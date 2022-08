Moteur de recherche de la sécurité nationale : Les rangs de Google sont remplis d'agents de la CIA (MintPress News)

Moteur de recherche de la sécurité nationale : Les rangs de Google sont remplis d'agents de la CIA Article originel : National Security Search Engine: Google’s Ranks are Filled with CIA Agents Par Alan Mc Leod MintPress News, 25.07.22

Google - l'une des organisations les plus importantes et les plus influentes du monde moderne - est remplie d'anciens agents de la CIA. En étudiant les sites web et les bases de données sur l'emploi, MintPress a constaté que le géant de la Silicon Valley a récemment embauché des dizaines de professionnels de la Central Intelligence Agency au cours des dernières années. En outre, un nombre démesuré de ces recrues travaillent dans des domaines politiquement très sensibles, exerçant un contrôle considérable sur le fonctionnement de ses produits et sur ce que le monde voit sur ses écrans et dans ses résultats de recherche.

Le plus important d'entre eux est le service de confiance et de sécurité, dont le personnel, selon les termes de Kristie Canegallo, alors vice-présidente de Google chargée de la confiance et de la sécurité, "[décide] du contenu autorisé sur notre plate-forme" - en d'autres termes, il fixe les règles de l'internet, déterminant ce que les milliards de personnes voient et ne voient pas. Avant Google, Mme Canegallo avait été chef de cabinet adjoint du président Obama à la Maison-Blanche pour la mise en œuvre et est actuellement chef de cabinet au ministère de la sécurité intérieure...

