profité de sa nouvelle popularité et a rapidement remporté sa première élection présidentielle en mars 2000. Poutine avait le contrôle opérationnel de l’organisation qui a planifié et réalisé les attentats à la bombe dans les appartements russes. L’opération très coordonnée et bien planifiée a tué 317 hommes, femmes et enfants russes et blessé environ 630 autres en seulement 17 jours. Poutine a ensuite exploité la peur et la colère du public pour s’emparer du pouvoir.

La seule raison pour laquelle vous n’en savez pas plus, c’est que les courtiers occidentaux traitent les gens qu’ils gouvernent avec le même mépris. Exposer le faux drapeau central de la Russie serait exposer le leur. La Russie a eu son 11 septembre en premier.

Les attentats à la bombe en Russie Le 22 juillet 1999, dans le quotidien moscovite du matin (Moskovskaïa Pravda), le journaliste, analyste de la défense et ancien colonel de l’armée de l’air russe Aleksander Zhilin a publié un article intitulé « Tempête à Moscou ». Zhilin a écrit :

Des sources dignes de confiance au Kremlin ont révélé ce qui suit. L'administration du président [Eltsine] a élaboré et adopté un vaste plan visant à discréditer Luzhkov [Yuri - maire de Moscou et candidat potentiel à la présidence] à l'aide de provocations destinées à déstabiliser la situation socio-psychologique à Moscou. Dans les milieux proches de Tatiana Dyachenko [fille cadette et conseillère personnelle d'Eltsine - nom d'épouse Yumasheva], le plan en question est appelé "Tempête à Moscou". [...] Comme le confirment nos sources, la ville attend de grands chocs. La conduite d'actes terroristes bruyants (ou de tentatives d'actes terroristes) est prévue en relation avec un certain nombre d'établissements gouvernementaux [...].

L'article a suscité relativement peu d'intérêt. L'environnement politique furtif de la capitale faisait souvent l'objet de revendications extraordinaires et de théories du complot. Toutefois, les événements ultérieurs inciteront de nombreuses personnes à relire l'article de Zhilin avec plus d'intérêt. Trois semaines après que Poutine ait quitté son poste de directeur du FSB, le 31 août à 20 heures, une bombe explose dans un centre commercial de la place Manezhnaya à Moscou. Une personne est morte et plus de 30 autres ont été blessées. Le 2 septembre 1999, l'"Armée de libération du Daghestan" a prétendument revendiqué la responsabilité de l'explosion et a prévenu de nouvelles attaques. Rien ne prouve qu'un groupe appelé "Armée de libération du Daghestan" ait jamais existé. Malgré les affirmations publiées, personne ne sait qui ils sont. Les responsables locaux du FSB et du ministère de l'Intérieur ont exprimé des doutes à l'époque. Le président tchétchène Aslan Maskhadov n'en avait pas entendu parler et aucun des extrémistes islamistes connus ou des groupes établis n'était associé à un groupe de ce nom.

Plus tard, en 2005, Rizvan Chitigov (alias l'Etatsunien) a été tué en Tchétchénie. Le FSB a affirmé que Chitigov avait planifié et réalisé l'attentat de la place Manezhnaya et qu'il était un atout de la CIA. Chitigov n'avait aucun lien connu avec un groupe appelé l'Armée de libération du Daghestan. La raison pour laquelle quelqu'un a faussement revendiqué la responsabilité d'un groupe qui n'existait pas reste donc un mystère. Le 4 septembre 1999, à 22 heures, dans la ville de Buynaksk au Daghestan, une voiture piégée explose devant un immeuble de cinq étages. Les appartements abritaient les familles des gardes-frontières russes. 68 personnes ont été tuées et environ 150 blessées. Un autre appel anonyme a été reçu avec une vague revendication de responsabilité qui, de manière inhabituelle pour des terroristes supposés, ne nommait pas le groupe qui s'en attribuait le mérite. Un peu après minuit, le 9 septembre 1999, une bombe explose dans le sous-sol du 19, rue Gyryanova, à Moscou. 106 personnes ont été tuées et 249 blessées dans l'explosion qui a provoqué l'effondrement du bâtiment. Le maire de la ville, Yuri Luzhkov, a réagi en accusant les terroristes sans qu'il y ait de preuve réelle qu'un groupe terroriste était responsable.

