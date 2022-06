Des militaires de l’armée régulière française ont été repérés pour la première fois sur le territoire de l’Ukraine, a rapporté l’agence de presse russe Avia.pro.

Les forces françaises sont déployées sur le territoire de la région de Rivne en Ukraine. Dans le même temps, l’armée française semble être impliquée non seulement dans le processus de formation des unités ukrainiennes, mais également dans l’exploitation des montures d’artillerie automotrices Caesar précédemment livrées à l’Ukraine. Selon la chaîne Telegram Gallia Daily, l’armée française a été envoyée en avril de cette année pour une mission inconnue de deux mois. Les détails de cette mission n’ont pas été divulgués, mais c’est une période de l’année où les premières troupes françaises étaient régulièrement envoyées dans les pays africains et au Moyen-Orient. Cependant, des traces de l’armée française du 13e régiment de dragons parachutistes ont été découvertes sur le territoire ukrainien, comme en témoigne une photographie de l’armée française avec les signes distinctifs correspondants au 13e régiment de dragons parachutistes de l’armée française. Il s’agit de deux grandes unités de l’armée régulière française qui se déploient dans la région de Rivne en Ukraine.

Plus tôt, l’OTAN a catégoriquement nié la présence du bloc militaire occidental sur le territoire de l’Ukraine. Toutefois, la France semble avoir décidé de faire un pas sérieux qui pourrait conduire à la prise pour cible de l’armée française dans un avenir proche. Dans ce droit fil, Avia.pro a rapporté que « l’armée russe avait réussi à vaincre les forces armées ukrainiennes et à saisir au moins deux obusiers automoteurs Caesar de fabrication française qui étaient auparavant arrivés sur le territoire ukrainien ». Initialement, ces informations n’ont pas été confirmées, mais plus tard, l’entreprise d’armement russe située à Nijni Taguil, en Russie, a confirmé la saisie des canons automoteurs Caesar et leur envoi à Uralvagonzavod où ils feront l’objet d’étude des spécialistes.

De plus, le célèbre homme politique français Régis de Castelnau, qui a « remercié » le président français Emmanuel Macron pour le fait que la Russie dispose désormais de la technologie militaire française, a confirmé à son tour la saisie des canons automoteurs français Caesar. « Encore un exploit pour Macron. Deux canons automoteurs français Caesar ont été saisis par les Russes sains et saufs. Actuellement, ils sont à l’usine « Uralvagonzavod » pour faire l’objet d’une étude de rétro-ingénierie. Merci Macron. Nous le payons », a déclaré Régis de Castelnau dans un communiqué. Plus tard, sous le dossier de l’homme politique français, un message est apparu d’Uralvagonzavod, dont les représentants ont remercié Paris pour l’opportunité d’étudier les armes françaises. « Bonjour, Monsieur Régis. Nous vous demandons de transmettre notre gratitude au président Macron pour les canons automoteurs donnés. L’équipement, bien sûr, est moyen… Pas comme notre Msta-S ! Mais néanmoins, il est utile dans l’économie. Envoyez-en plus – nous allons le découvrir », tel est contenu du message.

La France a fait son apparition en Ukraine alors que les États-Unis, en envoyant des aides supplémentaires vers l’Ukraine, visent à faire perdurer la guerre. Ils fourniront à l’Ukraine une nouvelle aide militaire d’une valeur de 450 millions de dollars, dont quatre systèmes de lance-roquettes avancés, a annoncé jeudi le Pentagone. Parmi les armes promises par Washington à Kiev figurent quatre systèmes de lance-roquettes d’artillerie à grande mobilité (HIMARS), 18 patrouilleurs pour surveiller les côtes et les rivières, davantage de munitions ainsi que des armes légères telles que des lance-grenades et des mitrailleuses. C’est le 13e paquet d’aide de l’administration américaine à l’Ukraine dans le conflit opposant celle-ci à la Russie. Selon un communiqué du Pentagone, les États-Unis ont promis environ 6,8 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis la prise de fonction de l’administration du président Joe Biden, dont environ 6,1 milliards de dollars depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.