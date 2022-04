La société russe Gazprom se retire des affaires allemandes sur fond de crise des liens énergétiques (Reuters)

La société russe Gazprom se retire des affaires allemandes sur fond de crise des liens énergétiques Article originel : Russia's Gazprom exits German business amid crisis in energy ties By Mark Trevelyan Reuters 1.04.22

LONDRES, 1er avril (Reuters) - Le russe Gazprom (GAZP.MM) a annoncé vendredi qu'il mettait fin à ses activités en Allemagne, à un moment de crise dans les liens énergétiques vitaux entre les deux pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le géant du gaz n'a donné aucun détail ni explication sur sa décision de mettre fin à sa participation dans Gazprom Germania GMBH et à tous ses actifs, qui comprennent des filiales en Grande-Bretagne, en Suisse et en République tchèque.

Gazprom est dans le collimateur des régulateurs de l'Union européenne depuis des mois en raison d'allégations, qu'il a démenties, selon lesquelles il retiendrait du gaz qui aurait pu être libéré pour faire baisser la flambée des prix. Des sources ont déclaré cette semaine que ses bureaux en Allemagne avaient été perquisitionnés par les autorités antitrust de l'UE.

"Je pense que cela signifie que Gazprom tire le rideau sur son rôle de participant actif sur le marché européen du gaz. Essentiellement, il rentre chez lui parce qu'il ne se sent plus le bienvenu", a déclaré Katja Yafimava, chargée de recherche à l'Oxford Institute for Energy Studies...