Le directeur du FSB, Nikolai Patrushev, qui avait remplacé Poutine à la tête de l'organisation, a déclaré qu'ils avaient récupéré des échantillons sur le site de l'explosion : [Des traces d'hexogène (RDX) et de TNT ont été découvertes. Cela indique déjà que l'explosion n'était certainement pas un accident.

Le Premier ministre Poutine a annoncé qu'une journée de deuil national serait organisée le 13 septembre. Le 13 septembre 1999 a été marqué par une autre terrible explosion. Une bombe a explosé dans le sous-sol d'un immeuble d'habitation sur l'autoroute Kashirskoye à Moscou. 124 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées. Le jour de deuil a pris une signification encore plus poignante. Le Premier ministre Poutine a réagi et a déclaré :

Ceux qui ont organisé et planifié cette série d'attaques terroristes cruelles ont des projets de grande envergure. Ils comptent créer des tensions politiques en Russie.

Le même jour, le 13, deux bombes ont été découvertes et mises en sécurité dans l'entrepôt de la rue Borisovskiye Prudy et dans le raion (district) de Kapotnya. Peu après l'attentat, le président de la Douma d'État, Gennady Seleznyov, a annoncé : Je viens de recevoir un rapport. Selon les informations de Rostov-sur-le-Don, un immeuble d'habitation de la ville de Volgodonsk a explosé la nuit dernière. L'attentat de Volgodonsk n'a pas eu lieu le 12 septembre. La tragédie de Volgodonsk a eu lieu quatre jours plus tard, le 16 septembre. De toute évidence, Seleznyov avait été informé à l'avance d'une prétendue attaque terroriste qui n'avait pas encore eu lieu.

Vladimir Jirinovski, chef du Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR), a rappelé par la suite que Seleznyov avait reçu l'information sur une note que lui avait remise un membre du secrétariat de la Douma (service civil), puis l'avait lue à haute voix lors d'une réunion du Conseil de la Douma. Aux premières heures du lundi 16 septembre 1999, un camion piégé a explosé devant un appartement à Volgodonsk. Dix-huit autres personnes ont été massacrées et environ 200 ont été blessées. Une fois encore, aucun groupe terroriste ou individu identifiable n'a revendiqué l'attentat. Après l'attentat, Vladimir Jirinovsky a été le seul député de la Douma à interroger Seleznyov sur l'apparente prescience. Il a demandé à Seleznyov : Regardez ce qui se passe dans notre pays ! Vous vous souvenez ? [Vous nous avez dit lundi qu'une maison à Volgodonsk avait explosé, trois jours avant l'explosion [...] Comment cela s'est-il passé : on vous a dit qu'une maison avait explosé à 11 heures du matin, mais l'administration régionale de Rostov n'était pas au courant que vous en aviez été informé ? Tout le monde va se coucher, trois jours plus tard il y a une explosion. Seleznyov n'a pas offert de réponse significative et est mort en 2015 en n'ayant jamais fourni de réponse convaincante. En 2002, il a déclaré que la note faisait référence à un incident lié à une grenade à main improvisée survenu à Volgodonsk le 12 septembre 1999.

Cet incident mineur, qui a à peine fait la une des journaux locaux de Volgodonsk, n'a tué personne et n'a pas fait "exploser" un immeuble d'habitation. Néanmoins, il est devenu la justification officielle de la déclaration de Seleznyov par le bureau du procureur général de la Fédération de Russie. Les représentants de l'État russe ont dit sans équivoque au peuple russe qui il devait blâmer pour les attentats. Bien qu'ils n'aient produit aucune preuve à l'appui de leur affirmation, ils ont accusé avec véhémence les extrémistes tchétchènes. Le président Eltsine a déclaré que toutes les liaisons de transport et tous les passages de frontière à l'entrée et à la sortie de la Tchétchénie seraient bloqués afin de protéger le reste du pays contre de nouvelles atrocités.

