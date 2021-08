Lettre à Charlie • C’est dur d’être vacciné par des cons... (Criigen)

C’est dur d’être vacciné par des cons…*

* En référence à la Une de Charlie Hebdo du 28 juillet 2021 titrant « Hitler débordé par les antivax »

et figurant Hitler à la plage dans une bouée licorne et disant « C’est dur d’être cité par des cons ! ».

Lettre à Charlie à propos de sa fascination vaccinale

et de ses positions réductionnistes

vis à vis des opposants au sésame sanitaire.

par Jean-Paul Bourdineaud • 29 juillet 2021

Bonjour Charlie,

je suis abonné depuis l’attentat meurtrier de 2015, par solidarité. J’étais avant un lecteur assidu, et je considère les dessinateurs, auteurs et membres de l’équipe assassinés comme des amis : je ne les connaissais pas de visu, mais leurs écrits, dessins et idées m’imprégnaient et occupaient une partie de mon monde mental, comme le produit l’interaction d’avec des amis et le processus nommé innutrition par Montaigne. Ce préambule pour souligner le fait que ce qui suit, en fait une critique de vos positions pro-vaccinalistes, provient d’un ami bien intentionné et non pas d’un obscurantiste au front de taureau.

Ouvrir la « Lettre à Charlie » complète…