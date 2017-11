Liban - Démission de Hariri - Le coup d'envoi de la guerre saoudienne contre le Hezbollah (Moon of Alabama)

Liban - Démission de Hariri - Le coup d'envoi de la guerre saoudienne contre le Hezbollah

Il y a quatre jours, nous avions posé la question : "Le Hezbollah est-il la cible des "modérés Al-Qaïda" ? La réponse implicite dans notre article était : "Oui, la guerre arrive au Liban." Aujourd'hui, le Premier ministre libanais Saad Al-Hariri a démissionné à la suite d'une déclaration de l'Arabie saoudite diffusée sur la chaîne de télévision saoudienne Al Arabia (vidéo). C'est le coup d'envoi de la guerre.

L'axe israélo-saoudien-étatsunien perdra cette guerre, tandis que l'Iran et la Russie sortiront grandis de celle-ci. Plus tôt cette semaine, le ministre saoudien des Affaires du Golfe Thamer al-Sabhan, extrêmement sectaire, avait menacé le Hezbollah au Liban et annoncé des surprises :

L'incendiaire ministre d'État saoudien des Affaires du Golfe Thamer al-Sabhan a appelé lundi à "renverser le Hezbollah" et a promis des développements "étonnants" dans "les jours à venir".

Se référant à son tweet du dimanche sur le gouvernement libanais, le ministre a déclaré:"J'ai adressé mon tweet au gouvernement parce que le parti de Satan (Hezbollah) y est représenté et que c'est un parti terroriste. La question n'est pas de renverser le gouvernement, mais plutôt que le Hezbollah soit renversé." Les développements à venir seront certainement étonnants ", a ajouté Al-Sabhan. Pendant que les combats en Syrie et en Irak se poursuivaient, le Liban a été maintenu en paix. Avec la fin des guerres, le Liban est à nouveau le lieu où se déroulent les combats par procuration. A la mi-octobre, Joseph Bahout avait prédit cette évolution :

Sur le plan régional, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis cherchent maintenant des moyens de compenser la perte de la Syrie en tant qu'endroit où ils pourraient défier et saigner l'Iran. Une volonté renouvelée d'inverser leur destin régional pourrait les amener à tenter de reprendre pied au Liban. Les États du Golfe, Israël et les États-Unis ne veulent pas que l'Iran tire profit d'une victoire en Syrie. Si jamais ils cherchent à rééquilibrer les relations régionales avec Téhéran au Levant, le seul endroit pour le faire serait le Liban, malgré les nombreux risques qui accompagneraient un tel effort. Dans un tel cas, et malgré sa réticence à mettre en péril son sanctuaire libanais, le Hezbollah n'a d'autre choix que d'accepter un tel défi, surtout s'il y a une composante israélienne.

La politique libanaise est régie par un accord complexe. Le camp sunnite, financé par les Saoudiens, occupe le poste de Premier ministre. Le poste de Président est occupé par l'ancien général chrétien Michel Aoun. Le poste de Président du Parlement est occupé par le chef du mouvement chiite Nabih Berri. Il y a deux mois, Berri avait proposé des élections pour un nouveau Parlement avant la fin de l'année. Une élection diminuerait probablement la position sunnite. Saad Al-Hariri a été nommé Premier ministre après une longue querelle au Liban qui avait repris lorsque le père de Saad, Rafic Hariri, l'ancien Premier ministre, a été assassiné. Le Hezbollah a été accusé de cet assassinat, mais un complot israélien semble plus probable. La famille Hariri a gagné de l'argent en tant que propriétaire de Saudi Oger, une entreprise de construction en Arabie Saoudite. Les Hariri ont des passeports saoudiens. Les affaires vont mal sous Hariri Junior. En juillet, Saudi Oger a fermé boutique et l'ancienne famille milliardaire est serait en faillite. Les dirigeants saoudiens les sponsorisent.