Alexandre Zdanovich, porte-parole du FSB, a déclaré : Les personnes qui organisent ces missions, qui préparent les explosifs, qui les livrent et qui ont la responsabilité globale de tout ce qui s'est passé sont évidemment en Tchétchénie. Je peux dire avec la plus grande certitude, je peux vous garantir, qu'ils proviennent des camps d'entraînement de Khattab et de Bassaïev. Ainsi, le récit était établi. À l'époque, les responsables russes n'ont fourni aucune preuve à l'appui de ce récit, et ils n'en ont guère plus aujourd'hui. L'un des cerveaux présumés de l'attentat, Ibn al Khattab, a nié toute implication. S'il était responsable, son démenti n'avait aucun sens. Khattab avait auparavant menacé les Russes de faire face à des explosions "à travers leurs villes". Assumer la responsabilité des attentats à la bombe contre des appartements aurait donc démontré sa capacité à mettre ses menaces à exécution. Pourtant, loin de glorifier sa grande victoire, Khattab aurait déclaré :

Nous ne voudrions pas être assimilés à ceux qui tuent des civils endormis avec des bombes et des obus. En effet, beaucoup se sont étonnés que les supposés terroristes tuent délibérément des familles russes plus pauvres, qui travaillent. Ils frappaient généralement des cibles gouvernementales ou militaires russes. L'attaque de Buynaksk semblait obéir à une logique malsaine, mais les attentats à la bombe contre des appartements à Moscou et à Volgodonsk étaient anormaux. C'est le meurtre délibéré de civils qui a suscité l'inquiétude générale du public. La nation s'est ralliée à ses dirigeants politiques. Des points de contrôle ont été mis en place dans tout le pays, des patrouilles locales de citoyens ont été créées et des volontaires ont collaboré avec les autorités pour fouiller les caves des immeubles d'habitation et d'autres cibles potentielles.

Vladimir Poutine apparaît comme un dur à cuire, déclarant à la Douma d'État : Nous devons serrer les dents, je vous demande d'être plus disciplinés et vigilants, en actes, pas en paroles. Des actes disciplinés et vigilants ont donné le bon ton à une nation terrifiée. Si la Russie avait déjà connu des attaques terroristes en temps de paix, elle n'avait jamais été soumise à une série d'attentats à la bombe dans des appartements. Le ciblage spécifique d'hommes, de femmes et d'enfants russes ordinaires dormant dans leur lit, dans le cadre d'une campagne aussi systématique et barbare, était entièrement nouveau. La fin n'étant pas en vue, de nombreuses personnes, en particulier celles résidant dans les villes russes, vivaient dans un état de peur. Dans leur détresse, ils se tournent vers leurs dirigeants politiques pour qu'ils les sauvent.

L'incident de Riazan Dans la nuit du 22 septembre 1999, vers 20h30, dans la ville de Riazan, en Russie centrale, la police locale est alertée par un citoyen vigilant, Alexei Kartofelnikov, qui lui signale un groupe suspect et son véhicule. Les policiers sont intervenus et sont arrivés au 14/16 de la rue Novoselov, peu avant 21 h 30, pour constater que le véhicule et ses occupants avaient quitté les lieux. Kartofelnikov leur a dit qu'il avait vu deux hommes, en compagnie d'une femme, transporter de grands sacs dans le sous-sol. Le chef de l'équipe de déminage de Riazan, Yuri Tkachenko, a ensuite désarmé une bombe de 150 kg avec un détonateur réglé pour faire exploser l'engin à 5h30 le matin du 23. Yuri Tkachenko était le chef du département technique et d'ingénierie de la police de sécurité publique de Ryazan. Son équipe était composée de 13 agents hautement qualifiés qui mettaient régulièrement à jour leurs connaissances et étaient tenus de passer des examens techniques d'État tous les deux ans afin de démontrer leurs connaissances actuelles en matière de sécurité nationale et de neutralisation des bombes. La nuit où l'engin a été découvert, Yuri Tkachenko a fait une déclaration à la presse locale :

Il y avait trois sacs, celui du milieu était troué. Il y avait une montre électronique à l'intérieur avec des fils qui en sortaient. J'ai mis mes mains dedans et j'ai commencé à retirer doucement les fils du sac.

