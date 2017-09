En Europe, les lois contre l'incitation à la haine sont souvent utilisées pour réprimer et punir les points de vue de gauche (The Intercept)

En Europe, les lois contre l'incitation à la haine sont souvent utilisées pour réprimer et punir les points de vue de gauche.

Par Glen Greenwald

Article originel : In Europe, Hate Speech Laws are Often Used to Suppress and Punish Left-Wing Viewpoints

The Intercept, 29.08.17

Traduction SLT

(c) Photo: Konrad K./Sipa/AP

La détresse émotionnelle engendrée par les attentats terroristes incitent presque toujours à réclamer que les droits fondamentaux soient réduits au nom de la prévention d'attaques futures. La formule est désormais routinière : les victimes de cette horrible violence sont présentées comme la preuve qu'il doit y avoir des restrictions à la défense de l'idéologie qui a motivé le tueur à agir. En 2006, après une série d'attentats perpétrés par des Musulmans, le Républicain Newt Gingrich a appelé à "un débat sérieux sur le premier amendement " pour que "ceux qui combattent en dehors des règles de droit, ceux qui utilisent des armes de destruction massive et ceux qui ciblent les civils soient en fait soumis à un ensemble de règles totalement différentes".

Avec les islamistes radicaux, l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis a soutenu qu'ils ne croient pas à la Constitution ou à la liberté d'expression, et que les États-Unis devraient donc "utiliser toutes les technologies que nous pouvons trouver pour briser leur capacité d'utiliser l'Internet, pour briser leur capacité d'utiliser la liberté d'expression, et pour poursuivre les gens qui veulent nous tuer afin de les empêcher de recruter d'autres gens". Dans un essai défendant ses propos, Gingrich a fait valoir que "la liberté d'expression ne devrait pas être une couverture acceptable pour les personnes qui ont l'intention de tuer d'autres personnes qui ont des droits inaliénables qui leur sont propres", ajoutant que "le fait est que tous les discours ne sont pas permis par la Constitution". La violence nationaliste blanche à Charlottesville a conduit à des arguments similaires. Bien que les données des sondages et les preuves anecdotiques montrent depuis longtemps une érosion de la croyance en la liberté d'expression chez les jeunes Etatsuniens, y compris ceux qui s'identifient en tant que libéraux ou gauchistes, Charlottesville a suscité un débat à grande échelle sur les mérites de préserver le droit d'exprimer les "discours d'incitation à la haine", quelle qu'en soit la définition. Un excellent article de Julia Carrie Wong paru lundi dans The Guardian examine les implications du désir croissant des libéraux et des militants de gauche de restreindre les "discours d'incitation à la haine" - soit par l'État qui exerce le pouvoir des lois sur le "discours d'incitation à la haine", soit par des cadres techniques privés qui interdisent l'utilisation de leurs plateformes pour diffuser ce qu'ils considèrent comme des "idées haineuses". Comme Wong le fait remarquer à juste titre," de nombreux Etatsuniens sont de plus en plus favorables aux restrictions de style européen sur les discours haineux". De nombreux articles d'opinion et de blogs ont été publiés récemment pour appeler explicitement à de telles restrictions. Par conséquent, il vaut la peine d'examiner comment ces "limitations de type européen" fonctionnent dans la pratique et contre qui elles sont appliquées.

