Pire que la maladie ? Examen de certaines conséquences involontaires possibles des vaccins à ARNm contre la COVID-19 (International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research)

Pire que la maladie ? Examen de certaines conséquences involontaires possibles des vaccins à ARNm contre la COVID-19

Article originel : Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19

Par Stephanie Seneff Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge MA, 02139, USA

Greg Nigh Naturopathic Oncology, Immersion Health, Portland, OR 97214, USA

International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, 16.06.21









Résumé:

L'opération Warp Speed a permis la commercialisation aux États-Unis de deux vaccins à ARNm, produits par Pfizer et Moderna. Les données provisoires suggéraient une grande efficacité pour ces deux vaccins, ce qui a contribué à légitimer l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) par la FDA. Cependant, la rapidité exceptionnelle avec laquelle ces vaccins sont passés des essais contrôlés au déploiement de masse soulève de nombreux problèmes de sécurité. Dans cette revue, nous décrivons d'abord en détail la technologie qui sous-tend ces vaccins. Nous passons ensuite en revue les composants de ces vaccins et la réponse biologique prévue, y compris la production de la protéine spike elle-même, ainsi que leur relation potentielle avec un large éventail de pathologies aiguës et à long terme, telles que les troubles sanguins, les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes. Parmi ces pathologies induites potentielles, nous discutons de la pertinence des séquences d'acides aminés liées à la protéine prion dans la protéine spike. Nous présentons également une brève revue des études soutenant le potentiel d'"excrétion" de la protéine spike, c'est-à-dire la transmission de la protéine d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée, entraînant des symptômes induits chez cette dernière. Nous terminons en abordant un point commun du débat, à savoir si ces vaccins pourraient ou non modifier l'ADN des personnes vaccinées. Bien qu'il n'y ait pas d'études démontrant définitivement que cela se produit, nous fournissons un scénario plausible, soutenu par les voies précédemment établies pour la transformation et le transport du matériel génétique, selon lequel l'ARNm injecté pourrait finalement être incorporé dans l'ADN des cellules germinales pour une transmission transgénérationnelle. Nous concluons par nos recommandations concernant la surveillance qui aidera à clarifier les effets à long terme de ces médicaments expérimentaux et nous permettra de mieux évaluer le véritable rapport risques/avantages de ces nouvelles technologies.