Les habitants ont été évacués et ont passé la nuit dans le cinéma October voisin. Ils n'ont été autorisés à rentrer que le lendemain. Selon le témoignage des résidents, Alexandre Sergeiev, directeur du FSB de Ryazan, a rendu visite aux résidents dans le cinéma et leur a dit : Aujourd'hui, c'est votre deuxième anniversaire. Il y avait trois sacs d'explosifs programmés pour exploser à cinq heures et demie. Vous auriez tous été là et vous auriez tous été soufflés en l'air. La police de Riazan a photographié le détonateur et l'a enregistré comme pièce à conviction avant de transmettre les dossiers au FSB. L'enquête policière a conduit le procureur local à déclarer un incident terroriste ce soir-là, le 23 septembre. Les déclarations des témoins ont permis de diffuser largement des images d'identification des suspects dans et autour de Riazan, alors que les autorités verrouillaient la ville. Le ministère de la Fédération de Russie pour la défense civile, les situations d'urgence et l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles (EMERCOM), dirigé par Sergey Shoygu, a annoncé : [Trois sacs de sucre mélangé à de l'hexogène, ainsi que des détonateurs, ont été découverts dans l'un des immeubles résidentiels de la rue Novoselov. L'utilisation de sucre en combinaison avec du RDX (Hexogen) favorise l'inflammation du RDX et constitue un moyen relativement peu coûteux d'augmenter la force de l'explosion.

Peu après que Tkachenko eut désamorcé l'engin, vers 1 h 30 du matin le 23, le FSB local a emporté un échantillon de 3 kg des explosifs présumés pour les tester. Le FSB a déclaré avoir effectué trois tests à l'aide d'un détonateur de cartouche de fusil de chasse, similaire à celui trouvé à Riazan, mais n'a pas réussi à faire détoner la substance. Toutes les communications téléphoniques à Riazan ont été surveillées afin de trouver les auteurs de l'attentat. Une opératrice téléphonique appelée Nadezhda Yukhanova a intercepté un appel destiné à la Loubianka (siège du FSB à Moscou). Elle a témoigné plus tard que le FSB avait dit : La femme est avec vous ? [. . .] Où est la voiture ? [. . .] Quitte Ryazan séparément. Il y a des patrouilles et des postes de contrôle partout.

L’appel signalé par Yukhanova, ainsi que l’identification visuelle par des témoins locaux, a permis à la police de Riazan de localiser et de détenir rapidement deux des suspects. Aucune arrestation n’a été faite parce qu’ils ont immédiatement découvert que la paire était des officiers du FSB. La police de Riazan a reçu l’ordre de libérer les agents du FSB, car le gouvernement russe a confirmé que ses agents avaient mis en place le dispositif de Ryazan.

L'enquête sur Ryazan Lorsque les premières nouvelles de la découverte de la bombe de Riazan sont parvenues à Moscou, le Premier ministre Poutine aurait fait une déclaration étrange. Il a déclaré que la meilleure chose à propos des événements de Riazan était qu'ils montraient que le public était conscient du danger : Le sac contenant les explosifs a été remarqué, ce qui signifie qu'il y a au moins un facteur positif. La population réagit de la bonne manière aux événements qui se déroulent aujourd'hui dans notre pays. À l'époque, personne ne pensait que l'engin de Riazan était autre chose qu'une véritable bombe. La meilleure chose à propos de l'incident de Riazan, c'est que les habitants de la rue Novoselov n'ont pas été assassinés dans leur lit ? Pourquoi Poutine n'était-il pas heureux de cela ? Sa déclaration semble très étrange. La situation évolue rapidement. S'adressant à la Douma d'État, le ministre de l'Intérieur, Vladimir Rushailo, a confirmé qu'une bombe avait été désamorcée et qu'une tragédie avait été évitée : Des mesures positives sont déjà prises. Un exemple est la prévention d'une explosion dans un immeuble d'habitation à Ryazan. Ces propos ont été contredits dans l'heure par le directeur du FSB, Nikolai Patrushev. Il a dit : Il n'y a pas eu d'explosion. Une explosion n'a pas été empêchée. [. . .] Ce n'était pas du bon travail, c'était un exercice. Il n'y avait pas d'explosifs, seulement du sucre. Le 24, Patrushev a enchaîné avec une interview télévisée. Il a répété que les événements de Riazan faisaient partie d'un exercice destiné à "tester les réponses". Pourtant, Sergey Shoygu (EMERCOM), Vladimir Rushailo (ministre de l'Intérieur) et Vladimir Putin (Premier ministre) n'avaient fait aucune référence à un exercice au cours des 48 heures précédentes. En réponse à la déclaration de M. Patrushev, le FSB de Riazan a publié un communiqué dans lequel il prend ses distances par rapport à ce prétendu "exercice" d'entraînement.

