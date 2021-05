Un rapport de l'ONU pousse un gouvernement mondial à "prévenir les futures pandémies" (Off Guardian)

Un rapport de l'ONU pousse un gouvernement mondial à "prévenir les futures pandémies" Article originel : UN report pushes global government to “prevent future pandemics” Par Kit Knightly Off Guardian, 12.05.21

Ce groupe "indépendant" est présidé par l'ex-première ministre néo-zélandaise Helen Clark, l'ex-présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf et d'autres personnalités politiques (dont le mondialiste David Miliband). Il a été créé en mai dernier par le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Je ne sais pas comment un rapport commandé par l'OMS, appelant à donner plus d'argent et de pouvoir à l'OMS, peut être qualifié d'"indépendant").

Le rapport s'intitule Covid19 : Make it the Last Pandemic ("Covid-19 : faire en sorte que cela soit la dernière pandémie"). Il s'agit des conclusions publiées par le Groupe indépendant sur la préparation et la réponse aux pandémies, qui se concentre sur la façon dont le monde peut chercher à prévenir les "pandémies" à l'avenir.

Un nouveau rapport , publié par les Nations unies, affirme que la "pandémie" de la covid19 aurait pu être évitée si les Nations unies - et plus particulièrement l'Organisation mondiale de la santé - avaient bénéficié d'une plus grande autorité mondiale.

Il y a beaucoup à déballer dans les quatre-vingt-six pages de double langage bureaucratique du rapport, mais ses principales conclusions sont les suivantes :

1. élever au plus haut niveau le leadership en matière de préparation et de réponse aux menaces sanitaires mondiales afin de garantir une action juste, responsable et multisectorielle



2. Concentrer et renforcer l'indépendance, l'autorité et le financement de l'OMS.

Investir dès maintenant dans la préparation afin de créer des capacités pleinement fonctionnelles aux niveaux national, régional et mondial.



3. Mettre en place un nouveau système international de surveillance, de validation et d'alerte.



4. Établir une plateforme pré-négociée pour les outils et les fournitures.



5. Mobiliser de nouveaux financements internationaux pour les biens publics mondiaux que sont la préparation et la réponse à une pandémie.



6. Les pays doivent établir une coordination nationale au plus haut niveau pour la préparation et la réponse à la pandémie.



Tout cela peut se résumer à "donner à l'OMS (et à ses acolytes) plus d'argent et plus de pouvoir".



Chaque section de leurs recommandations contient plusieurs points, beaucoup trop pour les passer tous en revue, mais il y a certainement quelques paragraphes qui devraient faire sourciller tout lecteur attentif :

L'OMS doit mettre en place un nouveau système mondial de surveillance, fondé sur la transparence totale de toutes les parties, utilisant des outils numériques de pointe pour relier les centres d'information du monde entier et incluant la surveillance de la santé animale et environnementale, avec une protection appropriée des droits des personnes.



... Ce qui signifie essentiellement la légalisation des programmes de surveillance mondiale à grande échelle, avec - bien sûr - des "protections appropriées des droits des personnes" (et honte à vous de penser autrement).



Et puis il y a :

Les futures déclarations d'un PHEIC par le Directeur général de l'OMS devraient être basées sur le principe de précaution lorsque cela est justifié.



... Ce principe veut que le directeur général de l'OMS ait le pouvoir de déclarer une "pandémie" mondiale, non pas parce qu'il existe bel et bien une nouvelle maladie qui tue des gens, mais parce qu'il pense qu'il pourrait y en avoir une.

En fait, le directeur général de l'OMS a le pouvoir de créer une pandémie chaque fois qu'il en ressent le besoin. Il est quelque peu ironique que le groupe de travail sur la "prévention des pandémies" recommande de rendre les "pandémies" beaucoup plus probables.