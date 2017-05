Syrie: Daech armé par l'Otan ? (Pars Today)

Plusieurs dépôts d'armes et de munitions remplis d'équipements militaires neufs et non-utilisés, fabriqués en Occident, et appartenant aux terroristes de Daech et du Front al-Nosra, ont été découverts par l’armée syrienne et les Kurdes en combat à Raqqa.

D'énormes stocks d’armes et de munitions, dont bon nombre portaient la marque de fabrication de l’OTAN, ont été découverts notamment à l'est d'Alep, après que les terroristes du Front al‑Nosra, une branche locale d’al-Qaïda, ont été repoussés en dehors de la ville par les forces armées syriennes.

Cités par Sputnik, les Kurdes en combat à Raqqa ont réussi à libérer près de 80% de la ville de Tabqah dans la province de Raqqa des mains des terroristes.

La ville de Tabqah qui se trouve sur une route stratégique, est située à 55 km de la province de Raqqa, le dernier fief des terroristes de Daech en Syrie.

Les forces kurdes ont, par ailleurs, réussi à saisir durant leurs avancées vers Tabqah, plusieurs dépôts d’armes. Les opérations pour la libération de cette ville ont débuté en novembre 2016.