Beaucoup d'Etatsuniens qui souhaitent ardemment des restrictions au discours de haine comme en Europe partent du principe que ces lois sont utilisées pour proscrire et punir l'expression des idées fanatiques qu'ils détestent le plus : racisme, homophobie, islamophobie, misogynie. Souvent, ces lois sont utilisées de cette façon. Il y a de nombreux cas en Europe occidentale et au Canada d'extrémistes de droite arrêtés, condamnés à des amendes ou même emprisonnés pour avoir exprimé publiquement ce type de sectarisme manifeste. Mais dans ces pays, les restrictions à la propagande haineuse sont utilisées pour réprimer, proscrire et punir au-delà du sectarisme d'extrême droite. Ces lois ont souvent été utilisées pour contraindre et sanctionner un large éventail d'opinions politiques que de nombreux partisans de gauche favorables à la censure n'auraient jamais pensé qu'elles puissent être considérées comme "haineuses", et même contre des opinions que bon nombre d'entre eux partagent probablement. La France est probablement le cas le plus extrême d'abus des lois sur le discours d'incitation à la haine. En 2015, la plus haute juridiction française a confirmé la condamnation pénale de 12 militants pro-palestiniens pour avoir violé les lois imposées aux discours de provocation ou d'incitation à la haine. Leur crime ? Le port de tee-shirts qui préconisaient un boycott d'Israël - "Longue vie à la Palestine, boycott d'Israël", violait la loi française qui, selon le tribunal,"prévoit l'emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu' à 50 000 $ pour les parties qui "provoquent la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à un groupe ethnique, une nation, une race ou une certaine "."

Au Royaume-Uni, le terme "discours d'incitation à la haine" désigne désormais toute personne exprimant des critiques virulentes à l'égard des soldats britanniques qui combattent à la guerre. En 2012, un adolescent musulman britannique, Azhar Ahmed, a été arrêté pour avoir commis un "délit d'ordre public aggravé par la race". Après que des soldats britanniques avaient été tués en Afghanistan, il cite sur sa page Facebook les innombrables Afghans innocents tués par des soldats britanniques et écrit : "Tous les soldats devraient mourir et aller en enfer ! ... aller pleurer sur la tombe de vos soldats et lui souhaiter l'enfer parce que c'est là qu'il va aller." Le porte-parole de la police qui a justifié l'arrestation de l'adolescent a déclaré :"Il n' a pas très bien fait valoir son point de vue, et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans l'embarras". Alors, ceux d'entre vous qui veulent ardemment des lois européennes sur le discours haineux veulent donner à la police - et ensuite aux juges - le pouvoir de décider quand un discours est suffisamment offensant pour justifier l'arrestation. Ahmed a échappé à une peine d'emprisonnement, et a fini par se voir "simplement" infliger une amende et des travaux d'intérêt général, mais seulement "parce qu'il a rapidement démoli son ton désagréable et tenté de s'excuser auprès de ceux qu'il avait offensés".

Dans son article sur l'affaire Ahmed dans The Independent, le journaliste Jerome Taylor a expliqué comment les lois sur les "discours de provocation à la haine" au Royaume-Uni se sont rapidement étendues pour inclure toutes les opinions jugées dérangeantes : "Ces dernières années, nous avons commencé à criminaliser de plus en plus l'offense, un précédent qui devrait être profondément inquiétant pour quiconque se soucie de l'importance de la liberté d'expression.". Dans The Guardian, Richard Seymour est allé plus loin et a déclaré : "Ahmed est la dernière victime d'un effort concerté pour redéfinir le racisme comme" tout ce qui pourrait offenser les Blancs.""

