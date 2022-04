Pourquoi les passeports-vaccinaux et les cartes d'identité numériques signifient la fin de la vie privée et de la liberté individuelle (Chelseagreen.co.uk)

Pourquoi les passeports-vaccinaux et les cartes d'identité numériques signifient la fin de la vie privée et de la liberté individuelle Article originel : Why Vaccine Passports and Digital IDs Will Mean the End of Privacy and Personal Freedom Par Nick Corbishley’ Chelseagreen.co.uk

Lorsque l'Union européenne a lancé son initiative "Passeport vert" en juin 2021, elle était censée rouvrir les frontières du bloc et rendre le tourisme international à nouveau possible. Mais en quelques mois, elle a été utilisée par de nombreux États membres pour exclure les personnes non vaccinées de l'accès à de nombreux espaces publics et services de base. Le gouvernement italien a utilisé son itération du laissez-passer vert pour interdire à près de quatre millions de personnes de gagner leur vie. En Autriche, le gouvernement a enfermé environ deux millions de personnes parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, avant de céder cinq jours plus tard et d'enfermer toutes les autres personnes atteintes.



Cette situation s'est produite en dépit du fait que la législation européenne sur le passeport vert stipule que "[l]a délivrance de certificats [Covid] ne doit pas entraîner de discrimination fondée sur la possession d'une catégorie spécifique de certificat". Le Conseil de l'Europe, la principale organisation européenne de défense des droits de l'homme, est allé encore plus loin, affirmant non seulement que personne ne devrait être "discriminé pour ne pas avoir été vacciné", mais aussi que la vaccination ne devrait pas être obligatoire.

Pour compléter son passeport vert, l'UE a déjà lancé un portefeuille numérique qui sera utilisé pour stocker les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, le sexe ou la nationalité des personnes, et qui permettra aux Européens de s'identifier en ligne. Cette initiative fait partie intégrante de la révolution de l'identité numérique menée par des organisations telles que le Forum économique mondial, Gavi et ID2020.

Dans le même ordre d'idées, le gouvernement britannique a discrètement annoncé le 27 décembre 2021, quelques semaines seulement après avoir introduit son système de passeports vaccinaux, qu'il prévoyait de développer un "cadre de confiance en matière d'identité numérique et d'attributs" qui "permettra aux employeurs et aux propriétaires (agents de location) d'utiliser des prestataires de services certifiés en matière de technologie de validation des documents d'identification (IDVT) pour effectuer des contrôles d'identité numérique en leur nom pour de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser les services en ligne du ministère de l'intérieur, y compris les citoyens britanniques et irlandais, à partir du 6 avril 2022".

Une fois que les systèmes de passeports vaccinaux et d'identité numérique seront établis, la dérive est pratiquement garantie. Mais ne me croyez pas sur parole ; l'entreprise française de défense Thales Group l'a exposé dans un blog interne rédigé par sa responsable du portefeuille des services d'identité numérique, Kristel Teyras :

L'ambition est énorme, à la fois en termes d'échelle - puisqu'elle s'applique à tous les États membres de l'UE - et en termes de pouvoir qu'elle conférerait aux citoyens de l'ensemble du bloc. Pour la première fois, les citoyens seraient en mesure d'utiliser un portefeuille d'identité numérique européenne, à partir de leur téléphone, qui leur donnerait accès à des services dans n'importe quelle région d'Europe.



Notez l'utilisation par Teyras du verbe "serait en mesure de" dans la deuxième phrase. Comme le souligne le journaliste financier allemand Norbert Häring, "si nous voulons supprimer le vernis... il suffirait de remplacer "être capable de" par "devoir"".

Cela semble un peu plus effrayant, non ? demande Häring.

L'une des entreprises impliquées dans le développement du passeport vaccinal contre la COVID-19 du Royaume-Uni, la société informatique étatsunienne Entrust, a déclaré que le système de passeport vaccinal pourrait également être "redéployé" en tant que carte d'identité nationale. Et ce, bien qu'un précédent système de carte d'identité numérique ait été abandonné en 2011 à la suite d'un tollé général contre l'intrusion et les violations potentielles des droits de l'homme qu'il entraînerait.

Dans un blog écrit peu de temps avant qu'Entrust n'obtienne un contrat de 250 000 £ en mai 2021 pour fournir le logiciel en nuage pour le système de certification des vaccins du Royaume-Uni, le responsable du marketing produit de la société, Jenn Markey, a noté que :

L'homologation des vaccins peut devenir une partie de l'infrastructure de la nouvelle normalité. ... Pourquoi ne pas redéployer ces efforts dans un programme national d'identification des citoyens pouvant être utilisé à des fins multiples, notamment la prestation sécurisée de services gouvernementaux, la sécurité des voyages transfrontaliers et la documentation des vaccinations.



Le "portefeuille numérique" suggère que l'activité économique pourrait devenir une partie intégrante des fonctions des cadres, une perspective qui devrait terrifier quiconque mais que Teyras décrit comme "vraiment excitante". L'ancien Premier ministre britannique et principal défenseur du passeport vaccinal, Tony Blair, a également évoqué cette possibilité dans une allocution devant les membres du Forum économique mondial : "L'identité numérique peut jouer un rôle dans la Covid mais aussi si vous pensez aux transactions que vous voulez faire maintenant avec vos clients, c'est beaucoup plus simple pour eux s'ils ont une identité numérique."