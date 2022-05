Shanghai défait la censure chinoise dans un contexte de confinement (Wired)

Shanghai réécrit la censure chinoise dans un contexte de confinement. Article originel : Shanghai Is Rewriting Chinese Censorship Amid Lockdown Par Morgan Meaker et Will Knight Wired 3.05.22

Les censeurs répriment la liberté d'expression en ligne, mais les gens trouvent de nouveaux moyens de les contourner.





Si vous effectuez une recherche sur la plateforme de microblogging chinoise Weibo en tapant "Shanghai lockdown" ("上海封城"), vous trouverez de nombreuses vidéos de rues désertes et de travailleurs d'urgence livrant de la nourriture. Il y a moins de signes de l'indignation, de la colère et du désespoir collectifs qui ont saisi les 26 millions d'habitants de la ville, qui sont confinés chez eux depuis le 5 avril et qui luttent pour mettre la main sur de la nourriture et des médicaments. Vous ne trouverez probablement pas, par exemple, de vidéo choquante montrant des travailleurs de la pandémie en train de matraquer à mort un corgi de compagnie après que ses propriétaires aient été emmenés en quarantaine, bien qu'il y ait des références à cet incident tristement célèbre, qui est devenu un symbole des dures conditions de confinement.

La situation est devenue désespérée lorsque les réserves de nourriture se sont épuisées plusieurs jours après l'entrée en vigueur du confinement et que certaines personnes se sont vu refuser l'accès aux soins médicaux. En réponse à cette situation, les habitants évitent le célèbre système de censure en ligne de la Chine pour documenter leurs expériences et exprimer leur colère sur des sites tels que Weibo, l'équivalent de Twitter, WeChat, l'application de messagerie omniprésente, et Douyin, la version chinoise de TikTok.



La Chine possède l'un des appareils de filtrage et de censure de l'internet les plus avancés au monde, connu sous le nom de Grand Pare-feu (Great Firewall). En 2013, les médias d'État ont déclaré qu'environ 2 millions de personnes étaient employées pour surveiller le contenu publié en ligne, et Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch, affirme que la censure est devenue plus stricte depuis lors. Mais le verrouillage de Shanghai met en évidence la dynamique du jeu du chat et de la souris qui est au cœur de la censure des médias sociaux, même dans un pays qui consacre d'énormes ressources à nettoyer l'internet de toute dissidence.

"Aucun appareil de censure n'est hermétique", déclare Guobin Yang, professeur à l'université de Pennsylvanie qui étudie la Chine contemporaine. "La censure des médias sociaux en Chine repose encore beaucoup sur le travail humain. Il est tout à fait possible que tous les censeurs n'aient pas été motivés pour accomplir leur travail à plein régime."

Une vidéo qui est devenue virale sur les médias sociaux chinois, malgré les efforts de la censure pour l'arrêter, s'intitule "Voices of April" et a été initialement postée par un utilisateur se faisant appeler Strawberry Fields Forever. La vidéo combine des vues aériennes de Shanghai avec des enregistrements audio prétendant être réalisés par des habitants en détresse. Un homme plaide pour que son père malade soit autorisé à se rendre à l'hôpital ; des enfants dans des centres de quarantaine pleurent après avoir été séparés de leurs parents ; des habitants crient depuis leurs maisons pour que le gouvernement leur fournisse des provisions.



"Elle est devenue si virale que les censeurs ont eu du mal à la censurer", explique le cofondateur de Great Fire, une organisation qui traque les messages censurés sur les plateformes de médias sociaux chinoises, qui a demandé à utiliser le pseudonyme de Charlie Smith. Il suggère que la vidéo, qui a été retirée et téléchargée plusieurs fois par différents utilisateurs, pourrait avoir été visionnée des millions de fois. "Les Chinois comprennent qu'il y a une limite à la liberté d'expression", dit M. Smith, surtout lorsqu'il s'agit de politique. Mais il pense que le confinement de Shanghai va au-delà du débat politique habituel, car de nombreuses personnes sont personnellement touchées. Cela signifie que les gens sont prêts à repousser les limites de la liberté d'expression qu'ils accepteraient normalement, ajoute-t-il....