On a appris que la pose d'un engin explosif factice le 22.09.99 faisait partie d'un exercice interrégional en cours. Cette annonce a été une surprise pour nous et est apparue au moment où le département du FSB avait identifié les lieux de résidence à Riazan des personnes impliquées dans la pose de l'engin explosif et s'apprêtait à les arrêter. Le FSB de Riazan a souligné qu'il était sur le point d'arrêter les personnes qu'il tient pour responsables de la "pose de l'engin explosif". Ils ont fait remarquer que le récit de l'exercice d'entraînement n'est apparu qu'après qu'on leur a ordonné de ne pas arrêter les suspects. Le fait qu'une branche locale du FSB remette ouvertement en question et semble saper la Lubyanka de cette manière est inédit. Il est clair que le FSB de Riazan n'était pas prêt à se contenter du récit de l'exercice d'entraînement. Dans une interview accordée à un journal local de Riazan, le gouverneur régional a déclaré qu'il ne savait rien de l'exercice présumé du FSB. Le maire, Pavel Mamatov, a également exprimé son incrédulité : Ils nous ont utilisés comme cobayes. Ils ont testé Ryazan pour les poux. Je ne suis pas contre les exercices, j'ai moi-même servi dans l'armée et j'y ai participé, mais je n'ai jamais rien vu de tel.

Le 24 septembre 1999, la deuxième guerre de Tchétchénie était déjà en cours. Toutes les implications de l'incident de Riazan n'ont pas encore été révélées au niveau national et le peuple russe est encore préoccupé par ce qu'il croit être une vicieuse campagne de bombardements menée par les terroristes tchétchènes. S'exprimant à Astana, au Kazakhstan, lors de l'une de ses premières conférences de presse télévisées, le nouveau Premier ministre russe, Vladimir Poutine, savait précisément quoi dire pour saisir l'humeur de la nation : Nous suivrons les terroristes où qu'ils aillent. S'ils sont à l'aéroport, nous serons là. Excusez-moi, mais s'ils sont dans les chiottes, nous y entrerons et les ferons sauter. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le problème est résolu.

Son image, celle d'un homme du peuple, dur et sans état d'âme, était bien perçue par les électeurs russes. Enfin, un dirigeant qui éliminerait les méchants et assurerait leur sécurité.

La guerre de Tchétchénie faisant les gros titres, l'incident de Riazan était largement oublié. Cela est sur le point de changer.

Eclaircir Ryazan L'expert en déminage, Yuri Tkachenko, a accordé une interview au journaliste Pavel Voloshin en février 2000, cinq mois après l'incident de Riazan, dans laquelle il a clairement affirmé que l'analyse qu'il a effectuée, à l'aide d'un analyseur de gaz MO-2 dernier cri (pour 1999), a révélé la présence de l'explosif RDX (Hexogen). Il a de nouveau confirmé que le détonateur était armé et programmé. Il n'avait aucun doute sur le fait que l'engin de Ryazan était une vraie bombe. Voloshin a également interrogé le premier officier de police sur les lieux, Andrei Chernyshev. C'est lui qui a découvert la bombe. Il a rappelé comment la rue Novoselov est rapidement devenue une ruche d'activité, les agents du ministère de l'Intérieur et du FSB local se joignant à l'enquête. Il a également précisé que toutes les personnes présentes ce soir-là avaient compris que la bombe et l'attaque prévue étaient réelles : Personne ne doutait que la situation était combative. Je suis toujours convaincu qu'il ne s'agissait pas d'exercices. L'article de Voloshin a fait fureur. C'est à ce moment-là que la version officielle du FSB change à nouveau. Quelques semaines après la publication de l'entretien de Voloshin avec Tkachenko et Chernyshev, le chef du département des enquêtes du FSB de Ryazan, le lieutenant-colonel Yuri Maksimov, a contredit l'article de Voloshin. Après avoir omis de le mentionner précédemment, le FSB affirme désormais que Tkachenko n'a pas utilisé l'analyseur MO-2, d'une valeur de 20 000 dollars, mais un appareil différent appelé Exprei. Il n'était pas possible de corrompre les lectures du vide scellé sur l'analyseur MO-2 mais il était possible de contaminer Exprei. C'est ce que Maksimov a prétendu que Tkachenko avait fait.