C'est ainsi que les lois sur les discours haineux sont utilisées dans pratiquement tous les pays où elles existent : non seulement pour punir les types de sectarisme de droite que de nombreux défenseurs croient être réprimés, mais aussi pour réprimer un large éventail d'opinions que beaucoup de gens de gauche croient qu'elles devraient être permises, sinon carrément acceptées. C'est bien sûr vrai : en fin de compte, ce qui constitue un "discours d'incitation à la haine" sera décidé par les majorités, ce qui signifie que ce sont les opinions minoritaires qui sont vulnérables à la répression. En 2010, un athée militant a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir laissé des tracts anti-chrétiens et anti-islamiques dans une salle religieuse de l'aéroport de Liverpool; selon la BBC, "les jurés l'ont reconnu coupable d'avoir causé un harcèlement intentionnel aggravé de par la religion". A Singapour, les lois sur les "discours d'incitation à la haine" sont couramment utilisées pour punir les militants des droits de l'homme qui critiquent les Chrétiens ou les Musulmans qui ont défendu ou promu des sermons d'imams jugés trop critiques à l'égard d'autres religions. En Turquie, les affaires sont fréquentes lorsque des citoyens ont été poursuivis en vertu de lois sur les discours haineux pour avoir critiqué des fonctionnaires du gouvernement de l'armée. Les imams radicaux sont poursuivis en Europe s'ils sont trop intransigeants dans leur soutien à la charia ou leur défense de la violence contre l'agression occidentale. Un militant de gauche en France a été condamné à payer une amende pour avoir insulté l'ancien président français Nicolas Sarkozy en tenant une pancarte qui disait "casse-toi pauvre con" ; ironiquement, c'est exactement ce que Sarkozy lui-même avait dit lorsqu'un citoyen a refusé de lui serrer la main lors d'une foire publique (la Cour européenne des droits de l'homme a finalement annulé la condamnation du Français). En 2013, comme l' a rapporté Nico Lang de Salon, "les juges condamnèrent Laure Pora, l'ancienne responsable de la section parisienne d'ACT UP, à payer une amende de 2 300 euros pour avoir utilisé le terme[" homophobe "] lors d'une manifestation en 2013 contre le groupe pro-vie de la Fondation Lejeune et de La Manif Pour Tous". Un rapport de Freedom House datant de 2015 indique que "la liberté d'Internet dans le monde a diminué pour la cinquième année consécutive, avec un nombre plus grand de gouvernements censurant l'information d'intérêt public" et que " les autorités de l'État ont également emprisonné plus d'utilisateurs pour leurs écrits en ligne". "Les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Libye, en Ukraine et en France ", où "la qualité pour agir a diminué principalement en raison des politiques adoptées à la suite de l'attentat terroriste de Charlie Hebdo, telles que les restrictions sur des propos qui pourraient être considérés comme une "apologie du terrorisme", les poursuites contre les utilisateurs et une surveillance accrue ". Plus tôt cette semaine, le gouvernement allemand a ordonné la fermeture d'un site Web influent de la gauche au motif qu'il "incitait" aux troubles au sommet du G-20 à Hambourg et qu'il était utilisé pour inciter à la violence. Considérant le site comme la "plate-forme en ligne la plus influente pour les extrémistes de gauche vicieux en Allemagne", les fonctionnaires ont déclaré que "le site Web avait fait référence aux policiers en les qualifiant de "porcs" et d'"assassins", et avait publié des instructions pour la création de cocktails Molotov.

