Le guide de May & Trump pour faire la guerre et semer la terreur (Countercurrents.org)

Le guide de May & Trump pour faire la guerre et semer la terreur Par Sequoyah De Souza Vigneswaren Article originel : The May-Trump Guide to War and Terror Countercurrents.org

1. Bombardez, terrorisez et massacrez des pays majoritairement musulmans du Moyen-Orient pour votre intérêt stratégique personnel et labellisez cette action comme relevant de l'humanitaire.



2. Détruisez ainsi la sécurité de ces Etats et de leurs infrastructures créant ainsi les conditions parfaites pour que les groupes terroristes puissent opérer.



3. Armez, entraînez et financez les groupes terroristes qui ont la même idéologie que ceux que vous prétendez combattre et appelez les rebelles.



4. Créez des centaines de milliers de réfugiés.

5. Ne laissez personne dire que la situation des réfugiés dont vous interdisez l'entrée est causée par les bombardements que vous avez présenté comme humanitaires.



6. Rester silencieux sur les armes vendues aux Saoudiens et leurs supplétifs idéologiques/militaires - tels que l'Etat islamique et Al Qaïda.



7. Devenez victimes de la même sorte d'attaques terroristes terrifiantes, commises par des gens de la même idéologie et des mêmes groupes que vous armez, que vous soutenez, que vous financez au Moyen-Orient.



8. Condamnez l'Islam et tous les Musulmans partout dans le monde et assurez vous qu'ils se sentent tous responsables et contrits, bien qu'ils soient les victimes principales du terrorisme d'Etat et des insurgés.



9. Faites des immigrants des boucs émissaires. Particulièrement les basanés.



10. Puis dans le même élan que vous armez, financez et prenez part au terrorisme, gagnez les suffrages en prétendant le combattre.





Mademoiselle, Madame, Monsieur, ne récompensez pas les mensonges avec votre vote. Et ne laissez pas la classe dirigeante utiliser cyniquement les vies des victimes comme capital politique.



Nous devons tant aux victimes de la guerre et du terrorisme.