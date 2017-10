Israël va annexer les Territoires palestiniens, déracinant plus de 100 000 Palestiniens (TeleSUR)

Israël va annexer les Territoires palestiniens, déracinant plus de 100 000 Palestiniens Article originel : Israel Says Will Annex Palestinian Territories, Uprooting Over 100,000 Palestinians TeleSUR

Le Premier ministre israélien a exprimé son soutien, lors de la réunion du Likoud à Ma'aleh Adumim, à la plus grande colonie de peuplement israélienne en Cisjordanie.

La loi devrait entrer en vigueur au cours de la session d'hiver du parlement israélien de la Knesset.

La législation proposée par les députés de droite a été rédigée par Yisrael Katz, membre du cabinet de Netanyahu et de la Knesset israélienne.

Elle soutiendra la " loi sur l'agglomération de Jérusalem " qui vise à ajouter les territoires d'Efrat Betar Illit, Givat Ze'ev et Ma'aleh Adumim aux frontières municipales de Jérusalem, à étendre la zone pour créer une plus grande région métropolitaine et à s'emparer effectivement de la terre et à ajouter ces colonies à Israël.

La ville de Ma'aleh Adumim est le plus grand bloc de colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie occupée et compte environ 40 000 habitants. Israël prévoit de construire au moins 4 000 maisons réservées aux Juifs sur le territoire qui sera bientôt délimité, afin de créer une plus grande région métropolitaine. Cette décision contrecarrerait effectivement les aspirations de la Palestine à devenir un État.