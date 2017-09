Comment les femmes furent aux commandes des Black Panthers (TeleSur)

Comment les femmes furent aux commandes des Black Panthers

Par Manmeet Sahni

Article originel : How Women Were at the Helm of the Black Panther Party

TeleSur Traduction SLT

(c) Wikimedia Commons

"Au début des années 70, les femmes formaient près des deux tiers du Black Panther Party." Lorsque l'on se penche sur le Parti révolutionnaire du Black Panther Party, on imagine des dirigeants noirs emblématiques arborant des bérets noirs et des manteaux de cuir, avec leurs fusils collés à leurs côtés, mobilisant les foules sur les campus et dans les rues des États-Unis. Cette imagerie masculine valorisée a servi un but essentiel - projeter un front fort comme le mouvement de libération des Noirs visant à pousser la communauté noire contre la violence et la brutalité policière de l'État, les deux principaux motifs qui ont mené à la formation du Black Panther Party. Comme Clayborne Carson, professeure d'histoire afro-étatsunienne à l'Université de Stanford, l'a dit dans le documentaire "The Black Panthers: Vanguard of the Revolution" de 2015,"l'une des ironies du mouvement du Black Panther est l'image d'un homme noir portant une veste en cuir et un fusil, mais la réalité est qu'une majorité des hommes de troupe à la fin des années 1960 étaient des femmes". Mary Phillips, professeure adjointe au Département d'études africaines de la City University of New York, ou CUNY, partage le point de vue de Carson. Phillips, l'un des membres fondateurs du projet Intersectionnal Black Panther Party History Project, croit également que les représentations communes du groupe sont partiales.

"Il y avait des femmes comme Barbara Susan qui tiraient mieux que les hommes." "L'image publique du parti était très unidimensionnelle, il y avait des hommes qui servaient le petit-déjeuner, il y avait des hommes qui enseignaient dans les écoles, mais l'image dépeinte est définie par les normes stéréotypées des rôles de genre, ce n'est pas comme ça que cela se jouait et ce n'est pas comme ça que le parti fonctionnait. Tout le monde faisait tout. Le travail était divisé en fonction de vos compétences pour la plupart", a-t-elle dit. "Il y avait des hommes dans le Black Panther Party qui tressaient les cheveux d'enfants, des hommes qui s'occupaient des enfants, qui nourrissaient les enfants, qui s'occupaient des enfants." Mais même si les hommes du groupe ont été dépeints comme l'avant-garde, les femmes du groupe étaient à la tête de la plupart des activités. Au début des années 1970, les femmes formaient près des deux tiers du Black Panther Party. Non seulement elles ont joué un rôle de direction important aux côtés des hommes, comme les secrétaires d'État et les secrétaires nationaux, les présidents de chaire et les rédacteurs en chef, mais elles jouaient aussi des rôles essentiels, tels que nourrir les enfants, veiller à ce qu'ils restent dans les écoles et élaborer des stratégies pour protéger le quartier. "Il y avait des femmes dans le parti comme Barbara Susan, qui pouvait tirer mieux que les hommes, et il y avait des femmes qui étaient des philosophes, des penseurs et des stratèges clés dans le parti", a déclaré Phillips. Bien que les femmes assumaient ces positions de grande portée, au cœur de celle-ci, à la différence des hommes, les femmes du mouvement de libération des Noirs livraient deux batailles. L'un d'entre elle implique un objectif commun, à savoir l'égalité politique et économique des Afro-Etatsuniens et l'autodéfense armée contre la police et la violence de l'État. Une autre contestait constamment le statut patriarcal que les femmes pourfendaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation.

"Les femmes du mouvement de libération des Noirs menaient deux batailles." "Lorsque vous regardez les grands mouvements, comme le mouvement des droits civiques, vous voyez ces discussions profondes autour de la politique de genre au sein de ces mouvements, à un niveau, tous ceux qui viennent à l'organisation ont apporté leurs propres préjugés, à bien des égards, l'organisation était aux prises avec ce contre lequel le pays en général luttait contre", a souligné Phillips. Dans le documentaire susmentionné, l'ex-présidente du Black Panther Party, Elaine Brown, a déclaré : "Le Black Panther Party avait certainement un ton chauviniste, alors nous avons essayé de changer certains des rôles stéréotypés clairs, de sorte que les femmes avaient des armes à feu et les hommes préparaient le petit-déjeuner pour les enfants". Brown a aidé à établir le premier programme de petit-déjeuner à Los Angeles, a dirigé le journal Panther et a remplacé Eldridge Cleaver en tant que ministre de l'Information, plus tard à la tête du parti de 1974 à 1977. Huey P. Newton, l'une des membres fondatrices du mouvement, est connue pour avoir défendu l'égalité des femmes au sein du mouvement. Les Panthers ont fait preuve de solidarité avec les organisations LGBTQ en contestant l'hétéroormativité dans les années 1960 et 1970. Les dirigeants ont également élevé la voix contre la répression à laquelle sont confrontées les femmes noires transgenres.

"Huey P. Newton est connue pour avoir défendu l'égalité des femmes au sein du mouvement." "Je dirais que les femmes qui ont été attirées par le Black Panther Party étaient toutes féministes", a déclaré Ericka Huggins, membre éminente du Black Panther Party, au New York Times. "Nous croyions généralement en l'égalité politique, sociale, économique et sexuelle des femmes et des filles." Le mouvement a également évolué au fur et à mesure que les dirigeants du parti ont fait preuve de solidarité et sont devenus des alliés des révolutions communistes à Cuba, en Chine, au Mozambique et au Vietnam. À la maison, ils ont concentré leurs efforts sur la création de programmes communautaires axés sur la santé et l'éducation, tels que le programme Petit-déjeuner gratuit pour les écoliers, les écoles de libération et les People's Free Medical Centers. "Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour organiser et mettre sur pied de tels programmes sociaux. Ce n'est rien d'autre qu'un amour éternel pour vos communautés noires et pauvres", a déclaré M. Phillips. "Le Black Panther Party s'occupait principalement de la conception, de la création et de la mise en œuvre de tous ces programmes de services sociaux." Cependant, les médias traditionnels n'ont pas réussi à montrer ce côté du mouvement de libération des Noirs. "L'humanité, l'amour, le souci et le désir de s'attaquer à diverses formes de racisme institutionnel, la colonisation, le patriarcat, l'impérialisme et tous ces problèmes majeurs qui touchent les communautés noires et pauvres ont été complètement écartés de la représentation médiatique", a-t-elle déclaré.

"Nous avons essayé de changer certains rôles stéréotypés pour que les femmes aient des armes à feu et que les hommes préparent le petit-déjeuner pour les enfants." "Il y a eu plusieurs cas où le FBI a littéralement payé les médias pour publier des mensonges sur le Black Panther Party. Ils se sont profondément investis pour essayer de peindre les Black Panthers d'une manière très menaçante, de sorte que le grand public n' a qu'une compréhension très limitée du parti." Le programme de contre-espionnage du FBI, COINTELPRO, qui a conduit à des arrestations massives et des meurtres de dirigeants politiques masculins du parti, a exploité les contradictions internes des femmes dans le sens des relations entre les sexes, des rôles et de la sexualité, selon le projet intersectoriel Black Panther Party History Project. Le Black Panther Party a certainement jeté les bases des mouvements modernes de libération des Noirs, comme Black Lives Matter, qui continuent de lutter pour la même cause que le Black Panther Party de 1966. "L'héritage du Black Lives Matter est construit sur le Black Panther Party," a souligné Phillips.