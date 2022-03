CNN confirme involontairement une accusation russe majeure contre Zelensky (Dissident Voice)

L'une des principales accusations du gouvernement russe contre le gouvernement du président ukrainien Volodmyr Zelensky est que les forces de Zelensky utilisent les civils ukrainiens comme " boucliers humains " afin d'empêcher les forces russes de bombarder les forces gouvernementales ukrainiennes : en d'autres termes, la Russie affirme qu'une des principales raisons des pertes civiles dans cette guerre est l'utilisation par le gouvernement ukrainien de ses propres citoyens comme otages du conflit, afin de compter sur la non-brutalité des forces russes pour protéger les propres forces ukrainiennes.

Le mardi 15 mars, CNN titrait "Le maire adjoint de Mariupol affirme que les troupes russes détruisent sa ville" <https://archive.ph/mpPv4> et rapportait que "Sergei Orlov, maire adjoint de Mariupol, a déclaré que les forces russes "détruisent" la ville ukrainienne assiégée et que les patients d'un hôpital ont été utilisés comme otages."

CNN n'a pas intentionnellement confirmé une accusation du gouvernement russe, mais a simplement rapporté ce que leur source, Orlov, avait dit. Aucun contexte n'a été fourni pour sa déclaration qui aurait pu attirer l'attention sur le fait qu'Orlov confirmait en fait ce que le gouvernement russe a dit sur cette guerre. Le reportage de CNN n'a même pas mentionné que Orlov est un officiel du gouvernement ukrainien existant à Marioupol, et que les forces russes tentent de reprendre la ville à ce gouvernement - le gouvernement dont il est un officiel.

Le rapport de CNN cite ensuite Orlov qui aurait déclaré que "l'armée russe a utilisé des médecins et des patients comme otages dans ce bâtiment", mais c'est évidemment faux, car les forces d'attaque sont les soldats russes et les forces de défense sont les soldats ukrainiens - et, par conséquent, tout "bouclier humain" serait utilisé comme "bouclier" par les soldats ukrainiens. Le reportage poursuit en affirmant qu'"un responsable ukrainien a également accusé les troupes russes de retenir des personnes en captivité à l'hôpital", ce qui prouve une fois de plus que le gouvernement ukrainien part du principe que le public de CNN est incroyablement stupide - suffisamment stupide pour penser que les "boucliers humains" sont utilisés par les forces d'attaque et non par le type le plus méprisable de forces de défense : celles qui se protègent elles-mêmes aux dépens des civils qu'elles sont censées protéger.

Marioupol se trouve être une ville juste à l'extérieur de la région séparatiste du Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, et ses citoyens protestaient publiquement contre le renversement forcé, en février 2014, du président ukrainien démocratiquement élu <https://www.theguardian.com/world/2010/feb/08/viktor-yanukovych-ukraine-president-election> Viktor Ianoukovitch, pour lequel les habitants de Marioupol avaient massivement voté <http://archive.is/WKMs5> lors de la dernière élection présidentielle ukrainienne, qui remonte à 2010. L'administration du président américain Barack Obama avait engagé le " Secteur droit " raciste-fasciste anti-russe très organisé d'Ukraine et d'autres forces d'extrême droite <https://archive.ph/KhluV> pour préparer et diriger les manifestations de 2013 de " Maidan " contre <https://archive.ph/vjLDF> Ianoukovytch et, par la suite, pour être eux-mêmes nommés aux postes supérieurs de sécurité nationale dans le nouveau gouvernement ukrainien post-coup d'État, installé par les États-Unis <https://archive.ph/KhluV>. Voici une vidéo, le 9 mai 2014, montrant des habitants de Marioupol protestant pacifiquement contre le renversement de leur président, et se faisant tirer dessus par la police du gouvernement nouvellement installé :