Hariri avait récemment affecté un ambassadeur libanais en Syrie. Hier, Hariri a reçu la visite d'Ali Velayati, haut conseiller du leader suprême iranien Khamenei. Les Saoudiens ne les aiment pas. Le plan de Thamer a été mis en branle. Ils ont envoyé un jet privé et ont amené Hariri à Riyad. Là-bas, le prince saoudien Mohammad bin Salman a donné à Hariri sa déclaration de démission (écrite par Thamer?) pour qu'il la lise à la télévision saoudienne. Ironie du sort : Le Premier ministre libanais (avec un passeport saoudien) démissionne sur ordre de l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, à la télévision saoudienne. Dans sa déclaration saoudienne de démission écrite (extraits), il accuse l'Iran d'ingérence étrangère dans la politique libanaise.

(Hariri a aussitôt prétendu qu'un assassinat était prévu contre lui au Liban. C'est n'importe quoi. Il a besoin d'une excuse pour rester loin du Liban et de la colère de ses partisans. Les médias saoudiens tentent de créer une histoire fantasque à partir de cette allégation d'assassinat. Mais il n' y a rien d'évident pour le confirmer). La démission de Hariri vise à provoquer une crise constitutionnelle au Liban et à empêcher de nouvelles élections législatives. Le plan saoudien ultérieur est susceptible d'évoluer autour de ces éléments :

L'administration Trump annoncera de nouvelles sanctions contre le Hezbollah et le Liban en général.



Le gouvernement saoudien va envoyer au Liban une partie de ses combattants supplétifs d'Al-Qaïda/EI de Syrie et d'Irak. Il financera les opérations terroristes libanaises locales.



De nouvelles tentatives d'assassinat, des attentats terroristes et des émeutes généralisées par des éléments extrémistes sunnites contre des chrétiens et des chiites au Liban auront lieu.



Les États-Unis tenteront de pousser l'armée libanaise à entrer en guerre contre le Hezbollah.



Israël tentera de susciter et de détourner l'attention du Hezbollah par de nouvelles manigances à la frontière libanaise et syrienne. Il ne déclenchera PAS de guerre.

Il est peu probable que le plan réussisse :

Le peuple libanais dans son ensemble n'a aucun intérêt à une nouvelle guerre civile.



L'armée libanaise ne s'impliquera pas dans un camp en particulier, mais s'efforcera de préserver le calme pour tout le monde.



Les sanctions contre le Hezbollah frapperont tout le Liban, y compris les intérêts sunnites.



Un nouveau Premier ministre sunnite sera trouvé et installé, en remplacement de la marionnette saoudienne démissionnaire.



Les intérêts économiques russes et iraniens trouveront un nouveau marché au Liban. Les entreprises russes s'engageront dans l'extraction de gaz et de pétrole libanais en Méditerranée et remplaceront la participation étatsunienne.

Le plan saoudien/étatsunien/israélien mal calculé contre le Hezbollah peut être considéré comme une marque de colère impuissante après leur défaite en Syrie et en Irak. Les troupes irakiennes ont, contre de vives protestations étatsuniennes, dégagé l'Etat islamique (EI) des zones frontalières avec la Syrie. Certaines milices irakiennes ont traversé la frontière et aident les troupes syriennes à prendre la dernière colonie contrôlée par l'EI à Abu Kamal. Cela ouvrira enfin la voie directe de la Syrie à l'Irak et au-delà. Les États-Unis avaient prévu de prendre Abou Kamal avec leurs forces supplétives kurdes et arabes dans la région et de bloquer cette ligne de communication. Les forces gouvernementales syriennes luttent intensément contre cela. Pour la quatrième journée consécutive, les bombardiers russes Tu-22M3 ont soutenu le combat avec de gros raids en provenance de Russie. Le Hezbollah a réinjecté des milliers de ses combattants dans le conflit. Cette force massive écrasera les défenses de l'EI. La Syrie gagnera la course et le combat.