Maksimov a affirmé que l'expérimenté Tkachenko avait provoqué une fausse lecture de l'Exprei parce qu'il ne s'était pas lavé les mains après avoir manipulé du RDX le jour précédent. Il a accusé Tkachenko d'erreur. Maksimov a déclaré que Tkachenko n'avait pas porté de gants en caoutchouc car ils n'étaient pas disponibles en raison de contraintes budgétaires. Bien qu'il ait fermement maintenu sa version des faits pendant des mois, et qu'il ait affirmé catégoriquement sa certitude concernant l'engin de Riazan à de nombreuses reprises, après la déclaration de son officier supérieur, Tkachenko a changé d'avis. Il a modifié son récit après avoir perdu son emploi de chef du département technique et d'ingénierie et après avoir été interrogé par le FSB. Tkachenko était d'accord avec le Lieutenant Colonel Yuri Maksimov. Il a déclaré qu'il aurait pu contaminer l'analyseur Exprei. En mars 2000, il existait encore en Russie quelques médias indépendants capables de remettre véritablement en question le gouvernement. Le 2 mars 2000, NTV a diffusé un débat public dans une émission intitulée Independent Inquiry. Pendant le débat sur NTV, le directeur des enquêtes du FSB, Stanislav Voronov, a lu une déclaration préparée par le FSB et signée par le ministère de l'Intérieur et le FSB : Une opération majeure impliquant tous les membres de la Fédération de Russie a été planifiée conjointement par la police et le FSB. Le nom de code de l'opération était 'Anti-Terror Whirlwind'. Elle a été signée par Patrushev et Rushailo. S'exprimant le 23 septembre 1999, le ministre de l'Intérieur Rushailo ne semblait pas être au courant de l'exercice conjoint qu'il était censé avoir autorisé. Inconsciemment ou non, il a trompé la Douma d'État. Evgueni Savostianov, membre de l'audience de NTV et ancien directeur du FSB de Moscou, a qualifié d'"incompréhensible" l'histoire de cet exercice. Il a demandé au porte-parole du FSB, Alexandre Zdanovich, pourquoi le FSB n'avait pas informé Rushailo.

Zdanovich a répondu : Eh bien, vous savez, les choses peuvent parfois s'embrouiller pendant un exercice. L'article de Voloshin et le débat sur NTV ont suscité des questions de la part de certains députés de la Douma d'État. Le député Yuri Shchekochikhin a présenté deux motions demandant que l'incident de Riazan fasse l'objet d'une enquête officielle par le bureau du procureur général. Vladimir Poutine a déclaré que la simple suggestion d'une complicité du FSB était "immorale".

En avril 2000, la Douma d'État a voté le rejet de ces motions. Tous les dossiers relatifs à l'incident de Riazan ont été scellés pendant 75 ans.





Le poids des preuves circonstancielles En mars 2001, un certain nombre de suspects terroristes extrémistes islamistes ont été condamnés en rapport avec l'attentat de Buynaksk. Aucune preuve physique, témoin ou médico-légale ne plaçait l'un des accusés sur le lieu de l'explosion. Toutes les preuves à leur encontre concernaient des actes généraux de terrorisme et la commission d'actes terroristes. Toute mention du RDX et de l'hexogène a été retirée du récit officiel de l'attentat à la bombe dans les appartements après l'incident de Riazan. En 2002, on a dit que les bombes étaient à base de nitrate d'ammonium et d'aluminium. C'est comme si les découvertes initiales n'avaient jamais existé et que personne n'avait jamais mentionné le RDX (hexogène). Le cerveau présumé de la campagne, Ibn al-Khattab, aurait été assassiné par le FSB en 2002. Un autre suspect, Yusuf Krymshamkhalov, a été condamné en 2003 à la prison à vie pour son rôle présumé dans les attentats de Moscou, tout comme Adam Dekkushev pour son rôle présumé dans l'attentat de Volgodonsk. Le procès de Krymshamkhalov et de Dekkushev s'est déroulé en secret, sans jury. Les condamnations se sont fondées sur les déclarations d'interrogatoire soumises au tribunal par le FSB.

