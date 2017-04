Les détenus palestiniens en grève de la faim interdits de visite (AFP)

Israël interdit depuis huit jours tout contact avec les 1.500 détenus palestiniens en grève de la faim, a affirmé mardi à l'AFP Fedwa Barghouthi, l'épouse du leader de ce mouvement Marwan Barghouthi.

"Les organisations internationales comme la Croix-Rouge, les députés arabes israéliens et les avocats sont interdits de visite aux prisonniers grévistes", a déclaré cette avocate, haute responsable comme son mari du parti Fatah du président Mahmoud Abbas. "Ces mesures d'Israël sont illégales et contreviennent aux droits de l'Homme les plus basiques", a-t-elle dit...

