Les Kiribati entrent dans une première phase de confinement après que 36 passagers pourtant vaccinés aient été testés positifs à la Covid (BBC)

Article originel : Kiribati goes into first lockdown after Covid flight cases

BBC, 19.01.22



Kiribati est entrée dans sa toute première période de confinement samedi.

La nation insulaire isolée de Kiribati a été placée en état d'urgence après que les passagers du premier vol international depuis 10 mois ont été testés positifs au Covid.

Dans le cadre des nouvelles mesures, les habitants ont été invités à rester chez eux et les rassemblements sociaux sont interdits.

Quelque 36 personnes du vol en provenance des Fidji ont été testées positives. Quatre personnes ont attrapé le virus par transmission communautaire.

Jusqu'à la semaine dernière, Kiribati n'avait enregistré que deux cas de Covid.

Kiribati est l'une des îles les plus isolées du monde. Elle se trouve à quelque 4 800 km de son continent le plus proche, l'Australie.

Mardi, le gouvernement a confirmé que 36 des 54 passagers avaient été testés positifs. Il a déclaré dans un message sur Facebook que tous les passagers étaient actuellement suivis par des responsables de la santé.

Tous les passagers du vol sont entièrement vaccinés, a précisé le gouvernement.

Cependant, trois membres de l'équipe de sécurité de l'installation de quarantaine ont depuis été testés positifs. Une autre personne qui ne travaille pas dans l'établissement a également contracté le virus, a indiqué le gouvernement.

Le confinement est entré en vigueur samedi, mais on ne sait pas combien de temps il va durer...

