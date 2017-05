Des officiels étatsuniens confirment que les alliés de leur coalition ont tué 80 civils. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, la Turquie... refusent tout éclaircissement (Airwars)

Des militaires étatsuniens de haut rang l'ont confirmé exclusivement à Airwars dans une enquête conjointement publiée avec Foreign Policy. Pourtant aucun des 12 alliés n'admettra publiquement aucun rôle dans ces pertes humaines.

Bien que cette douzaine de nations partenaires - qui inclut la Grande-Bretagne, la France, l'Australie, la Belgique et les Pays-Bas - ait lancé plus de 4,000 attaques aériennes, ils ont jusqu'ici revendiqué un évitement record de pertes humaines civiles. Une enquête d'Airwars pour Foreign Policy a maintenant découvert des preuves qui réfutent cette affirmation.

Les décès confirmés et causés par des attaques aériennes non-étatsuniennes ont éclaté au grand jour suite à la diffusion du dernier rapport de la coalition sur les dégâts causés chez les civils, le 30 avril. Il a tranquillement mentionné 80 nouveaux cas de décès seulement "attribuables aux bombardements de la coalition contre l'Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie depuis août 2014 se référant à ce qui n'avait pas été précédemment annoncé."

Trois officiels du CENTCOM ont confirmé à Airwars que les 80 décès sont survenus suite à des incidents que les enquêteurs étatsuniens avaient précédemment conclu comme étant de la responsabilité de nations partenaires (un petit nombre peut avoir aussi été précédemment attribué aux Etats-Unis). Mais des alliés ont effectué des pressions sur les Etats-Unis et la Coalition contre la publication des détails des bombardements en question, selon Airwars.

"En référence aux 80 morts," a déclaré un officiel du CENTCOM, "ceux-ci font vraiment référence aux bombardements non étatsuniens."



Le porte-parole de la coalition, le colonel Joseph Scrocca, a déclaré que les officiels du CENTCOM étaient arrivés au nombre de 80 civils morts avant de remettre les enquêtes à l'alliance fin 2016.

Pendant plus d'un an, des officiels étatsuniens de haut rang ont été frustrés que leurs alliés n'aient pas fait le moindre effort pour admettre leurs propres erreurs. L'armée des États-Unis a d'abord admis sa propre responsabilité dans les pertes humaines civiles en mai 2015 et a jusqu'ici confirmé sa responsabilité dans la mort de 377 personnes non-combattantes - incluant 105 personnes tuées dans un seul bombardement à Mossoul en mars...