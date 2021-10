En Martinique, des médecins révoltés par des protocoles de "soins palliatifs covid" : "c'est de l'euthanasie active !" (France Soir)

Le 7 septembre, nous avions publié les témoignages de médecins et de collectifs de citoyens aux Antilles ; ils imputaient le nombre de malades au fait que les autorités de santé empêchent les médecins de soigner, notamment par le retrait des traitements précoces des pharmacies. Ils déploraient aussi que les médias oublient de rappeler que les corps des Antillais sont fortement fragilisés par la chlordécone, pesticide ayant fait scandale quand la France avait continué à en envoyer outre-mer, après que le produit a été interdit en métropole.



Le 9 septembre, des soignants de toutes spécialités avaient témoigné dans le quotidien régional France-Antilles Martinique, affirmant que le Conseil de l’Ordre des médecins de Martinique préconisait qu’ils appliquent un protocole de "fin de vie" à des personnes en détresse respiratoire à domicile. Un autre médecin, joint par téléphone, nous explique : « dans l’impréparation, on voit que la version officielle de toutes les autorités de santé, de l’ARS, du Conseil de l’Ordre, c’est : "si vous avez des symptômes du virus, faites-vous tester, et si vous êtes positifs, restez chez vous, et si ça s’aggrave, appelez le 15." Dans le discours officiel, il n’y a jamais eu "Allez voir votre médecin traitant". On a dit aux patients de rester chez eux. Et là, quand vous êtes gravement malades, vous allez à l’hôpital, mais si vous avez plus de 47 ans, on vous dit que vous ne pouvez pas aller en réanimation. »

Ceux qui connaissent des complications, interdits d’accès aux services de réanimation, se voient alors administrer un protocole de fin de vie, de soins palliatifs, c’est-à-dire « soulageant définitivement la douleur du patient ». Ce médecin nous a fait part de ce protocole : il reproduit à la fin de cet article.

Préférant rester anonyme, ce soignant nous parle de la lettre d’une « infirmière ou d’une interne, car elle est visiblement très jeune » : cette soignante affirme être effondrée par la perte d’une patiente « à la robe rouge », à qui elle a dû avouer qu’elle ne pourrait pas entrer en réanimation. On lui dit que des gens de 30 ans de moins que cette patiente ne pouvaient pas y accéder non plus. La jeune soignante doit alors lui administrer le produit du protocole. Une heure plus tard, la patiente décède. L’auteur de cette lettre raconte alors : « j’ai compris ce que voulait dire "tri des patients", "médecine de guerre". »...

