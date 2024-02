Hilary Diane Rodham Clinton, vous êtes une criminelle de guerre ! Lors d’une conférence au Columbia Institute of Global Politics, une manifestante pro-palestinienne a interrompu Hillary Clinton, l’accusant d’être une « criminelle de guerre » alors qu’elle se préparait à prononcer son discours.

(Source : Middle East Monitor Hillary Clinton confronted by pro-Palestine protester at Columbia IGP conference)