À ce jour, il n'existe aucune preuve que les attentats à la bombe contre des appartements en Russie aient été perpétrés par des terroristes. Tous les suspects cités sont morts ou sont censés être en fuite. Même les condamnations de Krymshamkhalov et Dekkushev concernaient des activités liées à la commission d'actes terroristes. Rien ne prouve que l'une des bombes des appartements russes ait été posée par des terroristes. En revanche, les preuves indiquant que des éléments du FSB ont orchestré les attentats sont accablantes. - Le FSB a posé un engin à Riazan qui a été initialement désarmé par des démineurs. Les enquêteurs de Riazan ont découvert que la bombe était réelle et ont identifié l'explosif comme étant du RDX (Hexogen). Les fonctionnaires de Riazan ont présenté des preuves matérielles d'un dispositif à minuterie avec une charge explosive active. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, après avoir été interrogé pendant un certain temps par le FSB et avoir perdu son emploi, que l'expert en déminage Yuri Tkachenko a changé sa version des faits concernant l'équipement qu'il avait utilisé. À aucun moment il n'a admis que l'engin n'était pas une vraie bombe, mais seulement que son analyse avait pu être "contaminée".

- La police de Riazan, le FSB local, les habitants de Riazan et tous les autres responsables ont compris que l'engin était une bombe active dotée d'une minuterie en état de marche et réglée pour exploser à 5 h 30 du matin. - Des traces du même explosif RDX ont été retrouvées lors d'autres attentats à la bombe dans des appartements. Cela a été confirmé par le directeur du FSB, le chef de l'EMERCOM et d'autres responsables russes au cours de l'enquête initiale. La bombe de Riazan semblait être de la même fabrication que les autres bombes utilisées dans les attentats à la bombe contre des appartements. - L'emplacement de la bombe de Riazan, qui visait une communauté civile pauvre et était destinée à faire tomber son immeuble, correspondait exactement au même ciblage et au même profil de victime que les autres bombes d'appartement, prétendument posées par des terroristes. Même l'attentat de Buynaksk était dirigé contre des familles innocentes. - La prétendue campagne terroriste a cessé après la détention temporaire des agents du FSB à Riazan. Il n'y a plus eu d'attentats. La révélation des méthodes d'entraînement secrètes du FSB a coïncidé précisément avec la fin de la véritable campagne terroriste. Ce n'est qu'une fois le complot découvert et l'histoire d'un prétendu "exercice d'entraînement" révélée que la campagne de terreur a cessé. - Le cerveau supposé de la campagne, Ibn al-Khattab, a spécifiquement nié son implication, évitant de s'en attribuer le mérite. Le seul groupe terroriste nommé qui aurait revendiqué l'attentat (l'Armée de libération du Daghestan) n'existait pas. - Un journaliste a rapporté que des représentants de l'État russe lui avaient parlé d'"actes terroristes bruyants" qui provoqueraient de "grands chocs" à Moscou deux mois avant que ces attaques ne se produisent. - Le président de la Douma d'État a reçu une note d'un fonctionnaire d'État lui annonçant l'attentat de Volgodonsk trois jours avant qu'il ne se produise. - Le Premier ministre russe a effectivement déclaré que la meilleure chose à propos de l'incident de Riazan était qu'il montrait que le peuple russe vivait dans la peur.

- Les enquêteurs et les fonctionnaires russes ont identifié à plusieurs reprises la présence détectée de l'explosif RDX sur les lieux des attentats à la bombe contre des appartements. Après l'incident de Riazan, où la présence de RDX a de nouveau été détectée par les démineurs, le FSB et d'autres représentants de l'État ont changé leur fusil d'épaule et affirmé que le RDX n'avait jamais été identifié, contredisant ainsi totalement leurs déclarations précédentes. - L'histoire de l'"exercice d'entraînement" n'a aucun sens logique pour quatre raisons essentielles. - L'engin a été découvert par hasard, grâce à la vigilance des citoyens de Riazan. Le FSB a caché la bombe dans le sous-sol mais n'a pas alerté les autorités de Riazan. Il n'a fait aucun effort pour déclencher la réaction qu'il prétendait vouloir évaluer. - Le FSB n'avait pas d'agents, qui savaient qu'un prétendu exercice d'entraînement était en cours, impliqués dans la réponse de Riazan. Si la bombe était un engin factice (de simples sacs de sucre), comme l'a affirmé le FSB, les autorités de Riazan auraient su presque immédiatement qu'il s'agissait d'un canular. Il n'y aurait donc pas eu de réponse à un incident terroriste, mais plutôt une enquête beaucoup moins urgente sur une fausse alerte à la bombe. - Le FSB a affirmé que le prétendu exercice de Riazan avait pour but de former les services de sécurité russes à réagir efficacement à une attaque terroriste et de tester leur réactivité. Mais les services de sécurité russes étaient déjà activement engagés dans la réponse à de véritables attaques terroristes. Il semble que le FSB ait testé et entraîné ses troupes à mener une bataille alors qu'elles étaient en train de la mener.



