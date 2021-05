L'ARN du SRAS-CoV-2 transcrit en sens inverse peut s'intégrer dans le génome de cellules humaines cultivées et s'exprimer dans les tissus des patients (PNAS)

L'ARN du SRAS-CoV-2 transcrit en sens inverse peut s'intégrer dans le génome de cellules humaines cultivées et s'exprimer dans les tissus dérivés de patients.

Article originel : Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues

Par Zhang et al

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, publié prochainement dans l'édition du 25.05.21

Note de SLT : Cet article du Massachusetts Institute of Technology de Cambridge et de l'unité de biologie de Cambridge publié dans la célèbre revue scientifique PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ) démontre la possibilité d'intégration de séquence génétique d'ARN du virus du SRAS Cov-2 dans l'ADN humain après transcription inverse. Ce processus pourrait expliquer pourquoi certains sujets déjà infectés et guéris continuent à excréter des fragments d'ARN ( produits à partir du matériel nucléotidique intégré dans l'ADN de leurs cellules) détectés par test PCR bien longtemps après l'infection. La question reste posée de savoir si les séquences nucléotidiques des vaccins à ARN sont intégrés dans le génome des personnes vaccinées. Un débat d'une importance capitale...

Signification Un problème non résolu de la maladie du SRAS-CoV-2 est que les patients restent souvent positifs pour l'ARN viral détecté par PCR plusieurs semaines après l'infection initiale, en l'absence de preuve de réplication virale. Nous montrons ici que l'ARN du SRAS-CoV-2 peut faire l'objet d'une transcription inverse, être intégré dans le génome de la cellule infectée et être exprimé sous forme de transcrits chimériques fusionnant des séquences virales et cellulaires. Il est important de noter que ces transcrits chimériques sont détectés dans les tissus dérivés des patients. Nos données suggèrent que, dans certains tissus de patients, la majorité de tous les transcrits viraux sont dérivés de séquences intégrées. Nos données permettent de mieux comprendre les conséquences des infections par le SRAS-CoV-2 et peuvent contribuer à expliquer pourquoi les patients peuvent continuer à produire de l'ARN viral après leur guérison.

Résumé La détection prolongée de l'ARN du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) et la récurrence des tests PCR-positifs ont été largement rapportées chez les patients après leur rétablissement du COVID-19, mais certains de ces patients ne semblent pas excréter de virus infectieux. Nous avons étudié la possibilité que les ARN du SRAS-CoV-2 puissent faire l'objet d'une transcription inverse et être intégrés dans l'ADN de cellules humaines en culture et que la transcription des séquences intégrées puisse expliquer certains des tests PCR positifs observés chez les patients. À l'appui de cette hypothèse, nous avons constaté que les copies d'ADN des séquences du SRAS-CoV-2 peuvent être intégrées dans le génome des cellules humaines infectées. Nous avons trouvé des duplications de sites cibles flanquant les séquences virales et des séquences consensus de reconnaissance de l'endonucléase LINE1 sur les sites d'intégration, ce qui est cohérent avec un mécanisme de transcription inverse et de rétroposition médié par le rétrotransposon LINE1 et amorcé par la cible. Nous avons également trouvé, dans certains tissus dérivés de patients, des preuves suggérant qu'une grande fraction des séquences virales est transcrite à partir de copies d'ADN intégrées de séquences virales, générant des transcrits chimériques virus-hôte. L'intégration et la transcription des séquences virales peuvent donc contribuer à la détection de l'ARN viral par PCR chez les patients après l'infection et la guérison clinique. Comme nous n'avons détecté que des séquences subgénomiques dérivées principalement de l'extrémité 3′ du génome viral intégré dans l'ADN de la cellule hôte, le virus infectieux ne peut pas être produit à partir des séquences subgénomiques intégrées du SRAS-CoV-2... Lire la suite