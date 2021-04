Les dissidents de la Covid s'attaquent à la Chine (Unherd)

Les dissidents de la Covid s'attaquent à la Chine Article originel : The Covid dissidents taking on China Par Ian Birrell Unherd, 13.04.21

Il apparaît aujourd'hui que Feng, directeur adjoint du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et expert en interventions sanitaires d'urgence, a joué un rôle encore plus sinistre au cours de la pandémie. Il était l'un des quatre noms figurant sur un mémo du CDC envoyé en février 2020, ordonnant aux scientifiques chinois de ne partager aucune donnée, aucun document ou spécimen relatif à l'épidémie et de "donner la priorité aux intérêts du pays". Le mémo avertissait que toute personne violant cette demande serait "traitée sévèrement conformément à la discipline, aux lois et aux règlements" - une menace à prendre au sérieux dans un pays régi par la peur.

Les résultats contrôlés par la Chine ont suscité des accusations de blanchiment à l'échelle mondiale et ont ébranlé encore davantage la confiance dans l'OMS. Peu d'experts accordent une grande crédibilité aux affirmations selon lesquelles la pandémie a été importée par un paquet de porc réfrigéré ou une plaque de pangolin congelé vendus sur un marché. Et les demandes se multiplient pour que l'hypothèse de la fuite soit prise plus au sérieux. Après tout, Wuhan est le principal centre de recherche sur les coronavirus de chauve-souris en Asie, où l'on trouve des laboratoires secrets, des problèmes de biosécurité connus et des expériences à haut risque.

Le "Seeker" est membre de Drastic, un groupe informel de détectives sur Internet, de scientifiques et d'experts en données qui ont passé l'année dernière à parcourir une multitude de sources numériques à la recherche de ces éléments de preuve essentiels. Certains membres ont une expertise dans des domaines tels que la microbiologie, la génétique et la virologie. D'autres sont des spécialistes des données, des ingénieurs ou simplement obsédés par la découverte de la vérité sur l'origine de cette misérable pandémie. Certains cachent leur identité, d'autres sont ouverts. Ils ont été accusés de piratage informatique et le nient farouchement. Parfois, ils s'engagent dans des voies sans issue.

L'année dernière, il a fait une découverte encore plus importante : une thèse qui traitait de la façon dont trois mineurs sont morts d'une mystérieuse maladie respiratoire, étrangement similaire au Covid 19, qu'ils ont attrapée en nettoyant des excréments de chauve-souris dans un réseau de grottes du Yunnan, dans le sud de la Chine. Le trio a été infecté dans une mine de cuivre abandonnée où des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan ont prélevé un échantillon de RaTG13, le plus proche parent connu de Sars-Cov-2.

Cette pépite sur le double rôle inquiétant du Dr Feng - voix de l'étude de l'OMS sur les origines de la pandémie et partie prenante de la répression d'une dictature communiste sur la discussion scientifique libre - a été déterrée par un architecte et cinéaste indien, qui l'a partagée au début du mois sur les médias sociaux sous le nom de "The Seeker". "Je sais comment utiliser un moteur de recherche", m'a-t-il dit.

Le document, initialement obtenu par Associated Press l'année dernière parmi une cachette portant la mention "à ne pas rendre public", était un élément clé de la campagne du président Xi Jinping visant à reprendre le contrôle du récit de la pandémie en faisant taire les voix scientifiques dissidentes et en fermant le débat interne. Elle a été envoyée à la suite de la publication du rapport de deux scientifiques chinois qui concluaient que "le coronavirus provenait probablement d'un laboratoire", ainsi que d'une série d'enquêtes menées par des médias locaux et des reporters citoyens sur les défaillances de la pandémie. Le rapport scientifique a été rapidement retiré et les journalistes emprisonnés pour avoir "cherché querelle et provoqué des troubles".

Pourtant, il ne fait aucun doute que leurs efforts collectifs - et certaines des preuves éclairantes qu'ils ont découvertes - ont été cruciaux pour défier à la fois la Chine et l'establishment scientifique afin de s'assurer que la théorie de la fuite en laboratoire soit correctement étudiée. "Nous avons exposé tellement de choses qu'ils voulaient dissimuler, alors qu'il y avait trop de géopolitique autour de ces questions", a déclaré Gilles Demaneuf, un scientifique de données français qui travaille dans une banque néo-zélandaise et qui est un autre membre de Drastic. "Beaucoup de gens acceptent maintenant qu'il est possible qu'une fuite de laboratoire soit à l'origine de la pandémie et que ce n'est pas une théorie du complot comme on l'a prétendu au départ."

Il a été fascinant de voir, au cours de mes enquêtes de l'année dernière, comment ce groupe de militants - en tandem avec quelques scientifiques courageux - a fait sortir de l'ombre l'hypothèse de la fuite en laboratoire. Notez comment le Royaume-Uni a été l'une des 14 nations qui ont réagi si fortement au rapport lamentable de l'OMS en accusant la Chine de "refuser l'accès aux données et aux échantillons complets et originaux", tandis qu'Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État U.S, a critiqué la dissimulation de la Chine et a demandé une enquête plus approfondie le week-end dernier. Même Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS et ami de longue date de Pékin depuis l'époque où il était ministre dans une autocratie éthiopienne, a dû insister sur le fait que "des données et des études supplémentaires seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides".

Typique du travail de Drastic, la façon dont Demaneuf est tombé par hasard sur une interview de Yu Chuanhua, professeur de biostatistique à l'université de Wuhan et compilateur de la base de données officielle des cas en Chine, parue dans le magazine chinois Health Times. La ligne de Pékin, estampillée dans le rapport de l'OMS, affirme que le premier cas confirmé de Covid a eu lieu le 8 décembre 2019, sans aucune preuve de la présence du virus à Wuhan avant cette date - bien que cela soit en contradiction avec les recherches publiées dans les revues médicales, les rapports des médias et les affirmations du Département d'État U.S selon lesquelles les scientifiques de Wuhan ont peut-être été infectés à l'automne. Pourtant, le professeur Chuanhua a déclaré au magazine qu'il y avait 47 000 cas dans sa base de données fin février, dont un décès présumé - un patient tombé malade le 29 septembre 2019 - suivi de deux cas présumés les 14 et 21 novembre.

Cette interview a eu lieu le jour même où les autorités sanitaires chinoises ont lancé leur bâillon scientifique. Le professeur Chuanhua a ensuite contacté son interlocuteur pour revenir sur ses propos, affirmant que les dates de début de la maladie avaient peut-être été mal saisies. Revenons maintenant à ce mémo lié au Dr Feng : il ordonnait aux experts de retirer et de refaire tout article ou "rapport d'étape" qui n'avait pas été approuvé. S'agit-il d'une coïncidence ou d'un autre signe de l'effroyable dissimulation de la Chine, à présent avalisée par l'OMS ?