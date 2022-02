Vox omet le rôle de l'armée étatsunienne dans l'instabilité africaine et sa formation de futurs putchistes (Fair)

Vox omet le rôle de l'armée étatsunienne dans l'instabilité africaine

Article originel : Vox Omits US Military Role in African Instability

Par Bryce Greene

Fair, 15.02.22

Selon Vox (5/2/22), il ne faut pas comprendre les récents coups d'État en Afrique comme une conséquence de la formation par les États-Unis des figures militaires à l'origine des coups d'État.

Vox (5/2/22) a récemment publié un article intitulé "Comment comprendre les récents coups d'Etat en Afrique", dans lequel Joseph Sany, de l'Africa Center de l'US Institute of Peace, un centre de recherche du gouvernement étatsunien, est interviewé. L'article avait beaucoup à dire sur les causes potentielles des conflits et de l'instabilité en Afrique, mais ne faisait aucune référence au rôle des programmes de formation étatsuniens dans la génération constante de chefs de coup d'État.

Écrivant pour The Intercept (26/1/22), Nick Turse a montré que les opérations de formation militaire étatsunienne dans la région étaient associées à l'instabilité croissante et aux tendances antidémocratiques. "Depuis 2008", écrit Turse,

des officiers formés par les États-Unis ont tenté au moins neuf coups d'État (et en ont réussi au moins huit) dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso (trois fois), la Guinée, le Mali (trois fois), la Mauritanie et la Gambie.

L'article de Vox mentionne spécifiquement les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, où les officiers formés par les États-Unis ont participé à un total de six coups d'État. Dans sa forme initiale*, l'article de Vox citait même un article ultérieur de Turse paru dans The Intercept (4/2/22) :

Au Mali et au Burkina Faso, note Sany, les gouvernements faisaient face à l'extrémisme violent de l'Etat islamique (EI) et des affiliés d'Al-Qaïda au Sahel, où entre 2020 et 2021, rapporte Nick Turse de The Intercept, citant les statistiques d'un récent rapport de Siegle et de son équipe, les attaques d'organisations islamistes militantes ont augmenté de 70 %, passant de 1 180 à 2 005.



Ainsi, bien qu'il connaisse manifestement les travaux de Turse, Sany a omis d'inclure dans son analyse le rôle des opérations militaires étatsuniennes dont Turse a fait état.

Lire aussi

Nick Turse (Intercept, 29/07/19) : "Depuis la création de l'Africom, les principaux indicateurs de sécurité et de stabilité en Afrique ont dégringolé."



Une relation solide

Il s'agit d'une omission majeure. Des officiers formés par les États-Unis ont renversé le gouvernement du Mali en n 2012, 2020 et 2021, et au Burkina Faso en 2014, 2015 (renversé après la pression populaire) et 2022. Cela fait partie d'une tendance plus large ; une étude publiée dans le Journal of Peace Research (13/7/17) a examiné 189 pays entre 1970 et 2009 et a trouvé "une relation robuste" entre les programmes de formation étatsuniens et les coups d'État. Plus le nombre d'officiers formés par les États-Unis est élevé, plus la probabilité d'un coup d'État militaire est grande. Turse a noté que cette étude sous-estime probablement cette relation...

Lire la suite