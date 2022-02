L'invasion de l'Ukraine est une bonne nouvelle pour Wall Street (The Spectator)

L'invasion de l'Ukraine est une bonne nouvelle pour Wall Street Article originel : The Ukraine invasion is good news for Wall Street Par Ross Clark The Spectator, 24.02.22

Ne vous laissez pas tromper par les images qui vont bientôt commencer à apparaître de traders s'arrachant apparemment les cheveux sur fond d'écrans rouges. Une crise en bonne et due forme est exactement ce que les traders de Wall Street souhaitent - provoquer un énième plan de relance, ainsi que l'annulation des hausses de taux d'intérêt. Dans le monde d'Alice au pays des bulles, les mauvaises nouvelles sont bonnes et les bonnes nouvelles sont mauvaises. Si nous avons de bons chiffres économiques, la Fed, la Banque d'Angleterre et les autres banques centrales risquent de nous retirer le bol de punch. En revanche, il suffit d'une crise soudaine qui donne l'impression, même brièvement, que le monde touche à sa fin - et le bol reviendra, avec un mélange encore plus fort qu'avant.

Déjà, les banquiers centraux vont recalibrer leurs hypothèses afin d'évaluer le prix d'une récession dans les économies occidentales. Ils calculeront dans quelle mesure une nouvelle flambée des prix du pétrole et du gaz pourrait nuire à la croissance économique, en essayant de quantifier dans quelle mesure le sentiment de peur et de malaise parmi le grand public freinera les dépenses des consommateurs. Ils s'interrogeront sur l'impact de la hausse du chômage sur l'évolution prévue de l'inflation. Bien sûr, les prix du pétrole et du gaz augmentent actuellement, mais si le marché du travail s'adoucit, nous n'aurons pas à nous inquiéter autant des effets secondaires de l'inflation : lorsqu'elle incite les travailleurs à demander des salaires plus élevés. Les travailleurs auront trop peur pour leur emploi.

Ne soyez donc pas surpris si la Fed abandonne ses plans apparents de relèvement des taux d'intérêt en mars, et si nous ne nous retrouvons pas avec un nouvel assouplissement quantitatif sur la table. Ce n'est pas le moment de retirer les mesures de relance, diront-ils, pas alors que nous sommes en guerre en Europe pour la première fois depuis 1945 (une analyse qui omet plutôt l'annexion de la Crimée, les guerres civiles dans les Balkans, en Tchécoslovaquie en 1968 et en Hongrie en 1956, qui ont impliqué des chars, des tirs, des crimes de guerre et des invasions par des puissances étrangères)...