Une étude danoise suggère que les vaccins à base d'ARNm sont associés à une plus grande mortalité globale (TrialSite News)

Des scientifiques danois ont récemment mené une importante étude suggérant que les vaccins à base d'ARNm, tels que ceux fabriqués par Pfizer ou Moderna, pourraient ne pas être aussi sûrs que les vaccins à base d'adénovirus comme ceux de Johnson et Johnson, AstraZeneca/Oxford ou ceux produits par la société chinoise CanSino Biologics. Sous la direction de Peter Aaby, médecin et anthropologue de formation, qui dirige un site de système de surveillance sanitaire et démographique en Afrique de l'Ouest dans le cadre du projet de santé Bandim, et du Dr. Mihai Netea, un scientifique roumain et néerlandais réputé et primé, ainsi que des collègues danois de l'Odense Patient Data Explorative Network (OPEN) de l'Université du Sud du Danemark, le groupe a examiné les éventuels "effets non spécifiques" (ENS) des vaccins contre la COVID-19 en analysant la mortalité globale, c'est-à-dire non seulement les décès dus à la COVID-19, mais aussi les décès accidentels, les décès cardiovasculaires et d'autres décès non liés à la COVID-19. L'équipe a découvert que sur 74 193 participants aux essais cliniques de l'ARNm et 61 décès, que sur la base du risque relatif, il n'y avait pas de réelle différence entre le groupe vacciné et le groupe placebo. En revanche, dans les études basées sur l'adénovirus, avec 122 164 participants et 46 décès, le vaccin a provoqué près de deux fois moins de décès que le groupe témoin.





L'équipe de l'étude a décidé de prendre du recul et d'examiner les données de l'essai clinique du vaccin contre la COVID-19 d'un point de vue différent. Ils l'ont fait parce qu'"il existe désormais de nombreuses preuves que les vaccins peuvent avoir de larges effets hétérologues sur le système immunitaire". Ces effets peuvent être soit A) une plus grande protection, soit B) une susceptibilité accrue à des infections non liées ou même à d'autres maladies auto-immunes non infectieuses. Les auteurs signalent que les nouvelles données de l'étude révèlent que "les vaccins peuvent avoir des effets totalement inattendus sur la mortalité globale, différents de ceux que l'on pourrait prévoir sur la base de la protection contre la maladie ciblée par le vaccin."

Les résultats de l'étude sont en attente d'un examen par les pairs et les données ne doivent donc pas être considérées comme des preuves. Mais cette nouvelle approche et les résultats qui en découlent représentent une contribution potentielle importante à nos connaissances scientifiques sur les vaccins contre la COVID-19.



La mortalité globale n'a pas été étudiée

Dans une perspective différente, le Dr Aaby et son équipe soulignent que le lot actuel de vaccins contre la COVID-19 n'a pas été testé pour évaluer ses effets sur la mortalité globale. Cela aurait été difficile étant donné la brièveté du suivi dans les études, car les sujets participant aux groupes de contrôle ont reçu le vaccin après 3 à 6 mois, conformément à la situation d'autorisation d'utilisation en urgence.

Il est surprenant de constater que même si tout le monde suppose que les vaccins contre la COVID-19 réduiraient la mortalité globale en cas de pandémie, cette hypothèse n'a pas été formellement vérifiée par des études.

Les auteurs ont utilisé les derniers rapports d'étude disponibles des essais du vaccin contre la COVID-19 pour étudier l'impact des vaccins contre la COVID-19 à ARNm et à vecteur adénovirus sur la mortalité globale, y compris les autres catégories mentionnées précédemment, comme les décès liés aux maladies cardiovasculaires.



Les résultats

Le tableau ci-dessous met en évidence les résultats de ces études :