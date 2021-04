Déploiement des bracelets électroniques en Israël pour surveiller le respect des règles de quarantaine pour les passagers des compagnies aériennes

Selon le Jerusalem Post, le déploiement des bracelets électroniques pour surveiller le respect des quarantaines en Israël débutera en mai. Israël va commencer à déployer ses bracelets électroniques le mois prochain afin de s'assurer que les passagers des compagnies aériennes respectent les règles de quarantaine.



Source :

- Jerusalem Post Rollout of electronic bracelets to start in May