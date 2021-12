L'extradition de Julian Assange (Off Guardian)

DISCUSSION : L'extradition de Julian Assange Article originel : DISCUSS: The Extradition of Julian Assange Off Guardian, 10.12.21

Un tribunal britannique a ordonné que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, puisse être extradé vers les États-Unis.

Cette décision annule un jugement antérieur, datant de janvier de cette année, selon lequel Assange ne pouvait être extradé en raison de l'impact que les conditions de détention en milieu confiné aux États-Unis pourraient avoir sur sa santé mentale.

La Haute Cour a accepté l'assurance des États-Unis qu'Assange ne serait pas détenu dans des conditions de confinement, à moins qu'il ne commette un autre crime, comme base pour annuler le verdict initial.

S'il est extradé, Assange est accusé de conspiration et de piratage informatique (vous pouvez lire l'acte d'accusation complet ici).

Assange est incarcéré à la prison de Belmarsh depuis 2019, et détenu d'une manière ou d'une autre depuis 2010, date à laquelle il a demandé l'asile politique à l'ambassade d'Équateur à Londres.

Nils Melzer, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, a publiquement qualifié d'"inhumain" le traitement d'Assange aux mains du gouvernement britannique et a demandé à plusieurs reprises sa libération immédiate.



Les avis sont partagés, dans le monde des médias alternatifs, sur la question de savoir si WikiLeaks était vraiment organique dans ses origines, et certains prétendent qu'il existe des liens avec l'État profond étatsunien. Mais que l'on fasse confiance ou non à Assange et à son organisation, l'histoire, telle qu'elle nous est présentée, devrait nous alarmer.

Julian Assange est un journaliste, qui est accusé de n'avoir fait que du journalisme. Que cela puisse être considéré comme un crime est un terrain très dangereux.

Cette affaire pourrait créer un précédent très préjudiciable, qui chercherait à contraindre préventivement les journalistes et les éditeurs au silence. Elle pourrait même être considérée comme visant autant à intimider les futurs journalistes qu'à punir les journalistes actuels.

Cependant, au moins, cela donne à la "Gauche pro-confinement" quelque chose à dire à nouveau pendant qu'elle prétend rester pertinente.

On peut se demander comment ils justifieront leur protestation contre l'incarcération inhumaine à long terme d'un homme, alors qu'ils approuvent le même traitement pour des millions de "non-vaccinés" dans le monde.



En fait, les gouvernements étatsunien et britannique ont raté un tour ici. S'ils avaient simplement qualifié Assange de risque pour la santé publique, plutôt que d'espion russe ou de toute autre absurdité dont on l'accuse, la gauche confinée n'aurait pas seulement applaudi la suppression de ses droits de l'homme, elle aurait exigé qu'elle soit plus stricte et suggéré qu'il soit également soumis à des expériences médicales.

Mais qu'en pensez-vous, ?