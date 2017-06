Selon des militants de défense des droits de l'homme, les bombes britanniques vendues en Arabie Saoudite ont contribué à '81 attaques illégales au Yémen' (The Independent)

Plus de 80 attaques prétendument illégales au Yémen ont été effectuées par les Saoudiens et quelques attaques ont utilisé des bombes Britanniques selon des militants de défense des droits de l'homme.



Depuis le printemps de 2015, l'Arabie Saoudite a lancé ce que les militants ont décrit comme "une campagne aérienne dévastatrice", visant des zones peuplées de civils incluant des écoles, des hôpitaux, des mariages et des marchés...



Source :

- The Independent UK bombs sold to Saudi Arabia contributed to ‘81 unlawful attacks in Yemen’, say human rights activists