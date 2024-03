Trouver les bons mots sur Gaza (Moon of Alabama)

Trouver les bons mots sur Gaza

Article originel : Finding The Right Words On Gaza

Moon of Alabama, 08.03.24



Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a trouvé les mots justes pour décrire le génocide en cours à Gaza :

Chinese foreign minister calls war in Gaza a 'disgrace for civilisation' ("Le ministre chinois des Affaires étrangères qualifie la guerre de Gaza de "honte pour la civilisation") - AFP / Le Monde, 3 mars 2023

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a qualifié jeudi 7 mars la guerre d’Israël à Gaza de "honte pour la civilisation" et a réitéré les appels de Pékin pour un "cessez-le-feu immédiat."

"C’est une tragédie pour l’humanité et une honte pour la civilisation qu’aujourd’hui, au 21ème siècle, cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée", a déclaré Wang aux journalistes lors d’une conférence de presse.



Une honte pour la civilisation concerne aussi quiconque, à commencer par Joe Biden, qui soutient le massacre du peuple de Gaza.





"Pourquoi les fanatiques du radicalisme à l'instar de l'EI comme ce type sont autorisés à avoir une fonction publique ou à discourir publiquement ?

Head of Yeshiva Seder in Jaffa: According to the Halakhic Principle-Kill everyone in Gaza, even babies Chef de Yeshiva Seder à Jaffa : selon le principe halakhique-Tuez tout le monde à Gaza, même les bébés - ynet.co.il, 8 mars 2024 (traduction automatique)

Le chef de la yeshiva Seder à Jaffa, dont les étudiants servent dans les FDI après leurs études là-bas, a déclaré lors d’une conférence de la yeshiva Seder tenue hier (jeudi) que selon le principe halakhique, tous les résidents de Gaza devraient être tués. Interrogé spécifiquement sur les personnes âgées et les bébés, il a répondu : "Même chose."

...

« C’est soit vous – soit eux », a ajouté le rabbin Maley. « Aucune âme ne doit vivre sur la base de « Amenez-vous pour vous tuer – amenez-vous pour vous tuer ». Pas seulement le jeune homme de 14, 16, 20 et 30 ans qui tient les armes... mais aussi la génération future. Et aussi pour ceux qui produisent la génération future. Parce qu’il n’y a vraiment pas de différence.

Une honte pour la civilisation. En effet.