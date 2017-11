[Vidéos] Le Hezbollah accuse l'Arabie Saoudite d'avoir fomenté la démission du Premier ministre libanais (MintPress News)

Le Hezbollah accuse l'Arabie Saoudite d'avoir fomenté la démission du Premier ministre libanais

Article originel : Hezbollah Accuses Saudi Arabia Of Fomenting Lebanese PM’s Resignation

Par Julian Cole

MintPress News Traduction SLT

Saad Hariri a donné sa démission d'Arabie Saoudite, cette annonce a d'abord été faite et diffusée à la télévision d'Etat saoudienne.

Photo du haut | Photo publiée le lundi 30 octobre 2017 par le photographe officiel du gouvernement libanais Dalati Nohra, montrant le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, à droite, qui rencontre le Premier ministre libanais Saad Hariri à Riyad, en Arabie Saoudite. Hariri a démissionné de son poste samedi 4 novembre 2017 lors d'un voyage en Arabie Saoudite, ce qui a plongé le pays dans l'incertitude alors que les tensions régionales s'aggravaient. (Dalati Nohra via AP)

Le secrétaire général du Hezbollah, le parti-milice libanais d'Hassan Nasrallah, a prononcé un discours important dimanche après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Nasrallah a qualifié cette mesure d'un geste saoudien dicté à Hariri par Riyad. Les trois grands groupes religieux et ethniques du Liban sont les Sunnites, les Chiites et les Chrétiens. Par un accord informel datant des années 1940, le président est un Chrétien maronite, le premier ministre est un Sunnite et le président du parlement est un Chiite. De façon générale, les Chrétiens forment le groupe le plus riche et les Chiites le plus pauvre.

Saad Hariri est donc Sunnite. Son père, Rafik, est parti pour l'Arabie Saoudite dans sa jeunesse et est devenu milliardaire. Puis, pendant la guerre civile au Liban, dans les années 1980, les Saoudiens ont renvoyé Rafik Hariri à Beyrouth comme leur représentant. Il a aidé à négocier la fin de la guerre et est devenu lui-même premier ministre de longue date avant d'être assassiné en 2005.

Saad est autant lié aux Saoudiens que son père l'était, même s'il semble qu'il ait dépensé une grande partie de sa fortune héritée de son père et qu'il n'ait presque plus les ressources de son père. Saad Hariri est devenu Premier ministre en 2016 dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale. Le Liban a connu une recrudescence des frictions sociales en raison de la guerre civile syrienne voisine. Les Chiites et les Chrétiens libanais se sont largement rangés du côté de Bachar al-Assad en tant que dirigeant séculier, tandis que les Sunnites libanais soutenaient pour la plupart les révolutionnaires. Lorsqu'en 2013, le Hezbollah a franchi la frontière et est intervenu directement en Syrie sur le plan militaire, il a provoqué une vague de choc dans la société libanaise. Des fondamentalistes sunnites militants, appelés Salafistes, basés à Sidon, ont en fait franchi la frontière pour se battre du côté des rebelles. Le gouvernement d'unité nationale de l'année dernière avait donc pour but d'endiguer ces tensions graves, puisque les Libanais plus âgés se souviennent de la guerre civile et ne veulent pas d'une autre guerre. Mais la grande guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au Moyen-Orient a posé la question au Liban. L'Arabie Saoudite et Hariri voient le Hezbollah comme des supplétifs iraniens, et le Prince Mohammad Bin Salman a affronté l'Iran aussi directement qu'il le peut sans déclencher de guerre. Donc, s'il a dit à Hariri de démissionner, c'était pour priver le gouvernement libanais pro-iranien de sa légitimité. Israël est également mécontent de la nouvelle importance du Hezbollah, étant donné que ce dernier ait plus ou moins gagné la guerre civile syrienne en intervenant . Israël veut qu'il soit ramené à sa place, et il n'est pas impossible qu'il se coordonne avec les Saoudiens pour mettre en place une sorte d'intervention au Liban. Nasrallah a déclaré qu'il était surpris par le geste soudain d'Hariri. Il a maintenu que, jusqu' à récemment, Hariri avait rapporté lors des réunions ministérielles que l'Arabie saoudite souhaitait un Liban stable et soutenait le gouvernement d'unité nationale, et s'engageait à fournir une aide financière.

Puis Hariri est récemment retourné à Riyad, a déclaré Nasrallah, et cette fois il n'est pas revenu. Sa démission lui a été dictée par les Saoudiens et préenregistrée pour être diffusée sur le réseau saoudien Alarabiya, basé à Dubaï. Ce n'était pas dans son style personnel. Il n'a pas été diffusé en premier sur le réseau de Hariri, Future TV (al-Mustaqbal). Nasrallah soutient que Hariri a téléphoné au président saoudien Michel Aoun pour lui signifier sa démission. Le dirigeant du Hezbollah laisse donc entendre que quelque chose a soudainement changé dans la politique de la famille royale, et ils ont imposé cette démission au Liban par procuration. Nasrallah insiste sur le fait que le Hezbollah n'a pas souhaité cette démission. Il a déclaré que les membres de son cabinet ont rencontré régulièrement Saad Hariri et cherché des compromis sur des questions importantes.

Il a déclaré que la façon dont la démission s'est déroulée reflétait les méthodes et le style d'intervention dans les affaires libanaises pratiqués par les dirigeants saoudiens, ce qui est ironique, a-t-il déclaré, puisqu'ils accusent toujours les autres (c'est-à-dire l'Iran) d'une telle intervention. Il a reproché à Hariri d'avoir mené une lutte acharnée pour le pouvoir au sein de la famille royale saoudienne. Il a appelé au calme et à l'évitement des récriminations au Liban. Le Liban compte 4,5 millions de citoyens et 1,5 million de réfugiés syriens. Certains des réfugiés sont chrétiens et chiites, mais la plupart sont sunnites et s'ils restaient, ils modifieraient l'équilibre démographique entre les "confessions" (religions et sectes) concurrentes du Liban à mesure que la guerre de Syrie s'achève, bien que je soupçonne que les réfugiés retourneront surtout chez eux.

Le département d'État des États-Unis cite l'organisme de recherche indépendant Statistics Lebanon, qui a déclaré ce qui suit 28% des Libanais sont des Sunnites 28% sont des Chiites de différentes sortes 35,5% sont des Chrétiens 5,2% sont des Druzes (une descendance ésotérique de l'Islam chiite qui est indépendante)

Je ne sais pas si ces pourcentages sont corrects et s'il s'agit de projections globales ou simplement d'adultes en âge de voter. Je pense qu'au niveau des enfants de cinq ans, les pourcentages seraient très différents, avec une estimation des Chrétiens sans doute plus proches de 25% et des Chiites avoisinant le tiers.