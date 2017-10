Racisme en politique : en colère, Christiane Taubira met fin à une interview (Le Point.fr)

« La colère. » C'est ainsi que France 2 résume la séquence avec Christiane Taubira qui sera diffusée ce jeudi soir dans le magazine d'information Complément d'enquête, présenté par Thomas Sotto. Venue parler du racisme en politique (l'un des reportages s'intitule Noirs de France : l'impossible élection), l'ex-garde des Sceaux n'a pu contenir sa vive émotion lorsque le journaliste qui l'interviewait lui a fait visionner un montage vidéo des nombreuses attaques dont elle a été victime, notamment lors des débats sur le mariage pour tous. « Ça dure combien de temps, cette cochonnerie ? » commente dès le début du visionnage l'ancienne garde des Sceaux, visiblement agacée.

Dans ce montage de 45 secondes, on retrouve les propos d'une candidate Front national aux élections municipales commentant un photomontage qui comparaît Christiane Taubira à un singe. « C'est une sauvage. [...] Franchement, moi, je préfère la voir dans un arbre après les branches que comme ça au gouvernement », déclarait l'élue FN, condamnée depuis pour ces propos.

La colère de Christiane Taubira

Dans cette séquence, mise en ligne sur le site de Franceinfo, on observe la réaction de Christiane Taubira. Le visage fermé, elle commente : « Ça va, là », avant la fin de la vidéo qu'elle ne souhaite pas regarder en entier. « Quand on subit une telle violence, c'est à moi de venir ? Face à cette dame-là ? s'emporte-t-elle. Ce qu'elle dit ? Je vais venir et faire de grands développements philosophiques ? Enfin, où sommes-nous ? Elle attaque juste une personne ? Elle attaque un pays, des valeurs, une histoire ! Et vous m'interrogez, moi ? » réagit l'ex-ministre. « Oui, parce que je veux savoir si, par rapport à cette gravité de situation, vous avez le sentiment que la classe politique dans son ensemble a été à la hauteur », lui répond alors le journaliste....