Si l'objectif du FSB était de procéder à une telle évaluation, il aurait pu simplement évaluer les nombreuses réponses que les services d'urgence et de sécurité russes étaient déjà en train de mettre en œuvre à l'époque. Le FSB lui-même faisait partie de ces réponses. Pour ce qui est de comprendre comment les services de sécurité russes réagissent aux attaques terroristes, le FSB n'a rien ajouté et n'avait rien à apprendre du prétendu "exercice d'entraînement" de Riazan. - Dans la nuit du 22 septembre 1999, les trois agents du FSB qui ont placé l'engin explosif étaient les seules personnes à Ryazan qui étaient censées savoir qu'un exercice d'entraînement réel était en cours. Même le chef du FSB de Riazan n'en avait aucune idée.

Rien ne prouve que le FSB de la Loubianka disposait d'autres moyens à Riazan. L'évaluation de la "réponse" qu'il a prétendument faite par la suite n'a pu être fondée que sur l'analyse des interceptions de communication ou des rapports de son bureau local. Mais le bureau local du FSB de Riazan n'a pas " évalué " la réponse. Il faisait partie de la réponse. Les éléments du FSB responsables de la pose de l'engin n'avaient pas de moyens sur le terrain à Riazan capables de surveiller le prétendu exercice d'entraînement.

Qui a profité des attentats à la bombe dans les appartements russes ? Ryazan n'est pas un "pistolet fumant" qui prouve la culpabilité du FSB, mais, étant donné que tous les dossiers pertinents ont été scellés par l'État russe pendant 75 ans, il est peu probable que de telles preuves soient révélées. La classe politique russe ne souhaite certainement pas que l'affaire soit examinée plus avant. Avant les attentats, Vladimir Poutine était considéré comme un autre larbin d'Eltsine destiné à sombrer avec le navire. Il n'avait pratiquement aucun profil public, la Douma d'État était alignée contre lui et les chances qu'il remporte un vote populaire lors d'une élection nationale étaient effectivement nulles. Les attentats à la bombe dans les appartements russes ont changé tout cela et fait de Poutine un héros national. Ils ont créé la légende de Poutine, le "grand leader". Il avait le mobile pour commettre le crime.

Le poids des preuves circonstancielles démontre de manière accablante que le FSB a orchestré une campagne de terreur hautement coordonnée pour changer le paysage politique russe. L'élaboration d'un tel plan aurait pris de nombreux mois. Poutine était le directeur du FSB pendant l'année qui a précédé les attentats à la bombe dans les appartements russes. Il avait les moyens de commettre le crime. Poutine a quitté le FSB pour devenir le Premier ministre russe, ce qui fait de lui le principal point de convergence de l'attention du public en cas de crise nationale. Cette crise est arrivée presque aussi vite que lui, laissant à peine le temps à ses adversaires de réagir. Poutine était au bon endroit au bon moment et il a profité de la crise pour prendre le pouvoir. Il a eu l'occasion de commettre le crime. Poutine avait le motif, les moyens et l'occasion d'ordonner à des éléments du FSB d'exécuter les attentats à la bombe contre des appartements russes. Il a ensuite bénéficié politiquement du meurtre de sang-froid de plus de 300 hommes, femmes et enfants russes. Alors que certains peuvent espérer un leader qui s'oppose à l'ordre mondialiste émergent, Poutine n'est digne de la confiance de personne.

* Vous pouvez lire la suite du travail d'Iain sur son blog IainDavis.com (anciennement InThisTogether) ou sur UK Column ou le suivre sur Twitter. Son nouveau livre, Pseudopandemic, est désormais disponible, en version kindle et en version brochée, sur Amazon et d'autres vendeurs. Vous pouvez également recevoir un exemplaire gratuit en vous inscrivant à sa newsletter.