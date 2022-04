Pourquoi tant de décès chez les personnes d'âge moyen en 2021 ? (Brownstone Institute)

Pourquoi tant de décès chez les personnes d'âge moyen en 2021 ?

Article originel : Why So Many Middle-Aged Deaths in 2021?

Par Geneviève Briand*

Brownstone Institute, 19.04.22

Martin Kulldorff a récemment écrit ce qui suit : En ce qui concerne les vaccins à ARNm, la grande question à laquelle il est urgent de répondre est de savoir s'ils entraînent un risque accru de crise cardiaque et/ou d'autres problèmes cardiaques graves. Il existe de nombreux rapports anecdotiques, en particulier chez les jeunes athlètes masculins, et de nombreux rapports VAERS.

Il écrit également : Les responsables de la santé publique sont tentés de rejeter sommairement les histoires anecdotiques de blessures causées par les vaccins et les personnes préoccupées par les rapports VAERS disponibles publiquement, mais en santé publique, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons prendre les préoccupations des gens au sérieux.

Quelle est la réaction d'un économiste face à une preuve anecdotique ? Un ami m'a récemment interrogé sur la pertinence statistique des preuves anecdotiques. Je lui ai répondu ce qui suit. La somme des expériences de vie du plus grand nombre conduit à une image du tout, tandis qu'une image du tout cache des expériences de vie uniques et variées. Aucune "preuve anecdotique" ne devrait être rejetée a priori, simplement parce qu'elle a été observée sur un petit et/ou unique échantillon. Les questions sont les mêmes, qu'il s'agisse de "preuves anecdotiques" ou de "preuves sur un échantillon ou une population plus large" : Avons-nous réellement observé un changement dans le modèle de nos données ? Quel type de déductions, le cas échéant, pouvons-nous faire à partir de nos observations ?

Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention aux athlètes (sans vouloir les offenser), mais je me suis récemment intéressé aux décès survenus aux États-Unis. En utilisant les données des CDC accessibles au public, j'ai simplement tracé les décès mensuels aux États-Unis, de 1999 à 2021. À ma grande surprise, les décès dus aux suicides ne montrent pas d'augmentation en 2020-21. Mais nous pensions que c'était le cas, n'est-ce pas ? Cela signifie-t-il que nous ne faisions pas attention aux suicides auparavant, mais que les événements récents nous ont rendus plus attentifs à la souffrance des autres ? Ou cela signifie-t-il que les morts de désespoir se retrouvent dans d'autres catégories de causes de décès ? Les décès dus à un empoisonnement accidentel et à l'exposition à des substances nocives (qui incluent les surdoses accidentelles de drogues et d'alcool) ont augmenté. Les décès dus à des homicides et les décès dus à des maladies du foie ont également augmenté. Certains pensaient que les décès d'avril 2020 étaient trop élevés et justifiaient la mise en veilleuse de nos vies, mais les chiffres de janvier 2021 étaient pires - le pourcentage de décès en 2021 est le même qu'en 2020. Pourquoi cette augmentation des décès en janvier 2021 ? Une tendance continue à la hausse des décès due à l'augmentation et au vieillissement de la population américaine ? Des décès dus au désespoir ? Augmentation des décès dus à des pathologies non traitées en 2020 ? Décès dus au COVID ou à l'une de ses variantes ? Des décès dus aux vaccins ? En 2021, le nombre de décès a atteint des niveaux sans précédent, en septembre, pour les 45-54 ans, les 35-44 ans et les 25-34 ans. Les décès de septembre 2021 pour les 65-74 ans et les 55-64 ans étaient également supérieurs à leurs chiffres d'avril 2020. Ok, alors pourquoi est-ce significatif ? Prenons par exemple le groupe des 45-54 ans. Les variations saisonnières des décès pour ce groupe ont toujours été moins prononcées que pour le groupe des 85 ans et plus, mais quels que soient les pics, ils se produisaient toujours principalement en janvier pour les deux groupes - un pic de décès chez les 45-54 ans en septembre est donc inédit.

Pourquoi l'augmentation des décès en septembre 2021 ? Tendance continue à la hausse des décès due à l'augmentation et au vieillissement de la population américaine ? Des morts de désespoir ? Pas cohérent avec un pic de décès en septembre. Augmentation des décès dus à des pathologies non traitées en 2020 ? Décès dus à la COVID ou à l'un de ses variants ? Non compatible avec un pic de décès observé principalement dans les groupes d'âge "jeunes".

Des décès dus aux vaccins ? Le pic de janvier 2021, qui est plus élevé que celui d'avril 2020, est dominé par les décès des groupes d'âge de 65 ans et plus. Le pic de septembre 2021 est dominé par les groupes d'âge de 64 ans et moins. Mais ces pics ne correspondent-ils pas aussi à ceux de la COVID-19 ? C'est exact. Mais, alors que les pics de décès à la COVID-19 d'avril 2020 et de janvier 2021 montrent la distribution habituelle par âge, avec des décès en plus grand nombre pour les groupes d'âge plus élevés, ce n'est pas le cas du pic de septembre 2021. En septembre 2021, les décès COVID-19 enregistrés montrent que les 65-74 ans sont morts en plus grand nombre que les 75 ans et plus, et les décès COVID-19 des 45-54 ans étaient aussi élevés que ceux des 85 ans et plus. Cela ne s'est jamais produit auparavant pour les décès dus à des maladies respiratoires, de 1999 à 2019. Ces pics de septembre 2021 pour les groupes d'âge "plus jeunes" sont cohérents avec l'hypothèse des décès dus aux vaccins. Ma motivation a toujours été de minimiser la souffrance. Même si la COVID-19 avait été alarmant, la panique n'aurait certainement pas aidé. Même si les vaccins étaient inoffensifs, refuser aux individus la possibilité de s'y soustraire n'aide pas ceux qui choisissent volontairement de le faire. Ai-je peur d'admettre que les vaccins COVID ont causé des décès ? Et vous ?

* Geneviève Briand. Geneviève Briand est la directrice adjointe du programme MS en économie appliquée. Elle enseigne pour le programme d'économie appliquée depuis l'été 2015, et enseigne actuellement la théorie microéconomique, les statistiques et l'économétrie. Elle a de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement de cours d'économie et de statistiques nombreux et variés. Ses domaines d'intérêt sont la microéconomie et l'économétrie. Auparavant, elle était instructeur à l'Université de l'Idaho, professeur adjoint d'économie à l'Université d'État de Washington et professeur associé permanent à l'Université d'État de Washington. Elle a obtenu son doctorat à la Washington State University.