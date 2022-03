La guerre en Ukraine et l'"ouragan de la faim" transforment les systèmes alimentaires (Off Guardian)

La guerre en Ukraine et l'"ouragan de la faim" transforment les systèmes alimentaires Article originel : Ukraine War & “Hurricane of Hunger” Transforming Food Systems Par Colin Todhunter* Off Guardian, 17.03.22

Lundi 14 mars, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre un "ouragan de faim et un effondrement du système alimentaire mondial" à la suite de la crise en Ukraine.



Guterres a déclaré :

"Les prix des aliments, du carburant et des engrais montent en flèche. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Et les coûts et les délais de transport des produits importés - lorsqu'ils sont disponibles - atteignent des niveaux record."



Il a ajouté que les plus pauvres sont les plus durement touchés et que cette situation favorise l'instabilité politique et les troubles dans le monde entier.

Les pays les plus pauvres avaient déjà du mal à se remettre des blocages et de la fermeture d'une grande partie de l'économie mondiale. Ils connaissent maintenant une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi qu'une augmentation du fardeau de la dette.

L'Ukraine est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol, le quatrième exportateur de maïs et le cinquième exportateur de blé. Ensemble, la Russie et l'Ukraine produisent plus de la moitié de l'offre mondiale d'huile de tournesol et 30 % du blé mondial.

Quelque 45 pays africains et pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie, 18 d'entre eux en important au moins 50 %.

Avant la crise actuelle, les prix du carburant et des engrais étaient en hausse. Avant la COVID et la guerre en Ukraine, il était clair que les longues chaînes d'approvisionnement mondiales et la dépendance aux intrants (importés) et aux combustibles fossiles rendaient le système alimentaire actuel vulnérable aux chocs régionaux et mondiaux.



Les blocages dus au coronavirus ont perturbé les activités de transport et de production, exposant les faiblesses du système. Aujourd'hui, en raison d'une combinaison de perturbations de l'approvisionnement, de sanctions et de la restriction par la Russie des exportations d'engrais inorganiques, le régime alimentaire mondial est à nouveau confronté à des turbulences potentielles, entraînant des hausses de prix des aliments et d'éventuelles pénuries.

En plus d'être un important producteur et exportateur de gaz naturel (nécessaire à la fabrication de certains engrais), la Russie est le troisième producteur de pétrole et le premier exportateur de brut au monde.

La fragilité d'un système alimentaire mondialisé dépendant du pétrole est particulièrement évidente en ce moment, alors que l'approvisionnement en énergie fossile de la Russie est menacé.

En 2005, Norman J. Church a déclaré

"De vastes quantités de pétrole et de gaz sont utilisées comme matières premières et énergie dans la fabrication d'engrais et de pesticides et comme énergie bon marché et facilement disponible à tous les stades de la production alimentaire : de la plantation, l'irrigation, l'alimentation et la récolte, à la transformation, la distribution et l'emballage.

En outre, les combustibles fossiles sont essentiels à la construction et à la réparation des équipements et des infrastructures nécessaires pour faciliter cette industrie, notamment les machines agricoles, les installations de transformation, le stockage, les navires, les camions et les routes."



Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais, les deux pays ayant décidé de suspendre leurs exportations d'engrais. Les principaux marchés pour les engrais russes sont le Brésil, l'Union européenne et les États-Unis.

En 2021, la Russie était le premier exportateur d'urée, de NPK, d'ammoniac, de solution d'urée/nitrate d'ammonium et de nitrate d'ammonium et le troisième exportateur de potasse. Les prix des engrais pour les agriculteurs ont grimpé en flèche et pourraient entraîner une augmentation du coût des denrées alimentaires.

Tout cela indique qu'il est nécessaire de mettre en place des systèmes alimentaires régionaux et locaux appartenant à la communauté et reposant sur des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes, capables de faire face aux chocs futurs. La façon dont nous cultivons les aliments doit également changer.



Un article récent sur le site web de la Convention agricole et rurale (ACR2020) indique :

"Ce dans quoi nous devons maintenant investir de toute urgence, c'est une nouvelle infrastructure locale et territoriale de production et de transformation des aliments qui transforme le système alimentaire agro-industriel en un système d'approvisionnement alimentaire décentralisé et résilient. La guerre en Ukraine révèle l'extrême vulnérabilité de l'approvisionnement alimentaire, loin de la sécurité alimentaire de la souveraineté alimentaire réelle."



Le système agroalimentaire et commercial mondial est fortement dépendant des engrais de synthèse et des combustibles fossiles. Cependant, des approches agroécologiques et résilientes au niveau régional permettraient de moins dépendre de ces produits de base.

Le rapport de 2017 intitulé Towards a Food Revolution : Food Hubs and Cooperatives in the US and Italy offre quelques pistes pour créer des systèmes de soutien durables pour les petits producteurs et la distribution alimentaire. Ces systèmes seraient basés sur les chaînes d'approvisionnement courtes et l'agriculture soutenue par la communauté.

Cela implique un changement de paradigme politique qui donne la priorité au local sur le global : petites exploitations, marchés locaux, ressources renouvelables à la ferme, cultures agroécologiques diversifiées et souveraineté alimentaire.

Une approche fondée sur l'autosuffisance alimentaire locale et régionale plutôt que sur la dépendance à l'égard de produits importés lointains et coûteux et d'intrants non agricoles (propriétaires).



Selon le document 2020 intitulé "Remodeler le système agroalimentaire européen et fermer son cycle de l'azote", il serait possible de mettre en place en Europe un système agroalimentaire fondé sur l'agriculture biologique qui renforcerait l'autonomie du continent, nourrirait la population prévue en 2050 et permettrait au continent de continuer à exporter des céréales vers les pays qui en ont besoin pour la consommation humaine.