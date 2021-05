Biais de déclaration dans les essais cliniques des vaccins à ARNm contre la Covid (The Model Health Show)

Note de SLT : Dans l'émission Model Health Show, le Dr Ron Brown, chercheur médical, parle du biais de déclaration dans les essais cliniques du vaccin contre la COVID-19 et de la distinction entre la réduction du risque relatif et la réduction du risque absolu. Voici ce qu'écrivait, le Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal à propos du risque relatif et du risque absolu :

"Aux États-Unis, tous les yeux sont tournés vers Pfizer et Moderna. Les résultats de leurs essais expérimentaux sur le vaccin covid-19 sont stupéfiants à première vue. Pfizer affirme avoir enregistré 170 cas de covid-19 (sur 44 000 volontaires), avec une répartition remarquable : 162 dans le groupe placebo contre 8 dans le groupe vaccin. Quant à Moderna, il affirme que 95 des 30 000 volontaires de son essai en cours ont eu la covid-19 : 90 dans le groupe placebo contre 5 dans le groupe vaccin, ce qui conduit les deux sociétés à affirmer que l'efficacité du vaccin est d'environ 95 %. Mettons les choses en perspective. Tout d'abord, une réduction du risque relatif est signalée, et non une réduction du risque absolu, qui semble être inférieure à 1 %" (Quand le rédacteur en chef adjoint du BMJ questionnait l'efficacité réelle des vaccins à ARN et alertait sur l'insuffisance des essais vaccinaux sur les personnes âgées fragiles).

Le risque relatif est le rapport entre le risque du groupe traité/groupe de référence (ou placebo). Le risque absolu dans chaque groupe correspond au rapport entre le nombre d’évènements survenus dans le groupe / l’effectif global du groupe.

Selon Eufic.org, "les risques relatifs sont souvent affichés en gros titres dans les journaux, mais sans le contexte du risque absolu (ou de base), une telle information est vide de sens. Les chiffres liés au risque absolu sont nécessaires pour comprendre les enjeux des risques relatifs et l’incidence que certains facteurs ou comportements particuliers ont sur la probabilité de développer une maladie ou une condition médicale". Souvent, c'est ainsi que les entreprises peuvent vous induire en erreur au sujet de leurs produits. Quand ils vous fournissent une sorte de pourcentage de risque relatif, qui est toujours un vrai pourcentage, leur produit sonne beaucoup mieux que lorsqu'ils ont présenté les données avec le risque absolu.



Par ailleurs, dans un autre article du BMJ, Peter Doshi, pose la question des cas de Covid suspecté qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul du risque relatif des essais de Pfizer et Moderna : "Toute l’attention s’est concentrée sur les résultats d’efficacité spectaculaires : Pfizer a signalé 170 cas de covid-19 confirmés par PCR, répartis de 8 à 162 entre les groupes vaccin et placebo. Mais ces chiffres étaient éclipsés par une catégorie de maladie appelée « covid-19 suspecté » – ceux avec un covid-19 symptomatique qui n’ont pas été confirmés par PCR. Selon le rapport de la FDA sur le vaccin de Pfizer , il y a eu « 3410 cas au total de covid-19 soupçonnés, mais non confirmés, dans la population globale de l’étude, 1594 sont survenus dans le groupe vacciné contre 1816 dans le groupe placebo. » Avec 20 fois plus de cas suspects que de cas confirmés, cette catégorie de maladie ne peut être ignorée simplement parce qu’il n’y avait pas de résultat positif au test PCR. En effet, cela rend d’autant plus urgent à comprendre. Une estimation approximative de l’efficacité du vaccin contre le développement des symptômes de la covid-19, avec ou sans résultat positif au test PCR, serait une réduction du risque relatif de 19% (voir note de bas de page) – bien en dessous du seuil d’efficacité de 50% pour l’autorisation fixé par les régulateurs. Même après élimination des cas survenus dans les 7 jours suivant la vaccination (409 sous le vaccin Pfizer vs 287 sous placebo), qui devraient inclure la majorité des symptômes dus à la réactogénicité du vaccin à court terme, l’efficacité du vaccin reste faible : 29% (voir note de bas de page)." Note de bas de page : Les calculs de cet article sont les suivants: 19% = 1 – (8 + 1594) / (162 + 1816); 29% = 1 – (8 + 1594 – 409) / (162 + 1816 – 287). J’ai ignoré les dénominateurs car ils sont similaires entre les groupes)."