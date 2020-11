Le Professeur Raoult confirme la fin de l'épidémie sur Radio Classique et règle ses comptes avec les sorciers prévisionnistes de la catastrophe... (Vidéo)

Le Professeur Jean-François Toussaint de l'IRMES, déclare dans la vidéo ci-dessous qu'à partir des données de Santé Publique France, 95% de l'épidémie est derrière nous. Il déclare que c'est la même courbe dans tous les pays que ceux-ci aient confiné ou bien n'aient pas confiné et qu'ils ont le même taux de mortalité voisin de 100 pour 1 million (0.001%). Il répète que la phase de confinement est arrivée bien après la vague de circulation du virus. Il déclare que les mesures les plus efficaces sont la distanciation et le port du masque. Ces mesures selon lui seraient plus efficaces que les mesures de confinement. Il dénonce les effets délétères du confinement aux effets socio-économiques dévastateurs. Il déclare que l'épidémie a cessé en Australie et en Chine et qu'il n'y aura probablement pas de deuxième vague. Le déconfinement est urgent selon lui.