Le Royaume-Uni intensifie la guerre contre les journalistes lanceurs d'alerte en adoptant une nouvelle loi sur la sécurité nationale (The GrayZone)

Le Royaume-Uni intensifie la guerre contre les journalistes lanceurs d'alerte en adoptant une nouvelle loi sur la sécurité nationale Article originel : UK steps up war on whistleblower journalism with new National Security Act Par Kit Klarenberg The GrayZone, 09.02.24

En vertu d’une nouvelle loi répressive, les ressortissants britanniques pourraient être emprisonnés pour avoir sapé la ligne de sécurité nationale de Londres. Destinée à détruire WikiLeaks et d’autres qui exposent les crimes de guerre, la loi est une menace directe pour le journalisme critique de sécurité nationale.

C’était l’après-midi du 17 mai 2023 et je venais d’arriver à l’aéroport de Luton à Londres. J’étais en route vers la ville de ma naissance pour rendre visite à ma famille. Avant l’atterrissage, le pilote a demandé à tous les passagers de préparer leur passeport pour l’inspection immédiatement après le débarquement de l’avion. Juste à ce moment-là, j’ai remarqué une escouade de six soldats britanniques en civil en tenue antiterroriste qui attendaient sur le tarmac, étudiant intensément les documents d’identification de tous les voyageurs.

Dès que les flics m’ont identifié, on m’a ordonné de les accompagner dans le terminal de l’aéroport sans explication. Là, j’ai été présenté à deux fonctionnaires dont je ne pouvais pas apprendre les noms, qui se sont ensuite référés l’un à l’autre en utilisant des indicatifs non descriptifs. On m’a invité à une fouille numérique à nu, et soumis à un interrogatoire dans lequel je n’avais aucun droit de silence, aucun droit de refuser de répondre à des questions, et aucun droit de retenir des numéros d’identification pour mes appareils numériques ou cartes SIM. Si je revendiquais un droit à la vie privée, je risquais une arrestation et jusqu’à 48 heures de garde à vue.

J’ai choisi de me conformer. Et c’est ainsi qu’au cours des cinq heures suivantes, je me suis assis avec deux policiers anonymes de la lutte antiterroriste dans une arrière-salle sans air, sans fenêtre, terriblement chaude. Ils m’ont pris des empreintes digitales, ont pris des prélèvements d’ADN invasifs, et ont sondé tous les aspects imaginables de ma vie privée et professionnelle, les liens d’amis et de famille, et les antécédents scolaires. Ils voulaient savoir pourquoi j’écris, dis et pense ce que je fais, comment je suis payé pour mon journalisme d’investigation, et mon compte bancaire.

J’avais été détenu en vertu de la loi britannique de 2019 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité frontalière, que l’ONU a qualifiée de draconienne et répressive. En vertu de ses pouvoirs prévus à l’annexe 3, toute personne entrant en territoire britannique soupçonnée d’« activité hostile » au nom d’une puissance étrangère peut être détenue, interrogée pendant six heures et faire saisir et stocker le contenu de ses appareils numériques. Les « actes hostiles » sont définis comme tout comportement jugé menaçant la « sécurité nationale » de la Grande-Bretagne ou son « bien-être économique ».

Plus troublant encore, l’annexe 3 est suspecte. Selon ses conditions, « il importe peu qu’une personne sache que l’activité dans laquelle elle est ou a été engagée est une activité hostile, ou qu’un État pour ou en son nom, ou dans l’intérêt duquel un acte hostile est commis, ait incité, sanctionné ou ait eu connaissance d’une autre activité, l’exécution de l’acte.» Ça doit être une conspiration complexe quand les conspirateurs ne savent même pas qu’ils conspirent.

Il s’avère que l’État britannique a cru à tort que Grayzone avait une relation avec le célèbre service de sécurité du FSB russe. Ils ont fondé leur hypothèse non pas sur des preuves, mais sur notre talent pour produire du journalisme d’enquête factuel basé sur des documents transmis à ce média de manière anonyme, via des comptes de messagerie prépayés. Une telle activité est une pratique courante pour les médias occidentaux, les groupes de défense des droits et les organismes d’enquête « open source » très vénérés comme Bellingcat, parrainé par le gouvernement étatsunien. Si moi et le reste de The Grayzone avons fait une erreur, c’était dans la publication de matériel que l’État de sécurité nationale étatsuno-britannique ne veut pas dans le domaine public.

Maintenant, le gouvernement britannique porte sa guerre contre le journalisme d’investigation à un nouveau niveau grâce à sa loi peu connue sur la sécurité nationale. En vertu de cette loi, les autorités de Londres se sont donné le pouvoir de surveiller, de harceler et, en fin de compte, d’emprisonner tous les citoyens britanniques qu’ils souhaitent pour des motifs tout aussi suspects. Les dissidents de toutes allégeances doivent maintenant craindre que tout ce qu’ils font ou disent puisse les mettre en prison pour de longues peines, simplement parce qu’ils ne respectent pas la ligne de sécurité nationale rigide de Londres.

Parmi les principaux lobbyistes pour ces mesures autoritaires se trouve Paul Mason, le célèbre journaliste qui s’est fait passer pour un leader de la gauche britannique jusqu’à ce que Grayzone le démasque comme un collaborateur de l’État de sécurité déterminé à détruire le mouvement anti-guerre de l’intérieur.



Inspiré par la loi étatsunienne sur l’espionnage, conçue pour criminaliser les dénonciations

En décembre 2023, après 18 mois de procédure parlementaire, la loi britannique sur la sécurité nationale est entrée en vigueur. Sous l’égide de la protection de la Grande-Bretagne contre la menace d’espionnage et de sabotage par des acteurs hostiles au pays et à l’étranger, la loi introduit un certain nombre d’infractions criminelles complètement nouvelles avec des peines sévères - et des conséquences étendues pour la liberté d’expression. En effet, les termes de la loi sont si larges que les individus vont presque inévitablement enfreindre la loi sans le vouloir, sans avoir l’intention de le faire, ou même sans le savoir.

Étant donné que personne n’a été poursuivi en vertu de la Loi à ce jour, toutes ses ramifications demeurent floues. Cependant, l’appareil de sécurité et de renseignement de Londres jouit maintenant de pouvoirs étendus pour contrôler ce qui peut être dit sur les activités du gouvernement britannique à l’étranger.

Compte tenu des implications effrayantes de la loi, les journalistes britanniques, les groupes de défense des droits de la presse et les organisations de défense des libertés civiles devraient prendre les armes. Pourtant, les critiques sérieuses de la loi étaient largement absentes des publications grand public à travers les différentes phases du débat au Parlement.