La fermeture de ce site de gauche fait partie d'une longue tradition en Allemagne, où toute idée qui menace l'ordre dominant peut être interdite. Dans les années 1950, un tribunal européen a confirmé l'ordre du gouvernement allemand de dissoudre et d'interdire le Parti communiste, et de saisir tous ses biens, au motif qu'il s'opposait aux principes sur lesquels le gouvernement allemand était fondé. Même si les autorités appliquaient par magie les lois sur les '"discours d'incitation à la haine" exactement comme le souhaiteraient les défenseurs des droits de l'homme - où seules les idées que l'on déteste seraient réprimées et punies tandis que les idées qu'on aime pourraient s'épanouir - il y aurait encore de très bonnes raisons de s'opposer à de telles lois. J'ai longuement parlé de ces raisons il y a plusieurs années au Guardian et la semaine dernière, le directeur juridique de l'ACLU, David Cole, a écrit cette semaine dans la New York Review of Books, pourquoi l'ACLU défend tous les discours, même les plus haineux. En particulier, l'hypothèse selon laquelle la censure affaiblira les groupes haineux et les fera disparaître est complètement rétrograde. Rien ne renforce davantage les groupes haineux que la censure, car elle les transforme en martyrs de la liberté d'expression, nourrit leur sens de la critique et les oblige à rechercher des moyens plus destructeurs d'activisme. Lorsque je représentais les droits à la liberté d'expression de ces groupes en tant qu'avocat, ils n'aimaient rien de plus que lorsque des tentatives de censure étaient dirigées contre eux, parce qu'ils savaient que rien ne renforcerait plus efficacement leur cause. Inversement, comme l'ont prouvé les séquelles de Charlottesville, rien n'expose le caractère nocif de ces groupes, et donc ne les affaiblit, comme s'ils montraient leur vraie nature. Ironiquement, ceux qui prônent la censure des néonazis et d'autres groupes haineux font plus que tout autre pour les habiliter. Comme l' a écrit Cole:"Lorsque les suprémacistes blancs ont convoqué un rassemblement la semaine suivante à Boston, ils n'ont rassemblé qu'une poignée de sympathisants. Ils étaient largement dépassés en nombre par des dizaines de milliers de contre-manifestants qui défilaient paisiblement dans les rues pour condamner la suprématie blanche, le racisme et la haine. Boston a prouvé une fois de plus que la réponse la plus puissante à la parole que nous détestons n'est pas la répression, mais plus de parole." Mais le point le plus important est que l'application idéale de la censure que les partisans envisagent n'est pas la manière dont ces lois sont appliquées. Et ça ne le sera jamais. Si vous donnez aux autorités étatiques le pouvoir de décider quelles idées sont autorisées et lesquelles ne le sont pas - pour évaluer quelles idées contiennent suffisamment de "haine" pour justifier l'interdiction - il est peu probable, mais inévitable que ces lois serviront en fin de compte à proscrire les idées que vous aimez. Comme l' a dit Cole, "il est pratiquement impossible d'articuler une norme pour la suppression de la parole qui n'accorderait pas aux fonctionnaires une discrétion dangereusement large et qui inciterait à la discrimination contre des points de vue particuliers. Comme l'a récemment expliqué le Conor Friedersdorf de l'Atlantic's Conor Friedersdorf, il y a une grave ironie au cœur de ces nouveaux désirs libéraux pour les lois sur la censure des "discours d'incitation à la haine": les gens qui les appliqueraient et les interpréteront sont ceux qui sont au pouvoir, des gens comme Donald Trump, Jeff Sessions, les gouverneurs et les législateurs des GOP, et leur litanie de juges de droite. Il faut peu d'imagination pour voir comment ces lois seraient appliquées et contre qui. En fait, l'histoire des États-Unis en matière de permis de telles restrictions est qu'elles ont été utilisées contre exactement les groupes que les défenseurs de la censure pensent protéger. Comme l' a écrit Cole : Notre histoire montre que, à moins d'être soumis à des contraintes très étroites, le pouvoir de restreindre le plaidoyer en faveur de la violence est une invitation à punir la dissidence politique. A. Mitchell Palmer, J. Edgar Hoover et Joseph McCarthy se sont tous servis du plaidoyer en faveur de la violence comme justification pour punir les personnes qui s'associaient aux communistes, aux socialistes ou aux groupes de défense des droits civils. En fait, l'ACLU est née d'une tentative de l'ancien président Woodrow Wilson de criminaliser la dissidence par rapport à sa politique d'engagement des États-Unis à la Première Guerre mondiale. Il a ensuite passé des décennies à lutter contre les efforts de censure visant les communistes, les socialistes, les groupes de défense des droits civiques et les militants LGBT. Lorsque vous donnez à la société le pouvoir d'interdire les idées qu'elles détestent le plus, cela se tourne vers ceux qui sont les plus vulnérables. Les avocats des libertés civiles n'ont réussi à défendre ces groupes qu'en défendant le principe selon lequel la censure étatique des points de vue politiques est toujours inadmissible. Mais pour voir quels sont les effets réels plutôt que les effets escomptés des lois sur les discours haineux, il n'est pas nécessaire de spéculer, et il n'est pas nécessaire non plus de fouiller dans l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Il suffit de voir comment ces lois sont maintenant appliquées en Europe et contre qui. Qui pourrait considérer cela et envisager cela comme souhaitable ?

Photo du haut: Dans le cadre de la semaine nationale organisée par le groupe "Paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens", plus de 150 personnes se sont rassemblées à Lyon, sur les rives du Rhône, pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien, pour la défense des libertés, le droit de boycotter les produits israéliens, la fin de l'occupation et l'exigence de sanctions, tant qu'Israël viole le droit international.