Novak Djokovic, non vacciné, ne jouera pas à l'US Open après que le tournoi ait confirmé qu'il suivrait les conseils du gouvernement étatsunien et n'admettrait pas les citoyens qui n'ont pas été vaccinés (Daily Mail)

Novak Djokovic, non vacciné, ne jouera pas à l'US Open après que le tournoi ait confirmé qu'il suivrait les conseils du gouvernement étatsunien et n'admettrait pas les citoyens qui n'ont pas été vaccinés.

Article originel : BREAKING: Unvaccinated Novak Djokovic will NOT play the US Open after tournament confirmed it will follow US government advice and not admit citizens who have not had their shot

Daily Mail, 21.07.22