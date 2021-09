Le dilemme de la vaccination contre la COVID-19 : les taux d'infection en Israël continuent de grimper en flèche malgré les vaccinations massives (TrialSite News)

Le dilemme de la vaccination contre la COVID-19 : les taux d'infection en Israël continuent de grimper en flèche malgré les vaccinations massives.

Article originel : A COVID-19 Vaccination Quandary: Israel’s Infection Rates Continue to Shoot Up Despite Mass Inoculation

TrialSite News 3 septembre 2021



Les données sur la COVID-19 en Israël continuent de confondre la logique de l'un des pays les plus fortement vaccinés, car il présente l'un des taux d'infection les plus élevés au monde. Avec les données de CNN, TrialSite révèle que le taux d'infection d'Israël pour 100 000 personnes est de 12 116. Si l'on exclut les petits pays et territoires de moins d'un million d'habitants, Israël a le 5e taux d'infection le plus élevé du monde. Avec un programme national de vaccination qui a conduit les principaux groupes d'âge à haut risque à une vaccination quasi universelle, cela n'était pas censé se produire et devrait être un signal d'alarme pour les autorités sanitaires du monde entier pour au moins en apprendre davantage sur les raisons de cette situation.

La stratégie centrée sur le vaccin, qui vise à éradiquer l'agent pathogène du SRAS-CoV-2 par la vaccination de masse, est-elle efficace ? S'il est clair que les vaccins réduisent la gravité de la maladie, du moins la plupart du temps jusqu'à présent, cela ne répond pas à l'objectif d'éliminer la transmission ni à la diminution de l'efficacité des vaccins après quatre ou cinq mois. À ce jour, seuls 1,8 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu ne serait-ce qu'une dose de vaccin contre la COVID-19, selon les données de Our World in Data...

