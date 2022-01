Vaccination contre la Covid et grossesse (SPR)

Selon une analyse préliminaire des données britanniques, la vaccination contre le covid pendant la grossesse pourrait être associée à un risque accru de 33% de mortinatalité.

Attention : Pas d'avis médical ; les lecteurs sont priés de consulter leur médecin.

Une analyse bayésienne préliminaire ajustée sur l'âge et le trimestre des données britanniques sur la mortinatalité, par un analyste de données indépendant, a révélé que la vaccination contre le covid pendant la grossesse était associée à une augmentation de 33 % du risque de mortinaissance par rapport aux femmes non vaccinées (estimation min./max. : 11 % et 57 %).

Il est à noter que le risque absolu de mortinatalité (après la semaine 20) est plutôt faible (typiquement environ 0,5%) et les données britanniques ne font pas de distinction entre la première et la deuxième vaccination. De plus, les données couvrent la période de janvier à août 2021, au cours de laquelle seulement environ 25 000 des 355 000 femmes qui accouchent ont été vaccinées, et la plupart d'entre elles (71 %) n'ont reçu le premier vaccin contre le covid qu'au troisième trimestre de leur grossesse. Enfin, la Grande-Bretagne a principalement utilisé le vaccin à ADN AstraZeneca.

Néanmoins, si toutes les 355 000 femmes enceintes avaient été vaccinées et si l'estimation du risque supplémentaire de 33 % était correcte et causalement liée, cela aurait représenté environ 600 bébés mort-nés supplémentaires en Grande-Bretagne et environ 6 000 aux États-Unis et en Europe réunis.

Il est à noter que le CDC américain a constaté qu'un «diagnostic de covid» peut également augmenter le risque de mortinatalité, mais toutes les femmes enceintes ne contractent pas la covid, et la vaccination n'empêche pas nécessairement la covid.

L'analyse ci-dessus n'inclut pas encore les fausses couches (avant la semaine 20, affectant environ 16% des grossesses connues) ou les décès néonatals potentiels (par exemple, le pic inexpliqué de décès néonatals en Écosse en septembre) ou les malformations congénitales potentielles (par exemple, les rapports de malformations cardiovasculaires) .

Une question connexe concerne l'impact cardiovasculaire potentiel à long terme des vaccins contre le covid, avec de nombreux rapports anecdotiques décrivant des arrêts cardiaques soudains, des accidents vasculaires cérébraux et des anévrismes cérébraux chez des enfants et de jeunes adultes auparavant en bonne santé des mois après la vaccination.

Globalement, le bénéfice net de la vaccination des femmes enceintes en bonne santé, recommandé par la plupart des autorités de santé malgré un manque de données d'essais cliniques , reste assez discutable. À titre de comparaison, le plus grand scandale de drogue lié à la grossesse, le scandale de la thalidomide ou du contergan des années 1960, aurait causé environ 10 000 malformations congénitales, dont environ 4 000 décès néonatals.