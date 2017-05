L'armée russe se déploie près de la frontière syrienne avec la Jordanie (FNA)

Selon Fars News Agency, des unités blindées russes sont entrées dans des régions le long de la frontière syro-jordanienne pour fortifier les postes de frontière de l'armée syrienne et ses positions ainsi que de sceller la ligne de démarcation, ont déclaré des médias arabes.



Les sources ont déclaré qu'un bataillon d'une brigade d'opération russe est arrivé dans les provinces méridionales de Deraa et Sweida.



Les sources ont plus loin ajouté que le bataillon russe a pour objectif de fortifier les positions de l'armée syrienne dans la région et fermer la frontière du pays avec la Jordanie où les forces syriennes ont récemment pris le dessus...



Source :

- Fars News Agency Russian Forces Deploy near Syria's Border with Jordan