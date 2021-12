Depuis un mois une grève dure se poursuit en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale. Les bureaux du directeur du CHU pris pour cible

Depuis un mois une grève dure se poursuit en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale des soignants imposée par le gouvernement. Selon Le Monde, mercredi, les bureaux du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe et de son équipe ont été pris pour cible, selon la direction de l’établissement, jeudi. « Une demi-douzaine d’hommes portant des masques chirurgicaux » ont lancé « deux gros cailloux » contre la fenêtre du bureau du directeur de l’établissement, Gérard Cotellon, qui y était présent, selon la direction du CHU. Le bureau du directeur de la communication a aussi été la cible de jets de pierres, selon cette même source. Une plainte a été déposée, et une enquête est en cours. Le sénateur Dominique Théophile aurait déclaré que sa maison avait été « saccagée », selon les dires d’un élu local à l’Agence France-Presse. Une source judiciaire confirme qu’une enquête est en cours à ce sujet.



Source :

- AFP 17.12.21 En Guadeloupe, une cinquantaine d’élus locaux déplorent un « climat de terreur »

Des élus guadeloupéens « déplorent le climat de terreur » dans un communiqué diffusé jeudi 16 décembre au soir, alors qu’une grève générale, ponctuée de violences, se poursuit depuis un peu plus d’un mois en Guadeloupe, à l’appel d’un collectif opposé à l’obligation vaccinale...